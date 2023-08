L'oroscopo settimanale dal 14 al 20 agosto 2023 è pronto a dare una valenza, positiva o negativa che sia, ai prossimi sette giorni in calendario.

Nell'analisi della settimana in corso si individuano tre fasi distintive. Il primo traguardo sarà raggiunto alle ore 12:36 di lunedì 14 agosto, con l'ingresso della Luna in Leone. Questa infonderà un'energia ardente e passionale al panorama astrale settimanale.

Il secondo passo significativo avverrà il giovedì 17 agosto alle 1:14 con il trasferimento della Luna in Vergine. Questo cambiamento potrebbe portare un atteggiamento più pratico e attento ai dettagli, contribuendo a concentrarsi su questioni più precise.

La settimana giungerà al termine con l'avvicinarsi del sabato 19 agosto, quando osserveremo l'entrata della Luna in Bilancia. Questo evento potrebbe introdurre un periodo di ricerca dell'equilibrio e dell'armonia, con un'attenzione particolare alle relazioni interpersonali.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 14 a domenica 20 agosto con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno e relative pagelle.

Astrologia e stelle della settimana da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 7. In questa settimana, avrete l'opportunità di fare discreti progressi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Siate pronti a cogliere al volo ogni opportunità che si presenterà. Questo periodo inoltre, potrebbe regalare momenti di grande intimità con il vostro partner.

Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale o rafforzare un legame già esistente. Le stelle indicano che potrebbe esserci un'opportunità da sfruttare anche nel lavoro. Siate pronti a cogliere questa occasione. Martedì o mercoledì state in campana: potreste avere qualche tensione con un membro della famiglia. Cercate di mantenere la calma e di risolvere eventuali conflitti in modo pacifico.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno venerdì 18 agosto;

venerdì 18 agosto; ★★★★★ sabato e domenica 20;

★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★ mercoledì 16 agosto;

★★ martedì 15 agosto.

♉ Toro: voto 7. Le stelle vi invitano a concentrarvi di più sullo svago e le relazioni interpersonali, piuttosto che solo nel dovere e negli impegni da portare a fine.

Dedicate del tempo soprattutto a voi stessi e alle attività che vi fanno sentire bene. Gli astri del periodo sembrano sorridervi anche in amore, cari Toro! In questo periodo, se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale o rafforzare il vostro legame con il partner. A metà settimana intanto probabilmente vi toccherà affrontare alcune difficoltà sul lavoro: cercate di mantenere la calma e di risolvere i problemi uno alla volta. Le cose miglioreranno presto, anche grazie all'aiuto della vostra famiglia. Dedicate del tempo alle attività che vi piacciono, coinvolgendo le persone che amate o stimate.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno domenica 20 agosto;

domenica 20 agosto; ★★★★★ lunedì 14 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 agosto;

★★ mercoledì 16 agosto.

♊ Gemelli: voto 6.

Questa settimana, dovrete fare attenzione alle vostre finanze. Pianificate bene le spese e cercate di risparmiare il più possibile. Parlando d'amore, specialmente nelle giornate di venerdì o sabato potreste avere qualche difficoltà a comunicare con il vostro partner. Cercate di essere chiari e di ascoltare l'altro/a, giusto per evitare malintesi o fraintendimenti. Se siete single, potrebbe esserci qualcuno che vi interessa particolarmente: sfruttate qualsiasi appiglio e buttatevi! In merito al lavoro, le stelle indicano che potrebbe esserci un'opportunità interessante o un piccolo aumento in arrivo (però, non sappiamo se trattasi di aumento in denaro o di "fatica"). In famiglia potreste avere qualche tensione con qualcuno con cui non andate troppo d'accordo: mettetevi nei panni della controparte.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 14 e martedì 15;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 agosto;

★★ sabato 19 agosto.

♋ Cancro: voto 5. Questa settimana, potreste avere qualche difficoltà sul lavoro. Non scoraggiatevi e cercate di mantenere la calma. Le cose miglioreranno presto. In ambito sentimentale invece, le stelle vi invitano a concentrarvi sulla vostra relazione, soprattutto nella parte centrale del periodo. Dedicate del tempo al vostro partner e cercate di rafforzare il legame se questo dovesse presentare crepe o problemi risolvibili nell'immediato. Se siete single invece, potreste incontrare qualcuno che vi interessa particolarmente e fare il cosiddetto "colpaccio".

