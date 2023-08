Sabato 5 e domenica 6 agosto troviamo sul piano astrologico la Luna e il Nodo Nord transitare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole e Venere sosteranno nel domicilio del Leone. Marte e Mercurio proseguiranno la sosta in Vergine, così come Nettuno insieme a Saturno protrarranno il moto in Pesci. Plutone continuerà il transito in Capricorno. Urano e Giove, invece, resteranno stabili nell'orbita del Toro.

Oroscopo del fine settimana del 5 e 6 agosto favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: quadro più chiaro.

Secondo l'oroscopo del weekend 5-6 agosto, i nati in Toro potrebbero godere di una maggiore lucidità mentale che li aiuterà ad avere un quadro della loro situazione generale più chiaro rispetto ai giorni precedenti, limpidezza cerebrale che li terrà al riparo da mosse fallaci.

2° Ariete: avanti tutta. Senza timori e con un pizzico d'audacia supplementare rispetto al solito, i nati in Ariete parranno proiettarsi in queste due giornate conclusive della settimana col desiderio di mettere a segno qualche bel colpo al lavoro, e dall'idea al fatto concreto il passo sarà breve.

3° Leone: pietra sopra. La prima Luna amica dopo il plenilunio opposto andrà a stimolare alcuni ricordi pruriginosi nelle menti dei nati in Leone, col parterre astrale che suggerirà loro di mettere una pietra sopra a eventuali rancori pregressi.

I mezzani

4° posto Pesci: mondani. Dopo un sabato di routine non troppo coinvolgente, nella giornata di domenica 6 agosto i nati in Pesci avranno buone chance di lasciarsi andare un po' di più, avallando la loro voglia di spensieratezza con una buona dose di mondanità.

5° Scorpione: schietti. Mettere la verità sul piatto, a prescindere da chi gli si parerà davanti, sarà presumibilmente lo sport preferito dai nati in Scorpione, col segno d'Acqua che capirà dalle reazioni ricevute la malafede o buonafede altrui.

6° Acquario: sfrontati. Nelle nuove conoscenze affettive che i nati in Acquario intratterranno tra il 5 e il 6 agosto ci sarà maggiore sfrontatezza e un pizzico d'incoscienza, atteggiamenti che però verranno etichettati come carismatici dalla controparte.

7° Sagittario: ancorati alla realtà. Nonostante un carnet astrale tutto sommato positivo, il binomio Nettuno-Mercurio sembrerà pungolare la vena ottimistica dei nati in Sagittario, i quali penseranno erroneamente che la realtà del momento, beghe in primis, difficilmente migliorerà a breve.

8° Bilancia: insoddisfatti. Qualcosa legata alla sfera familiare, come il comportamento irrispettoso di un figlio o l'invadenza di un genitore, potrebbero minare il tono umorale di casa Bilancia in questo fine settimana di agosto, col segno d'Aria che si sentirà insoddisfatto, non riuscendo a trovare alcuna scappatoia.

9° Capricorno: doveri. Sia che si tratti di una riparazione domestica che di recarsi a un ufficio pubblico per sbrigare una pratica, i nati in Capricorno saranno chiamati a concentrare la maggior parte delle loro energie su tale dovere, così da alleggerire il ruolino di marcia della settimana entrante.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: espansioni da rinviare. I liberi professionisti di casa Vergine potrebbero cercare spasmodicamente di allargare il loro target clientelare, ma l'ombra del Grande Maestro in posizione dissonante intimerà loro di procrastinare tale moto espansionistico.

11° Cancro: in disparte. Le luci dei riflettori non faranno al caso dei nati in Cancro, in quanto il segno Cardinale preferirà starsene in disparte a lasciarsi coccolare dalle persone care il più possibile.

12° Gemelli: equivoci. Un'incomprensione con un vicino di casa o con un nuovo collega potrebbero mettere i nati in Gemelli in una posizione alquanto scomoda, impasse che fortunatamente andrà a sciogliersi già agli sgoccioli di domenica.