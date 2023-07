Nella settimana che va dal 24 al 30 luglio 2023 l'Oroscopo della fortuna vedrà Giove favorevole ai segni d'acqua e di aria, soprattutto l'Acquario. Il Sagittario sarà nuovamente in prima posizione, seguito dallo Scorpione che risulterà molto attivo ed energico.

Di seguito le previsioni astrologiche dal 24 al 30 luglio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Acquario spedito sul lavoro

1° Sagittario: questa settimana il lavoro sarà più semplice e anche più remunerativo. Potrete finalmente pensare più liberamente agli investimenti che avete in mente con la consapevolezza di vederli realizzati in breve.

I risultati positivi che riuscirete ad ottenere sul lavoro saranno frutto dell'impegno precedente, così come i guadagni che potrebbero arrivare inaspettatamente.

2° Scorpione: avrete una certa libertà nella gestione dei vostri tempi, soprattutto per elaborare dei progetti senza stancarvi troppo e senza fare niente che possa essere d'intralcio alla vostra sfera privata. L'intesa con il team di lavoro è in miglioramento. Nel fine settimana si riscontrerà anche una crescita sotto il profilo economico.

3° Acquario: godrete di un certo spirito d'iniziativa con prospettive di guadagno al di sopra delle aspettative. Vi attendono momenti di grande soddisfazione sul lavoro, con progetti che andranno avanti senza intoppi e rapporti armoniosi e collaborativi con i colleghi.

Il lavoro in solitaria procederà anch'esso in modo spedito.

4° Vergine: se avete intenzione di darvi da fare senza perdere tempo, questo potrebbe essere il periodo giusto per togliersi delle soddisfazioni. Vi sentirete all'altezza di qualunque impegno professionale, e ciò sarà la chiave del successo per usufruire di un avanzamento di carriera.

Secondo l'oroscopo dal 24 al 30 luglio potrete anche concedervi una pausa in base alle vostre esigenze.

Ariete volenteroso

5° Pesci: sarà il momento giusto per incrementare la vostra attività e per mettervi in mostra. La settimana dal 24 al 30 luglio, infatti, vi darà l'opportunità di crescere economicamente. Giove sarà dalla vostra parte, pronto a farvi sentire soddisfatti di ciò che farete sul posto di lavoro e della sintonia che si creerà con i colleghi.

La carica energetica ritroverà il suo posto nel vostro fisico e nella mente.

6° Ariete: sarete in procinto di fare molto sul piano lavorativo, di mettervi in gioco e di accettare qualunque sfida vi si pari davanti. Potreste avere delle opportunità che potrebbero cambiare in meglio il corso degli eventi per la vostra carriera. Ci sarà un incremento della produttività, ma dovrete fare un po' di attenzione ai risparmi, evitando di spendere troppo perché i guadagni non saranno immediati.

7° Capricorno: avrete qualche momento sottotono sul lavoro, forse a causa di qualche insuccesso che, nonostante la lieve entità, potrebbe pesare sulla vostra autocritica. Avrete comunque motivo di rialzarvi e di riprendere in mano le redini della vostra carriera con entusiasmo grazie alla fiducia che gli altri colleghi riporranno in voi.

Concedervi un periodo di riposo in più vi farà bene.

8° Leone: essere freddi, incostanti e indisponenti con le persone che vi circondano sul lavoro potrebbe essere un deterrente per gli altri per affiancarvi nelle vostre attività professionali. In questa fase, per voi, sarà difficile fare affidamento su qualcuno, perché sorgeranno delle perplessità su alcuni progetti di cui vi occuperete insieme al vostro staff. In questo frangente, dunque, è preferibile lavorare da soli.

Toro impegnato

9° Toro: il lavoro sarà più complicato del previsto, soprattutto se avete fatto qualche eccezione in più oppure se avete procrastinato qualche impegno. Dovrete darvi molto da fare per ottenere dei risultati nell'immediato.

Al tempo stesso, però, un eccessivo accumulo di stress potrebbe ostacolarvi. L'interazione con i colleghi non sarà delle migliori: dovreste cercare di trovare degli obiettivi comuni per lavorare meglio.

10° Bilancia: sarete sotto stress e non sarà facile accettare la mole di lavoro che vi attende, e gli affari che non potrete rimandare a oltranza. Anche se sarà molto difficile gestire tempistiche e impegni vari, potreste avere qualche momento di relax soprattutto nel pomeriggio. La stanchezza si farà sentire prima del previsto.

11° Gemelli: dovrete liberarvi di alcuni impegni che non sentite più vostri. Riflettere sulla vostra carriera significherà darle una nuova prospettiva, e in questo momento dovrete prima risolvere alcune questioni logistiche e successivamente rilassarvi in attesa di un momento migliore.

Potreste non avere la concentrazione giusta per affrontare una settimana intensa.

12° Cancro: potrebbe mancare una comunione d'intenti con i colleghi, e tutto ciò rischia di generare dei contrasti che potrebbero essere controproducenti per gli affari. Potreste anche prendere in considerazione l'idea di cambiare strada se sarà possibile. Le spese si faranno sempre più impellenti, e forse risparmiare sarà un modo per poter avere delle risorse da cui attingere in caso di difficoltà.