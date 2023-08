Venerdì 1° settembre sul piano astrale la Luna (che si farà Piena alle ore 3:58), Saturno e Nettuno transiteranno nel domicilio dei Pesci, mentre Venere risiederà nell'orbita del Leone. Marte, intanto, protrarrà il moto in Bilancia, così come Giove assieme a Urano resteranno stabili sui gradi del Toro. Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno come il Nodo Nord rimarrà nel segno dell'Ariete. Il Sole insieme a Mercurio, infine, permarranno nello spazio zodiacale della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Leone, meno benevolo per Gemelli e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: consapevolezze. Prendere coscienza di un lato ombroso del loro carattere o di un risvolto non troppo entusiasmante nei meccanismi di coppia sarà, c'è da scommetterci, un esercizio facile per i nati Scorpione nel giorno che precede il weekend. Moto di consapevolezza che sarà più spiccato per i primi due decani, i quali ne faranno tesoro.

2° posto Leone: rigenerati. Secondo l'oroscopo di venerdì 1° settembre, i nati Leone avranno la possibilità di affrontare le prossime due settimane guardando il tutto con fare più empatico scorgendo, al contempo, le sfumature di ogni rapporto e non saltando a conclusioni affrettate.

3° posto Pesci: vivere il presente. Il languido scontro tra i Luminari e le numerose retrogradazioni del momento faranno presumibilmente sì che i nati Pesci, nella giornata in questione, mettano in stand-by ambizioni o timori verso il prossimo futuro, preferendo vivere il presente in tutta la sua interezza.

I mezzani

4° posto Vergine: mollare gli ormeggi. La Luna Piena nel settimo campo, resa più asfissiante dal disturbante transito nettuniano, sembrerà avere una doppia valenza nel venerdì di casa Vergine. I nativi, difatti, sembreranno da un lato voler tenere il punto in merito ad attriti pregressi con persone care, mentre dall'altro lato il parterre astrale li inviterà ad aprire la gabbia del rancore facendo fuggire quest'ultimo.

Più probabile che la seconda opzione avrà la meglio.

5° posto Cancro: sregolatezze al bando. Più che su pensieri e azioni, il Plenilunio d'inizio settembre potrebbe agire sul corpo dei nati Cancro, rendendo lo stesso più vulnerabile e meno avvezzo a bagordi o sregolatezze. Ascoltando tale suggerimento delle stelle, il venerdì del segno Cardinale avrà tutte le carte in regola per rivelarsi intenso sul fronte relazionale.

6° posto Toro: effetto tartaruga. In qualità di primo segno di Terra, il Toro solitamente non brilla certo per tempestività d'azione, ma questo venerdì tale propensione a emulare la celerità di bradipi e tartarughe si farà più forte. La probabile lentezza citata, però, sarà un toccasana per evitare seccature con la famiglia d'origine o con la dolce metà.

7° posto Sagittario: smuovere le acque. La metaforica acqua astrale nella quale stanno sguazzando i nati Sagittario da mesi tenderà, a partire dal 1° settembre, a diventare sempre più torbida e stagnante, nonostante l'inclinazione del segno di Fuoco alla dinamicità. Per evitare un intorbidimento ancora maggiore, i nativi farebbero meglio a dare una sterzata decisa a mire e progetti lavorativi.

8° posto Capricorno: flessibili. Alcune richieste di sostegno pratico o morale potrebbero giungere al cospetto dei nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Terra che farebbe meglio a stravolgere il suo ruolino di marcia e fornire l'aiuto che serve al prossimo. In caso contrario, infatti, la controparte faticherebbe a dimenticare tale manchevolezza.

9° posto Bilancia: distratti. Lo scontro tra Nettuno e Mercurio da un lato e Plutone in quarta casa dall'altro renderanno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia oltremodo distratti e ciò avrà un effetto deleterio nel rapporto di coppia, col partner che lo accuserà di non essere il centro dei suoi pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: controllare nuovamente.

Un po' tutti i segno zodiacali in questo periodo, Ariete compreso, sono alle prese con situazioni in stand-by e false partenza, ma questo venerdì il carnet planetario darà un ottimo consiglio ai nati del segno, ovvero di mettersi d'impegno nel controllare tutte i documenti burocratici compilati negli ultimi mesi per evitare more o ulteriori ritardi.

11° posto Gemelli: scelte sentimentali. Il ménage amoroso con questo tripudio di pianeti in posizione critica, Plenilunio e Venere retrograda in primis, spingeranno presumibilmente i nati Gemelli a non trascinare ulteriormente storie sentimentali oramai al capolinea. A fronte di ciò, saranno in parecchi i nati del segno che opteranno per porre fine a una relazione oppure per dare un aut aut comportamentale alla dolce metà.

12° posto Acquario: impulsivi. I nati Acquario che avranno un'idea reputata sulle prime illuminante questo venerdì farebbero meglio, stando alle effemeridi, ad accartocciarla per bene e gettarla subito nell'immondizia, in quanto un mix di impulsività e scarsa lucidità potrebbe far prendere al segno Fisso delle enormi cantonate.