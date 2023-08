Lunedì 14 agosto troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole, Lilith e Venere risiedere nello spazio zodiacale del Leone, mentre Marte assieme a Mercurio sosteranno nel domicilio della Vergine. Nettuno e Saturno, invece, permarranno nell'orbita dei Pesci, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Giove insieme a Urano, infine, continuerà il transito in Toro come il Nodo Nord proseguirà il moto in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno frizzante per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: rinvii proficui.

Secondo l'oroscopo di lunedì 14 agosto, i nati Leone dovranno probabilmente fare i conti con le limitazioni del gigante dei ghiacci e del Gran Benefico, i quali inviteranno il segno di Fuoco a rinviare alcuni progetti sui quali punta molto. Allo stesso tempo, però, tali procrastinazioni saranno intese dai nativi come l'occasione adatta per rendere fertile il terreno del successo.

2° posto Ariete: vederci chiaro. La probabile propensione dei nati Ariete in questa giornata che apre le danze settimanali sarà di volerci vedere chiaro nelle questioni familiari, specialmente nel rapporto genitore/figlio dove non avranno timore a fare domande scomode o rispolverare vecchi attriti pur di venire a capo della faccenda.

3° posto Vergine: radar per i nemici. Farla in barba ai nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, un'impresa alquanto ardua, in quanto il segno Mutevole parrà beneficiare di una forte intuizione che gli permetterà di scovare anzitempo chi vorrebbe metterli in difficoltà.

I mezzani

4° posto Toro: disponibili.

Lunedì dove i nati Toro sembreranno mettere in campo grande disponibilità nel mondo professionale, ancor di più secondo e terzo decano che si metteranno a totale disposizione delle nuove leve o dei colleghi disattenti.

5° posto Sagittario: investimenti oculati. Un gruzzoletto di denaro messo da parte dai nati Sagittario con parecchia fatica negli ultimi mesi dovrà, stando alle effemeridi del 14 agosto, essere investito in progetti dal margine di fallimento più basso possibile.

6° posto Scorpione: concilianti. Accettare un piccolo compromesso in coppia o nella cerchia amicale sarà la possibile richiesta che il carnet astrale farà ai nati Scorpione questo lunedì, col segno Fisso che si lascerà facilmente convincere dalle stelle e il suo umore ne gioverà parecchio.

7° posto Cancro: dietro il sipario. Complice la voglia di guardarsi un po' interiormente, i nati Cancro in questa giornata di metà mese sembreranno lasciare la luce dei riflettori agli altri, preferendo starsene in disparte in religioso silenzio.

8° posto Capricorno: conservatori. Malgrado il desiderio di scalare le posizioni gerarchiche in azienda, questo lunedì estivo i nati Capricorno farebbero meglio ad assumere un mood conservatore, evitando di rincorrere spasmodicamente degli upgrade professionali.

9° posto Pesci: cercasi consigli. Sia che si tratti di un'amica, della madre o della sorella, i nati Pesci potrebbero avvertire la necessità di cercare dei consigli da una persona cara in merito a una faccenda di cuore intricata che li sta facendo tribolare non poco.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: doveri. Lo spazio per divertirsi in questa giornata di metà anno avrà buone chance di latitare per i nati Acquario, con quest'ultimi che saranno chiamati dallo stellium in Leone a faticare parecchio sia in casa che al lavoro.

11° posto Bilancia: umore flop. Rovinare il tono umorale dei nati Bilancia sembrerà un gioco da ragazzi questo lunedì, specialmente per un partner avvezzo alle provocazioni oppure per un collega col vizio di affibbiargli i compiti che spetterebbero a lui.

12° posto Gemelli: tesi. Quasi come se dovessero sostenere una tesi di laurea, i nati Gemelli risulteranno probabilmente tesi in questa giornata di agosto, ancor di più quando si tratterà di affrontare degli argomenti scottanti facenti parte la sfera relazionale.