L'oroscopo della giornata di domenica 27 agosto vede il pianeta Marte salutare il segno della Vergine per spostarsi nel segno della Bilancia, mentre la Luna in trigono per il Toro aiuterà il segno di terra in amore. I Gemelli potrebbero sentirsi sopraffatti dalle responsabilità, mentre il Cancro potrebbero essere a disagio con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 27 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 27 agosto 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si chiuderà in modo turbolento. L'astro argenteo sarà in quadratura dal segno del Capricorno, in contrasto con il pianeta Venere.

Single oppure no, non sarete sempre così sicuri dei vostri sentimenti nei confronti del partner. Nel lavoro, prima di buttarvi su alcune mansioni, cercate di capire tutti i pro e i contro. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna vi darà una mano dal segno del Capricorno, e vi aiuterà a vivere una vita migliore con il partner, anche se le lacune all'interno del vostro rapporto saranno ancora molte. Nel lavoro non vi accontenterete di risultati mediocri. Con Giove e Mercurio favorevoli, punterete solo al migliore risultato. Voto - 8️⃣

Gemelli: troppe responsabilità vi stanno mettendo in ginocchio. Soprattutto in ambito lavorativo, avrete bisogno di trovare il giusto compromesso tra impegni e riposo.

In amore ci sarà una discreta intesa con il partner, e anche voi single sarete in grado di approfondire il legame con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica difficile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà contraria per voi, e potrebbe mettervi a disagio con la vostra anima gemella. Positivo invece il settore professionale, anche se con Marte in quadratura le energie potrebbero calare un po’.

Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di domenica. Venere continuerà a darvi supporto in amore, permettendovi di costruire un rapporto davvero piacevole. Nel lavoro arriverà Marte a darvi una mano con i vostri progetti. Sarete più reattivi, e in grado di cogliere interessanti opportunità. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in Capricorno renderà quest'ultima domenica di agosto interessante.

Single oppure no, accoglierete con maggiore entusiasmo i rapporti in famiglia e con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Marte, ciò nonostante avrete ancora idee davvero valide da applicare ai vostri progetti. Cercate solo di non caricarvi troppo di mansioni da svolgere. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'arrivo di Marte nel vostro segno zodiacale vi permetterà di riprendere il lavoro con il giusto ritmo. Avrete energie a sufficienza per gestire bene le vostre mansioni, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. In amore invece la Luna e Venere saranno in contrapposizione, e il vostro modo di amare non sempre potrebbe essere apprezzato dal partner. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo stabile sul fronte sentimentale grazie alla Luna in sestile.

Questo fragile equilibrio tra voi e il partner però potrebbe spezzarsi facilmente a causa di Venere in quadratura. Sarà importante dunque bilanciare bene il vostro atteggiamento. Nel lavoro avrete ancora buone risorse da investire sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di domenica. Venere in trigono vi metterà a vostro agio in amore, e le emozioni non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro arriverà Marte in sestile a darvi una mano. Avrete più energie, ma vi serviranno anche buone idee. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale renderà questa domenica più appagante secondo l'oroscopo.

Single oppure no, riuscirete a godere di momenti davvero belli in famiglia e con le persone che amate. Sul fronte professionale Marte potrebbe rallentarvi, ciò nonostante riuscirete ancora a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata in rialzo sul fronte professionale. Marte in trigono vi permetterà di essere più attivi, e sarete in grado di gestire in modo migliore situazioni più stressanti. In amore Venere sarà ancora in opposizione. Single oppure no, attenzione al vostro atteggiamento in famiglia e con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Sarà più facile vivere una relazione più romantica con il partner, e anche voi single sarete più adorabili. Nel lavoro dovrete prestare attenzione a come si svilupperanno alcuni progetti. Voto - 7️