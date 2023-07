Secondo l'oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto, dedicato specificatamente alle prospettive astrologiche in amore, che siate single in cerca di nuovi incontri o impegnati in una storia d'amore, l'astrologia può essere una guida per comprendere meglio le dinamiche del vostro cuore. Scopriamo insieme cosa il cielo ha in serbo per voi in ambito sentimentale durante questa settimana. Di seguito le previsioni per i dodici segni suddivisi in base al proprio elemento.

Segni di Fuoco

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana potrebbe portare una maggiore intensità emotiva.

Potreste sentire il bisogno di esprimere apertamente i vostri sentimenti al vostro partner o a qualcuno che vi interessa. La passione sarà viva e la vostra sincerità potrebbe consolidare legami importanti. Se siete single, potreste essere attratti da persone carismatiche e determinate.

Leone (23 luglio - 22 agosto): durante questa settimana il vostro carisma e il magnetismo saranno al massimo livello. Potreste essere al centro dell'attenzione e attirare molti ammiratori. Questa energia potrebbe consolidare legami esistenti o portare nuove e intriganti persone nella vostra vita. Sfruttate la vostra generosità e apertura per avvicinarvi agli altri.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): per voi Sagittario questa settimana potrebbe portare nuove prospettive e opportunità in amore.

Potreste incontrare persone avventurose e libere, con cui condividere la vostra voglia di esplorare la vita. Siate autentici e seguite il vostro istinto per creare connessioni significative.

Segni di Terra

Toro (20 aprile - 20 maggio): durante questa settimana i legami emotivi e la stabilità saranno al centro della vostra vita amorosa.

Potreste sentirvi più vicini al vostro partner, con una maggiore comprensione reciproca. Se cercate una relazione, potreste incontrare qualcuno con cui condividere valori simili e una visione della vita concreta e affettuosa.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): in questa settimana la vostra natura pragmatica e razionale potrebbe entrare in sintonia con il vostro cuore.

Potreste sentire il bisogno di trovare un equilibrio tra emotività e ragione nelle relazioni. Siate disposti a esplorare il vostro lato più vulnerabile con il vostro partner o con chiunque vi interessi.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la vostra determinazione e stabilità saranno apprezzate dai vostri partner o da chiunque cerchi una relazione con voi. Potreste sentire il bisogno di costruire basi solide e durature in amore. Non temete di esprimere il vostro affetto e la vostra lealtà.

Segni d'Aria

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): per voi Gemelli questa settimana potrebbe portare stimolanti connessioni mentali in amore. La comunicazione sarà la chiave per approfondire legami esistenti o avviare nuove relazioni.

La vostra mente brillante e curiosa potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che apprezza il vostro spirito intelligente e versatile.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): per voi Bilancia questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nelle relazioni e nei legami. Potreste essere particolarmente attratti da persone affettuose e diplomatiche. L'equilibrio sarà essenziale per mantenere la pace in amore, quindi cercate di ascoltare il vostro cuore e la voce del vostro partner.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): per voi Acquario questa settimana potrebbe portare incontri stimolanti e fuori dagli schemi. Potreste essere attratti da persone originali e innovative, pronte a condividere le vostre visioni del mondo.

Siate aperti al cambiamento e all'esplorazione di nuovi territori emotivi.

Segni d'Acqua

Cancro (21 giugno - 22 luglio): in questa settimana le emozioni saranno particolarmente intense. Potreste essere travolti da una maggiore sensibilità e desiderio di intimità con il vostro partner. Se siete single, potreste attrarre persone empatiche e dolci, pronte a creare legami autentici e duraturi.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): durante questa settimana potreste essere guidati dalla vostra profonda intuizione in amore. Potreste essere attratti da persone misteriose e intense, che risvegliano la vostra passionalità. Siate pronti a lasciarvi andare e a esplorare le emozioni più profonde con il vostro partner.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): in questa settimana la vostra empatia e sensibilità saranno al centro delle relazioni. Potreste essere fonte di grande sostegno emotivo per il vostro partner o per chiunque vi sia vicino. La vostra capacità di ascolto e comprensione creerà legami profondi e significativi. Siate attenti alle vostre esigenze emotive e a quelle delle persone a voi care.