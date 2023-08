L'Oroscopo di sabato 12 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. Le previsioni astrologiche hanno in serbo tante sorprese, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Le interazioni sociali amicali non mancheranno, così come l'attenzione verso le passioni personali. Alcuni segni si riveleranno determinati e intraprendenti, mentre altri appariranno meno sicuri.

Ecco cosa prevede la classifica di oggi secondo l'oroscopo del 12 agosto.

Previsioni astrologiche del 12 agosto 2023: i primi posti in classifica

Cancro (1° posto): nella vostra vita ci sarà una persona molto speciale.

Vi metterà al corrente dei suoi sentimenti tramite piccoli gesti. Starà voi coglierli per non perdere questa occasione. Il lavoro andrà per il meglio e anche la vita in famiglia sarà molto serena.

Capricorno (2° posto): avrete tanta voglia di dimostrare agli altri le vostre capacità. Non sarete vanitosi, ma desidererete solo ottenere determinati riconoscimenti. Le cose andranno per il verso giusto perché, finalmente, inizierete a essere valorizzati sul posto di lavoro.

Vergine (3° posto): non sarete ancora pronti a prendere le distanze da una storia importante. Al contrario, vi impegnerete per far tornare le cose come erano. Il vostro fascino non potrà fare a meno di avere una certa influenza sull'interlocutore.

Le stelle saranno dalla vostra parte.

Toro (4° posto): lo spirito d'iniziativa non vi mancherà. Agirete con decisione e grinta. Vorrete mettervi in gioco, ma senza rischiare di perdere ciò per cui avete lavorato. Il rapporto con il partner sarà genuino e caratterizzato da tanto affetto e solidarietà. Lo stesso si potrà dire per quello con la famiglia.

Pesci (5° posto): sarete solari e spontanei. Vi comporterete in modo onesto e gentile, senza strutture di alcun genere. Gli amici saranno felici di avervi accanto, ma anche il partner non potrà fare a meno di godere della vostra compagnia. Attenzione a non circondarvi di persone invidiose.

Scorpione (6° posto): trascorrerete una giornata elettrizzante, all'insegna del divertimento e dell'affetto.

Vi piacerà stare con i vostri cari, anche se inizierete a sentire la mancanza di una potenziale anima gemella. Il desiderio di un amore potrebbe confondervi.

Oroscopo del 12 agosto: i segni meno fortunati dello zodiaco

Leone (7° posto): adotterete un atteggiamento diverso nei confronti dei problemi. Non avrete più intenzione di lasciarvi travolgere dai dubbi e dalle paure. Cercherete di essere più diretti e pratici. Per migliorare la produttività, direte basta alla procrastinazione.

Gemelli (8° posto): la situazione economica potrebbe destarvi qualche preoccupazione. Cercherete di tenere duro, però, per cambiare le carte in tavola dovrete agire. L'oroscopo di oggi vi consiglia di rivolgervi a qualche esperto del settore.

Non ve ne pentirete.

Bilancia (9° posto): non avrete molta voglia di parlare dei vostri problemi. Avrete paura di non riuscire a farvi comprendere dagli altri. In effetti, i primi riscontri non saranno molto soddisfacenti. L'oroscopo di oggi, però, vi consiglia di non farvi prendere dal panico e di credere negli amici più stretti.

Sagittario (10° posto): le stelle non descriveranno un quadro troppo favorevole. I problemi sentimentali e quelli lavorativi continueranno a essere presenti. Vi sembrerà di non riuscire a trovare una via di fuga, nonostante il grande impegno. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non mollare.

Ariete (11° posto): avrete bisogno di approfondire qualche aspetto in più della vostra quotidianità.

Vorrete avere tutta la situazione sotto controllo, ma potrebbero esserci qualche evento insospettabile. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non essere troppo severi con voi stessi.

Acquario (12° posto): sarete molto preoccupati per la relazione di coppia. Nonostante i tentativi di fare pace, vi sembrerà di non poter fare nulla. In effetti, lo sforzo dovrà provenire anche dal partner. Senza una collaborazione condivisa sarà impossibile raggiungere dei risultati.