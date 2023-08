L'oroscopo del 10 agosto evidenzia che il Toro dovrà credere maggiormente in sé stesso, mentre lo Scorpione dovrà pensare alle proprie ambizioni.

Scopriamo ora le previsioni astrologiche complete del 10 agosto valide per tutti i segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 10 agosto: i primi sei segni

Ariete: non fermatevi alle apparenze e date credito esclusivamente a chi lo merita, fate tesoro degli errori del passato. Siate proiettati verso il futuro e non curatevi troppo delle persone che vogliono impedirvi di sognare.

Toro: credete maggiormente in voi stessi e non fatevi intimorire dal giudizio degli altri, non sempre è imparziale e a fin di bene.

Andate dritti al sodo e non girateci troppo intorno l'obiettivo è raggiungibile.

Gemelli: dedicate del tempo a voi stessi e alle vostre passioni, cercate di mettere da parte gli impegni, soprattutto quelli non fondamentali. Ricaricate le energie e provate ad essere maggiormente propositivi.

Cancro: prendete tutta la vostra calma e il vostro equilibrio per affrontare al meglio la giornata, non sempre agire d'istinto porta risultati positivi. Pensate soprattutto a voi stessi e preoccupatevi poco per gli altri.

Leone: vivete la giornata come meglio potete e credete, toglietevi qualche sfizio e non pensate troppo alle conseguenze. Ci sarà tempo e modo per risolvere alcune problematiche, ora rilassatevi.

Vergine: non cedete alla routine quotidiana e siate aperti ai cambiamenti, potrebbero portare notevoli benefici nella vostra vita. Sarete particolarmente propensi ad ascoltare gli altri, attenzione però a chi potrebbe approfittarsene.

Le previsioni zodiacali del 10 agosto: i restanti segni

Bilancia: un bel lavoro di squadra potrebbe portarvi risultati importanti, un progetto infatti starebbe per vedere la luce e il merito è anche vostro.

Saranno favoriti gli incontri, cercate di selezionare per bene.

Scorpione: pensate a voi stessi e alle vostre ambizioni, provate in tutti i modi a raggiungere quel risultato che vi siete sa tempo prefissati. Pensate anche un po' a riposarvi, non vi farà certo male.

Sagittario: cercate di rilassarvi e di ricaricare le batterie, prendetevi una giornata tutta per voi e godetevela al meglio.

Tralasciate le cose futili e non vi fate traviare da persone che vi fanno solamente perdere del tempo.

Capricorno: siate diretti e chiari, se c'è qualcosa che non vi piace fatela presente al diretto interessato, ovviamente sempre con le dovute maniere. Cercate di pensare meno e provate ad agire di più.

Acquario: la giornata potrebbe riservarvi delle piacevoli novità, siate aperti a tutto e cogliete al volo le opportunità che vi si presenteranno. Alzate l'asticella e cercate di raggiungere mete sempre più prestigiose.

Pesci: potreste avere qualche problematica di troppo, cercate di risolverla e di non prendervela più del dovuto. Potreste essere indecisi tra l'intervento immediato e la pausa di riflessione, decidete con cognizione di causa.