Lavoro: probabili alcune difficoltà, ma cercate di mantenere la calma e di risolvere i problemi senza fretta. Le cose miglioreranno presto. In famiglia invece, potreste ricevere una buona notizia riguardo un aspetto importante della vostra esistenza: siate pronti a prendere decisioni a lungo termine.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ sabato 19 agosto;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ martedì 15 e venerdì 18;

★★ mercoledì 16 agosto.

♌ Leone: voto 9. In questa settimana, complice la presenza attiva della Luna nel vostro segno, potreste ricevere una splendida notizia, riguardante forse la vostra famiglia oppure la casa. Siate pronti a fare scelte di un certo spessore per il futuro e sorridete.

In amore potrebbe esserci presto un rilancio a livello di passione: preparatevi a godere di un momento di grande intimità con il vostro partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi interessa particolarmente ma che non avete ancora avuto occasione di avvicinare. Le stelle sembrano rendervi finalmente giustizia anche sul lavoro, cari Leone! Molto facile la possibilità che possiate portare a casa un meritato riconoscimento ai vostri innumerevoli sforzi. Famiglia: questa settimana potrebbe essere di grande armonia e serenità: meglio tardi che mai...

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno lunedì 14 agosto (Luna nel segno);

lunedì 14 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★★ venerdì 18 e sabato 19;

★★★ domenica 20 agosto.

♍ Vergine: voto 8.

Preparatevi a vivere una settimana davvero molto positiva. L'arrivo della Luna nel vostro settore vi invita a fare pace con il passato e, se dovesse essere necessario, accettare qualche piccolo compromesso se questo servisse a rendere sereno un rapporto. Sarà un periodo di grande crescita personale in molti ambiti della quotidiana esistenza. In amore, le stelle vi invitano a concentrarvi sulla vostra relazione invitandovi a pensare e soppesare. Siate aperti e onesti con il vostro partner per rafforzare il vostro legame. Se siete single, potrebbe esserci qualcuno che vi interessa particolarmente: datevi una mossa. Lavoro: potreste affrontare alcune difficoltà sul lavoro proprio in questo avvio settimanale: restate concentrati.

Da metà settimana tutto a gonfie vele, anche in famiglia.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno giovedì 17 agosto (Luna nel segno);

giovedì 17 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 18, sabato 19 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 agosto;

★★★ martedì 15 agosto;

★★ lunedì 14 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. Splendido periodo in arrivo, sotto l'egida di una meravigliosa Luna in Bilancia. Le stelle vi sorridono soprattutto in amore, cari Bilancia! Se siete single, poi, senz'altro potreste incontrare qualcuno di speciale. Inoltre, vi aspetta un periodo di grande creatività e voglia di fare. In ambito relazionale, nel corso di questa settimana potrebbero emergere rapporti speciali per coloro che sono soli.

Per chi è già in una relazione fissa, dedicare attenzione al partner sarà la prima cosa da fare. In relazione alla professione, il favore delle stelle risplenderà sulla sfera lavorativa di molti Bilancia. Una proposta interessante o il riconoscimento del vostro impegno potrebbero essere già in viaggio. In famiglia invece, probabile che notizie positive giungano a voi durante la fine della settimana. Questo weekend siate pronti a prendere decisioni importanti.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 19 agosto (Luna nel segno);

sabato 19 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 15, venerdì 18, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, giovedì 17.

♏ Scorpione: voto 6. Le stelle vi invitano a uscire dalla vostra "tana interiore" e ad affrontare le sfide con coraggio.

Sarete ricompensati per la vostra determinazione e il vostro grande impegno nel fare le cose. In amore, soprattutto nei prossimi giorni potrebbero manifestarsi momenti di grande intimità all'interno della relazione. Per chi è single invece, altissima la possibilità di poter fare una nuova conoscenza a scopo affettivo, oppure incontro significativo per la cerchia delle amicizie. In merito alla carriera lavorativa, gli astri indicano l'emergere di nuove opportunità professionali o persino una promozione in arrivo. Sarà importante cogliere questa occasione, senza pensarci troppo su. Anche in famiglia il periodo potrebbe portare nuova armonia, soprattutto in alcune relazioni con problemi familiari da risolvere.

