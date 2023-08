L'oroscopo del fine settimana 5 e 6 agosto afferma che nella vita sentimentale dei Gemelli verranno a galla dubbi, incertezze e confusione. Per i Leone che hanno una relazione romantica è arrivato il momento di prendere una decisione importante, mentre per i lavoratori dell’Acquario potranno risolvere un problema economico. Come sarà il vostro fine settimana? Scopritelo leggendo le previsioni astrologiche dedicate all’amore e al lavoro, e le pagelle zodiacali per le giornate di sabato 5 e domenica 6 agosto.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del fine settimana 5-6 agosto: pagelle Ariete a Cancro

Ariete – Questo fine settimana non porterà grosse sorprese, a patto che non mostriate il vostro stato d’animo irrequieto e istintivo, che a volte vi ha creato forti disagi. Quindi, state lontani da quelli che hanno il vostro stesso carattere. I progetti di lavoro saranno tanti, ma anche quelli vecchi meritano di essere ripresi e portati a termine. Voto: 6,5

Toro – In amore, è molto importante non creare legami con persone complicate o superficiali. Se il vostro cuore è ancora solo, sfruttate questo fine settimana per valutare attentamente le persone che avete conosciuto negli ultimi giorni. Nel campo lavorativo, c’è chi riuscirà ad avare la meglio anche con un superiore molto esigente e pignolo.

Guadagnerete rispetto e anche un avanzamento di carriera. Voto: 7

Gemelli – La vostra situazione sentimentale è instabile. Per molti Gemelli, sarà un periodo segnato da dubbi, confusione e incertezze. Tenete sotto controllo i nervi e non disperatevi. Anche quando le cose sembrano andare per il verso sbagliato, c’è sempre una flebile luce di speranza.

Nell’ambito lavorativo, gli accordi vanno conclusi al più presto. Non fatevi nemici, rallenterebbero la vostra ascesa al successo. Voto: 6

Cancro – Alcune coppie instabili discuteranno animatamente, soprattutto per soldi e gelosia. E questa situazione potrebbe mettere fine al vostro rapporto di coppia. L’impegno in campo professionale non vi manca, ma dovete comunque faticare per ottenere risultati soddisfacenti.

Voto: 6

Previsioni delle stelle per il fine settimana 5 e 6 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo week end dovete prendere una decisione importante. Anche se non volete fare del male a qualcuno, se è giunto il momento di chiudere una storia, non potete più rimandare. Finireste per odiare la persona che vi sta accanto. In campo lavorativo, si prospetta un periodo abbastanza proficuo, meglio concentrarsi maggiormente su progetti che portano guadagno. Attenzione, però, alle spese di troppo. Voto: 7

Vergine – Ad alcuni nati in Vergine verrà il dubbio di aver perso qualcosa di davvero importante. Qualcosa che avrebbe potuto cambiare in meglio la vita sentimentale. Fortunatamente, si tratta di un fastidio passeggero.

Chi fa lo stesso lavoro da tanto tempo potrebbe sentire il bisogno di cambiare aria. Fatevi coraggio e date una svolta alla vostra vita lavorativa. Voto: 6,5

Bilancia – In campo amoroso, alcune verità nascoste da tempo verranno a galla, scombussolando questo week end. Se vi sentite confusi dal punto di vista sentimentale, sfruttate questo periodo per fare chiarezza, lontano da tutti. L’Oroscopo del lavoro consiglia di non dare un’altra opportunità a un ex collega che si è sempre comportato in maniera scorretta nei vostri confronti. Voto: 6

Scorpione – Se la vostra vita sentimentale procede su due binari, è molto probabile che vi facciate molto male. Vi piace giocare con i sentimenti degli altri, tuttavia, fate attenzione a non farvi cogliere in flagrante.

Siate chiari, la persona che vi sta davanti potrebbe dipingervi nel peggiore dei modi per il vostro atteggiamento scorretto e sleale. Nell’ambito lavorativo, non abbiate fretta di portare a termine alcuni contratti, prendetevi del tempo. Voto: 5

Previsioni dell'oroscopo per il week end del 5 e 6 agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le relazioni amorose stabili vivranno un week end senza problemi. Tuttavia, l’irrequietezza potrebbe spingervi ad avere uno scontro poco piacevole con una persona a voi molto cara. Anche se non è facile, cercate di allontanare la negatività e il pessimismo dalla vostra vita privata. I progetti di lavoro, a volte, possono regalare piccole soddisfazioni.

La fortuna inizierà a girare dalla vostra parte nei prossimi giorni. Voto: 6,5

Capricorno – Molti Capricorno inizieranno a pensare al futuro, soprattutto quelli che hanno la persona giusta al proprio fianco. È giunto il momento di fare progetti e di proporli. Dovete dare il via alla vostra vita di coppia e fare le cose in grande. Non rinunciate a una vacanza: ringiovanirà e rafforzerà il vostro legame. In campo lavorativo, potreste anticipare alcuni progetti, già programmati. Circondatevi di persone fidate e che possono essere utili per la vostra carriera. Voto: 8

Acquario – Finalmente avete recuperato un po’ di serenità e tranquillità. Potete riprendere in mano anche a situazione sentimentale, che avevate un po’ messo da parte.

Se il partner d’amore vi ha dato modo di dubitare in passato, ora è più sincero e pentito dei dubbi. Un vento di buone notizie soffierà nel vostro ambiente di lavoro. Dovete solo trovare la soluzione a un problema che riguarda le spese. Voto: 8

Pesci – L'oroscopo dell'amore approva i vostri obiettivi sentimentali. Portateli a termine nel minor tempo possibile. Avete la possibilità di un futuro radioso e pieno di romanticismo. Anche nel campo lavorativo siete più sciolti, soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico. Voto: 7,5