L'oroscopo del weekend che va dal 5 al 6 agosto prevede uno splendido Ariete sul fronte amoroso, mentre Marte esalterà le energie dei nativi Vergine. Periodo pesante sul fronte lavorativo per i nativi Sagittario, mentre Gemelli sarà più socievole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 5 al 6 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale davvero splendida in questo weekend per voi nativi del segno. Godrete di una bella Luna in congiunzione per tutto il weekend, e con Venere in trigono le emozioni non mancheranno.

Per quanto riguarda il lavoro la voglia di fare potrebbe non essere molta, ciò nonostante vi darete comunque da fare per non deludere le aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un weekend interessante dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Marte e Mercurio porteranno idee ed energie, e con Giove in congiunzione, saprete coniugare bene tutto questo per raggiungere eccellenti risultati. In amore Venere continua a tenervi sull'attenti, impedendovi di vivere il vostro rapporto al meglio. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete piuttosto socievoli secondo l'oroscopo del fine settimana. Con la Luna e Venere in buon aspetto, troverete sempre un buon motivo per strappare un sorriso alle persone che amate.

In ambito lavorativo potreste sentirvi a un punto morto nei vostri progetti. Avrete dunque bisogno di trovare nuovi stimoli. Voto - 7️⃣

Cancro: il weekend non sarà così intenso dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe complicare le cose tra voi e la vostra fiamma.

In ambito lavorativo invece i vostri progetti andranno avanti senza troppe complicazioni, e con risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale estremamente gradevole in amore secondo l'oroscopo. Godrete del favore della Luna e di Venere, che renderanno il vostro rapporto unico e romantico. In ambito lavorativo potreste aver bisogno di nuovi stimoli, nonostante siate molto impegnati e con tanti progetti in mente.

Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Marte esalterà le vostre energie durante questo fine settimana. Mercurio in congiunzione inoltre, porterà idee interessanti, che se sviluppate bene, potrebbero darvi grandi soddisfazioni. Sul fronte amoroso sarà un weekend stabile, fatto di momenti interessanti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà un fine settimana particolarmente romantico secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe smorzare questo vostro entusiasmo in amore. Potrebbe esserci qualche problema da risolvere insieme alla vostra anima gemella. Sul posto di lavoro v'impegnerete come al solito, ma faticherete a distinguervi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un weekend positivo sul fronte professionale per voi nativi del segno. Arriveranno infatti buoni risultati, che vi permetteranno di progredire in quel che fate. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa a causa di Venere in opposizione. Single oppure no, attenzione a non giocare con i sentimenti degli altri. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo godibile in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna e Venere splenderanno per voi in questo periodo e la vostra storia d'amore brillerà di luce propria. In ambito lavorativo sarete in difficoltà, messi alla prova da questo cielo davvero complicato. Alcuni progetti potrebbero non essere così semplici come pensate.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono in questo weekend per voi nativi del segno. Faticherete a esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner a causa della Luna in quadratura. Molto bene invece il settore professionale, grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi aiuteranno a raggiungere importanti successi. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in sestile vi darà una mano secondo l'oroscopo, ciò nonostante la vostra vita sentimentale sarà ancora piena di ostacoli e problemi da risolvere. Sufficiente invece il settore professionale, dove ritroverete voglia di fare e buone risorse su cui lavorare. Voto - 6️⃣

Pesci: il lavoro sarà un continuo dolceamaro durante il prossimo fine settimana.

Se da una parte avrete Giove e Saturno a favorirvi, dall'altra avrete Marte e Mercurio in opposizione a mettervi i bastoni tra le ruote. In amore questo periodo sarà abbastanza soddisfacente per godere di una relazione romantica e appagante. Voto - 7️⃣