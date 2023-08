Nella settimana dal 14 al 20 agosto troviamo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Nuova nel segno del Leone alle ore 9:37 del 16 agosto) spostarsi dal domicilio del Cancro alla Bilancia, mentre il Nodo Nord risiederà nel segno dell'Ariete. Giove e Urano, intanto, continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro, così come Nettuno assieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Marte insieme a Mercurio, invece, permarranno nell'orbita della Vergine come il Sole, Lilith e Venere rimarranno sui gradi del Leone. Plutone, in ultimo, proseguirà il transito in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: freschezza d'intenti. Settimana estiva da incorniciare per i nati Leone sia nel settore professionale che in quello sentimentale. La prima decade, difatti, sarà presumibilmente dotata di charme e carisma che faranno da calamita per le nuove "prede affettive" nei giorni 15, 16 e 20 agosto, mentre gli altri due decani potranno mettere a segno qualche buon colpo al lavoro nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. La bellezza di tali effemeridi nasce anche dal fatto che il segno di Fuoco si approccerà alle faccende di cuore così come a quelle professionali in maniera del tutto nuova, più genuina e meno timorosa.

2° posto Vergine: risalita economica. A rimpinguare le casse di casa Vergine ci penseranno, con buona probabilità, le stelle nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, quando i nativi vedranno concretizzarsi un loro desiderio in campo economico che sembrerà avere tutte le carte in regola per risultare duraturo. Il 16 e il 20 agosto, invece, i primi due decani farebbero meglio a non calcare troppo la mano durante le discussioni con gli altri, in quanto esigere di avere ragione a ogni costo si rivelerebbe un boomerang relazionale.

3° posto Toro: facilitazioni. Secondo l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 agosto, al cospetto dei nati Toro potrebbero giungere sia aiuti inaspettati che sostegni pratici chiesti esplicitamente, il tutto tornerà estremamente utile al segno di Terra nella sfera domestica dove ci sarà qualcosa da sistemare. Attenzione, inoltre, alla nervosa giornata di mercoledì quando una notizia o una scoperta avrà il potere di minare l'umore nativo.

I mezzani

4° posto Cancro: focus sulla sincerità. Con la Luna Nera che a breve rientrerà sui loro gradi e la bianca signora nel secondo campo, i nati Cancro questa settimana di agosto, ancor di più nei giorni iniziali e finali, avranno buone chance di esigere massima schiettezza dal mondo circostante. A fronte di ciò, sarà probabile assistere a una versione più provocatoria del solito del segno Cardinale, ma tale mood sarà esclusivamente finalizzato a comprendere se le persone alle quali si rapporteranno saranno davvero sincere nei loro riguardi.

5° posto Capricorno: oltre le apparenze. Eccezion fatta per le routinarie e faticose giornate del 14 e 15 agosto, la restante settimana avanzerà probabilmente sui binari delle apparenze svelate per i nati Capricorno, i quali si metteranno di buzzo buono per scorgere cosa si cela realmente dietro la corteccia superficiale di accadimenti e individui.

Il neo settimanale, inoltre, sarà rappresentato dal 20 agosto, quando il contrasto Luna-Plutone porterà alla luce alcune sfumature caratteriali che i nativi preferirebbero relegare nel dimenticatoio.

6° posto Ariete: al centro della scena. Le giornate che andranno da mercoledì mattina a sabato sera si riveleranno, c'è da scommetterci, un'ottima occasione per i nati Ariete per farsi notare, ad esempio sostenendo un colloquio di lavoro oppure presenziando a un evento di gala. Lunedì, martedì e domenica, invece, l'atmosfera attorno al segno Cardinale sarà decisamente meno effervescente, coi nativi che avvertendo tale pesantezza si sentiranno meno briosi del solito.

7° posto Scorpione: ciò che non va.

Grazie alla Luna Nuova quadrata in Leone di mercoledì e al duetto Giove-Urano opposto in Toro per l'intera settimana, nel periodo in questione i nati Scorpione parranno non potersi esimere dal notare cosa non gira a dovere nella loro esistenza al momento, specialmente nelle faccende materiali. Professione e denaro, con tutte le falle del caso, saranno lì ad attenderli e ciò, superata l'impasse iniziale, potrebbe rivelarsi un'occasione troppo ghiotta per raddrizzare il tiro che il segno Fisso non dovrebbe farsi sfuggire.

8° posto Pesci: aggrapparsi all'amore. Se la vita dei nati Pesci in questa settimana fosse rappresentata da un'enorme montagna da scalare, il segno mutevole si aggrapperebbe senz'altro nelle rientranze rocciose che si chiamano amore e affetti.

Il leitmotiv settimanale, ancor di più nelle caotiche giornate di venerdì e sabato, sarà delineato dalla voglia dei nativi di farsi coccolare dal partner, ma anche di ricevere l'affetto da parte di figli e nipoti.

9° posto Bilancia: rinvii. Sette giorni, ancor di più da giovedì in poi, all'insegna del "vorrei ma non posso" per i nati Bilancia, i quali si troveranno a vedere il traguardo in lontananza ma a non riuscire a raggiungerlo a causa di intromissioni, inceppamenti o contrattempi di sorta. Rinvii che profumeranno soltanto di vittoria procrastinata, quindi non avrebbe molto senso abbattersi moralmente per il segno cardinale.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: frettolosi. Noncuranti e tendenti più alla quantità che alla qualità, i nati Gemelli nella settimana in questione, giorni centrali in primis, sembreranno risultare frettolosi e inclini a chiudere le pratiche anzitempo, atteggiamento che potrebbe far arricciare qualche naso.

Nella giornata conclusiva, invece, ci sarà tempo per una gita romantica o per una parentesi passionale.

11° posto Acquario: agitati. Se da un lato il novilunio di mercoledì andrà a rendere ancora più destabilizzante lo stellium in opposizione, dall'altro lato i nati Acquario si troveranno a dover fronteggiare anche il loro astro governatore nel castrante segno del Toro. Contrasti planetari che potrebbero portare un pizzico di ansia e agitazione più del solito, ma che serviranno al segno Fisso per ricaricare le pile mentali e fisiche isolandosi un po'.

12° posto Sagittario: equivoci. L'alea che correranno presumibilmente i nati Sagittario in questi sette giorni, specialmente il 17, 18 e 19 agosto, sarà di prendere lucciole per lanterne saltando a conclusioni affrettate, dando di matto o inasprendo alcuni rapporti relazionali senza prima aver ponderato la faccenda nella sua interezza. Così, sarà facile l'insorgere di equivoci, delusioni e malumori che sarebbero evitati mettendo in campo una dose massiccia di buonsenso.