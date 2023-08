L'oroscopo del 9 agosto evidenzia come il Cancro non dovrà essere troppo frettoloso, mentre il Leone potrebbe avere qualche pensiero di troppo.

Scopriamo ora le previsioni astrologiche complete del 9 agosto valide per i dodici segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 9 agosto: i primi sei segni

Ariete: rischierete di urtare la sensibilità delle persone a voi più vicine, armatevi di una buona dose di autocontrollo e affrontate al meglio la giornata. Un vostro sogno nel cassetto potrebbe iniziare a concretizzarsi.

Toro: le vostre buone relazioni vi permetteranno di districarvi in una situazione per nulla semplice, non siate troppo accondiscendenti ma nemmeno fermi sulle vostre posizioni.

In serata cercate un po' di relax in ambito familiare.

Gemelli: continuate ad essere ottimisti e non pensate troppo alle cose che in questo momento non vanno. Potreste rispolverare un progetto che avevate messo da parte ma al quale tenete particolarmente.

Cancro: non siate troppo frettolosi, non sempre si può ottenere tutto e subito. Dedicate un po' di tempo anche al vostro relax e non buttatevi in situazioni che non fanno altro che sottrarvi energie.

Leone: qualche pensiero di troppo potrebbe caratterizzare la vostra giornata, proprio per questo motivo provate a rilassarvi con qualche compagnia piacevole. Se avete un obiettivo da raggiungere concentratevi su di esso.

Vergine: potreste avere qualche discussione con alcune persone che vi circondano, vi potreste sentire addirittura poco compresi.

Se dovete dire ciò che pensate fatelo sempre con estrema educazione.

Le previsioni zodiacali del 9 agosto: i restanti segni

Bilancia: la giornata potrebbe essere fatta di alti e bassi, può accadere e non dovete prendervela troppo per eventuali insuccessi. Cercate di essere sinceri con una persona alla quale dovete delle risposte.

Scorpione: non nascondetevi dietro ad un dito, fate uscire tutte le vostre emozioni e le sensazioni che avete dentro. Se dovete prendere una decisione fatelo con cognizione di causa ma senza voltarvi indietro.

Sagittario: lasciate stare le cose futili e concentratevi esclusivamente su quelle che possono portarvi un risultato concreto.

Avrete una predisposizione particolare ai buoni affari, sfruttate il momento.

Capricorno: potreste essere un pochino stanchi di alcune situazioni che non vi stanno piacendo molto, prendete tutto con estrema cautela. Sfruttate i vostri rapporti interpersonali e viaggiate a gonfie vele.

Acquario: potrebbe non essere una giornata particolarmente felice, le opportunità che speravate di avere potrebbero naufragare. Cercate di non crearvi ulteriori problemi e agite in tutta sincerità.

Pesci: se siete un po' giù di corda chiedete supporto alle persone che vi fanno sentire bene, non abbiate timore di ricevere una delusione. Dedicate parte della giornata ad una salutare passeggiata nel verde.