Dedicare tempo ad attività condivise sarà molto producente.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 14, martedì 15;

★★★★ mercoledì 16, sabato 19, domenica 20;

★★★ giovedì 17 agosto;

★★ venerdì 18 agosto 2023.

♐ Sagittario: voto 9. Ottima quasi tutta la settimana, escludendo la sola domenica: potreste avere qualche tensione con i vostri amici o la vostra famiglia. Cercate di mantenere la calma e di risolvere i conflitti in modo pacifico. Parlando in merito alle relazioni affettive in generale, diciamo pure che i favori celesti sono pronti a sorridervi non solo in amore ma anche in ambito delle amicizie o nei rapporti interpersonali. Questo momento potrebbe portare incontri speciali per chi risulta ancora in status single, come anche la possibilità di rafforzare i legami per chi è in coppia. Se siete in cerca di occupazione, benché alcune sfide possano sembrarvi insormontabili, sul fronte lavorativo mantenere la calma e datevi da fare per risolvere la situazione: la tenacia prima o poi conduce sempre a vittorie o almeno a miglioramenti. Famiglia e rapporti con i figli in primo piano: tutto bene, dall'inizio alla fine.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 15 agosto;

martedì 15 agosto; ★★★★★ mercoledì 16, giovedì 17, sabato 19;

★★★★ lunedì 14, venerdì 18;

★★★ domenica 20 agosto 2023.

♑ Capricorno: voto 7. Le stelle vi sorridono in amore, cari Capricorno! Se siete in coppia, potreste vivere un momento di grande intimità. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di interessante. Le influenze astrali risulteranno positive e in grado di influenzare tutto il settore sentimentale, cari Capricorno! Incontri significativi e rafforzamento delle relazioni saranno temi importanti soprattutto nella prima parte e al giro di boa settimanale. Riguardo la professione, secondo le indicazioni astrali in nostro possesso, sono in arrivo nuove opportunità lavorative o addirittura promozioni e aumenti di stipendio, entro la fine di agosto o metà settembre. Rimanere pronti a cogliere queste occasioni sarà cruciale. Famiglia: in questo periodo si preannuncia armoniosa e particolarmente dalla vostra parte.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno mercoledì 16 agosto;

mercoledì 16 agosto; ★★★★★ lunedì 14, giovedì 17;

★★★★ martedì 15, venerdì 18;

★★★ sabato 19 agosto;

★★ domenica 20 agosto.

♒ Acquario: voto 6. Questa settimana, dovrete fare attenzione al lato interiore più che a quello esteriore della vostra persona. Dedicate del tempo alle attività che vi rilassano e vi fanno sentire bene. Questa settimana potrebbe portare piccole difficoltà di comunicazione in ambito sentimentale: cercate la chiarezza prima di ogni altra cosa e, non meno importante, siate sinceri con chi amate e pretendete la stessa cosa, in modo da evitare malintesi o quant'altro. In merito al lavoro intanto, possibili ostacoli potrebbero affiorare nell'ambito della vostra abituale mansione: mantenere la calma e risolvete con fermezza qualsiasi intoppo dovesse presentarsi. Un occhi attento alle circostanze permetterà di avere senz'altro buoni miglioramenti. In ambito della famiglia, la risoluzione pacifica di eventuali conflitti sarà fondamentale nella ricerca della serena convivenza.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ venerdì 18, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17, sabato 19;

★★★ lunedì 14 agosto;

★★ martedì 15 agosto 2023.

♓ Pesci: voto 6. In questi giorni potreste ricevere una buona notizia riguardo alla vostra carriera o ai vostri studi. Siate pronti a cogliere al volo ogni opportunità che si presentasse, senza temere di andare incontro a chissà che cosa: chi non risica non rosica! In amore, le stelle vi invitano a concentrarvi sulla vostra creatività in questa settimana. Siate aperti alle nuove idee e alle opportunità che si presenteranno. Le stelle sembrano sorridervi abbastanza anche per ciò che concerne il lato lavorativo. Riguardo al lavoro, potreste ricevere un avviso per una azione o un qualcosa fatto in modo non consono a quanto richiesto: calma! Invece, per quanto riguarda i rapporti di amicizia potrebbe arrivare una notizia piacevole che vi riguarda: dedicate del tempo alle attività che amate con chi vi piace.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: