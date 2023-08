Venerdì 4 agosto troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Saturno transitare nel segno dei Pesci, mentre il Sole assieme a Venere risiederanno nell'orbita del Leone. Marte e Mercurio, invece, protrarranno il moto in Vergine, così come il Nodo Nord resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come Giove insieme a Urano rimarranno nello spazio zodiacale del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno benevolo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: la chiave migliore.

Ad avere una marcia in più nelle questioni di cuore questo venerdì saranno, con buona probabilità, i nati Cancro che riusciranno con arguzia e persuasione a trovare le parole migliori per convincere il partner ad accettare un piccolo compromesso.

2° posto Scorpione: percettivi. Secondo l'oroscopo di venerdì 4 agosto, i nati Scorpione parranno godere di ottime doti percettive, le quali si riveleranno una manna dal cielo nel mondo professionale, settore dove il segno Fisso si dimostrerà una spanna avanti alla concorrenza.

3° posto Leone: introspettivi. Se da un lato i rapporti con l'ambiente che li circonda saranno presumibilmente ridotti al lumicino, dall'altro lato in questo giorno estivo i nati Leone non se ne crucceranno provando, al contempo, a ritrovare il bandolo della matassa della loro interiorità.

I mezzani

4° posto Pesci: piccoli passi. La sfera lavorativa di casa Pesci, nel corso del 4 agosto, sembrerà regalare ai nativi dei piccoli ma significativi passi avanti, grazie ai quali focalizzarsi sui progetti con entusiasmo diverrà naturalmente più semplice.

5° posto Vergine: più qualità. La congiunzione Luna-Saturno nell'ostico Pesci andrà a stuzzicare Marte sui loro gradi e ciò, con buona probabilità, indurrà i nati Vergine a snellire il ruolino di marcia quotidiano puntando più sulla qualità che sulla quantità.

6° posto Bilancia: controcorrente. Nella giornata che precede il weekend, i nati Bilancia potrebbero avvertire la spiazzante sensazione di trovarsi in disaccordo coi ragionamenti di alcune persone care, ma nonostante ciò terranno il punto lasciando stupiti tali affetti.

7° posto Ariete: poliedrici. Complice la voglia di sperimentare un po', questo venerdì sarà presumibilmente facile vedere una versione oltremodo poliedrica dei nati Ariete, con quest'ultimi che arriveranno a sera stremati ma soddisfatti delle nuove avventure intraprese.

8° posto Gemelli: scelte complicate. L'ambito relazionale, sentimenti in primis, parrà essere sotto la lente d'ingrandimento dei nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, col segno mobile che capirà senza appello che dovrà prendere a breve una decisione in tal senso, magari mettendo il punto a una storia tossica.

9° posto Capricorno: evasivi. A causa di qualche bega pratica o di alcuni malumori legati alla professione, i nati Capricorno potrebbero risultare distaccati e sfuggenti nel ménage amoroso, facendo esasperare la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. L'allure professionale dei nati Sagittario, nel corso di questo venerdì d'inizio mese, parrà risentire di una battuta d'arresto, a causa di risultati poco soddisfacenti o di ingenti perdite economiche.

Sarà soltanto una nuvoletta passeggera, quindi, meglio non angosciarsi troppo.

11° posto Toro: deficit comunicativo. Un esercizio che, c'è da scommetterci, risulterà complicato per i nati Toro in questo giorno estivo sarà far comprendere le loro ragioni al mondo che li circonda, ancor di più quando l'argomento riguarderà la sfera famigliare.

12° posto Acquario: bocca cucita. Anche se la voglia di spiattellare a gran voce il loro malcontento, specialmente al lavoro, sarà pressante, i nati Acquario questo venerdì farebbero meglio a non dare di matto e a non provocare nessuno, in quanto eventuali parole proferite avranno buone chance di rivelarsi un boomerang.