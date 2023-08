Sabato 12 e domenica 13 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Lilith, il Sole e Venere transiteranno nel domicilio del Leone. Mercurio insieme a Marte, invece, protrarranno il moto in Vergine, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno come Giove assieme a Urano permarranno sui gradi del Toro. Il Nodo Nord, infine, proseguirà a occupare lo spazio zodiacale dell'Ariete.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: liberi. Secondo l'oroscopo di sabato 12 e domenica 13 agosto, i nati Pesci potrebbero liberarsi di alcune zavorre emotive e sentirsi decisamente più liberi di esprimersi ma anche di agire, atteggiamento spensierato che sarà più marcato nel primo decano.

2° posto Cancro: fiduciosi. Il Grande Maestro e il Luminare femminile a braccetto nel loro Elemento doneranno, con buona probabilità, una maggiore fiducia ai nati Cancro su ciò che li attende nel prossimo futuro, ancor di più per ciò che concernerà la vicende sentimentali.

3° posto Leone: tornare su vecchie scelte. La retrogradazione venusiana da un lato e il trigono Luna-Nettuno d'Acqua dall'altro avranno buone chance di indurre i nati Leone a rispolverare alcune vecchie scelte operate in campo professionale, in modo da adattarle al periodo attuale e renderle proficue.

I mezzani

4° posto Scorpione: puntini sulle "i". La settimana dei nati Scorpione potrebbe concludersi con due giornate dove ci sarà bisogno di rimettere in riga qualcuno che si sta prendendo troppe confidenze, col segno Fisso che grazie a dei doverosi puntini sulle "i" riuscirà a frenare o stoppare l'invadenza altrui.

5° posto Vergine: appagati.

Quarantotto ore splendide per i nati Vergine in campo familiare, in quanto il segno Mutevole avrà probabilmente tutte le carte in regola per godersi appieno i risultati raggiunti, ad esempio l'aver ritrovato l'armonia col partner o il dialogo con un figlio.

6° posto Sagittario: al limite. Vogliosi di movimentare un po' il weekend, i nati Sagittario potrebbero divertirsi a portare al limite alcuni rapporti, magari provocando la dolce metà su un argomento che le sta a cuore oppure facendo la voce grossa in una riunione di condominio, modo di fare che però farà storcere il naso a parecchi.

7° posto Gemelli: dalle basi. Fine settimana che metterà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli davanti all'evidente fallimento di un progetto nato da diverso tempo, consapevolezza che costringerà il segno Mobile a raccogliere presto i cocci per gettare le basi per una nuova idea da concretizzare.

8° posto Toro: distrazioni. Sabato e domenica saranno probabilmente due giornate dove i nati Toro faticheranno a mantenere alta la concentrazione, in quanto alcuni pensieri ciclici parranno rincorrersi nelle loro menti al fine di distrarli soventemente.

9° posto Capricorno: sospettosi. Weekend dove i nati Capricorno saranno, con buona probabilità, inclini a pensare che qualcuno stia provando a fargli le scarpe al lavoro e ciò li farà divenire oltremodo sospettosi anche nei riguardi dei colleghi storici.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: parole taglienti. Complice un po' di nervosismo e una mente non troppo lucida, dalla bocca dei nati Ariete in queste due giornate potrebbero uscir fuori delle parole taglienti come la lama di una katana, col segno di Fuoco che non ci metterà molto a pentirsene cercando prontamente di fare ammenda.

11° posto Bilancia: suscettibili. Il tallone d'Achille di casa Bilancia in questi due giorni di metà agosto sarà presumibilmente la permalosità, in quanto il segno d'Aria si dimostrerà parecchio suscettibile sia nella cerchia amicale che nel nido domestico.

12° posto Acquario: relax. Anziché sorbirsi un weekend dedito alla sistemazione di alcune faccende in casa, i nati Acquario preferiranno di gran lunga l'accidia, magari provando a rinverdire l'intesa in coppia divenendo più amorevoli del solito con l'amato bene.