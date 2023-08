L'oroscopo di martedì 8 agosto aiuta a capire in che modo le stelle agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali con la loro energia. Il Toro e il Cancro saranno più rilassati, mentre per lo Scorpione sarà facile perdere la pazienza.

Oroscopo di martedì 8 agosto: Ariete di compagnia

Ariete: l'amicizia avrà il posto centrale in questa giornata e sarete voi ad organizzare qualcosa di divertente con le persone care. Potrebbe esserci un ritorno dl passato che vi risveglierà emozioni che si erano sopite. Nuove sfide al lavoro.

Toro: sarà una giornata più calma delle altre e arriverà il momento di chiedere scusa a qualcuno per aver sbagliato.

Nei giorni scorsi vi siete fatti prendere dalla rabbia e vi sentirete in colpa. Al lavoro arriveranno ottime soddisfazioni.

Gemelli: bisognerà guardarsi dentro e valutare seriamente quello che si desidera dal futuro. Sarà necessario parlare con la persona amata e chiarire alcune cose. Potrebbero arrivare sfide inattese al lavoro, non fatevi cogliere impreparati.

Cancro: inizierà un momento di cambiamenti sia in campo professionale che in amore. Se vi impegnerete otterrete degli ottimi riconoscimenti dai colleghi e dai superiori e nei sentimenti potrebbe esserci una rivoluzione importante.

Oroscopo del giorno: Vergine sottotono

Leone: gli incontri saranno favoriti dalle stelle e questo è il momento giusto per lasciarsi andare a momenti di romanticismo e di passione.

La creatività sarà il vostro punto di forza al lavoro e vi porterà a raggiungere bei traguardi.

Vergine: sarte un po' sottotono e ne risentirà l'autostima. Se non sarete voi i primi a credere nelle vostre capacità, non sperate che qualcun altro possa apprezzarvi e questo vale soprattutto al lavoro ma anche in amore.

Bilancia: avete trascorso dei giorni un po' inquieti, ma questa giornata potrebbe rivelarsi migliore sotto tanti aspetti.

Arriveranno delle novità che dovrete saper valorizzare e vi restituiranno il giusto interesse per quello che fate.

Scorpione: con la persona amata non sarà tutto rose e fiori e le discussioni non tarderanno ad arrivare. Si tratterà di avere pazienza, perché tra poco ci saranno delle belle sorprese che vi faranno dimenticare le ultime fatiche.

Capricorno verso la luce, Pesci a rischio illusione

Sagittario: sarà un martedì un po' complicato per voi che avete molte cose da chiarire ma tenderete a rimandare. Un incontro potrebbe farvi molto piacere e in campo professionale potreste ricevere una proposta di miglioramento.

Capricorno: il periodo di difficoltà finirà molto presto e inizierete ad intravedere la luce, ma dipenderà tutto da voi. Se riuscirete ad essere positivi e ottimisti il cielo vi sorriderà. A causa di un imprevisto potrebbe saltare un impegno di lavoro.

Acquario: l'oroscopo del giorno dice che non c'è nessun motivo di lamentarsi in amore, perché le cose andranno meglio. Al lavoro ci saranno molti impegni da portare a termine e sarà inevitabile una buona dose di stress, ma non arrenderti.

Pesci: le finanze inizieranno a risentire di un vizio che recentemente ha preso piede nella vostra vita, impegnatevi a rimediare. In amore vi sentirete romantici e totalmente persi, ma attenti a non scambiare le avventure per qualcosa di più.