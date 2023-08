Nel fine settimana 5 e 6 agosto 2023 l'oroscopo della fortuna preannuncia il ritorno alla prima posizione in classifica per il segno del Leone, seguito dal Toro. Ci sarà invece un periodo di pausa per il segno dei Pesci e poche energie per i Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna, con la relativa classifica.

L'oroscopo del fine settimana 5 e 6 agosto, segno per segno: shopping per Toro

1° Leone: la fortuna sarà più elevata di quanto potreste immaginarvi, le opportunità si affacceranno così numerose che potreste avere l'imbarazzo della scelta.

Non ci saranno sfide difficili. Sarà il momento di agire per il futuro.

2° Toro: lo shopping e il divertimento non mancheranno in queste ore. Le occasioni di guadagno potrebbero incrementare con la vostra capacità di esternare al meglio la vostra creatività.

3° Acquario: fra impegni vari e successi, questo fine settimana potrebbe rivelarsi migliore delle giornate precedenti grazie a una bella sorpresa sul lavoro. Il rapporto con i colleghi potrebbe conoscer dei picchi elevati di cooperazione e di solidarietà.

4° Vergine: saprete sfruttare le vostre abilità per poter portare avanti dei progetti molto ambiziosi, che con il tempo potrebbero essere di notevole aiuto per la vostra carriera. Gli affari andranno a gonfie vele anche grazie alla vostra collaborazione con i colleghi che in questo momento sarà ai massimi livelli.

Affari ottimi per Capricorno

5° Capricorno: qualche affare davvero sostanzioso potrebbe regalarvi dei guadagni molto positivi che potrebbero dare l'avvio a un investimento oppure consentirvi un po' di shopping. Farete faville su un progetto su cui avete lavorato parecchio nelle settimane precedenti.

6° Pesci: alternerete dei momenti di pausa a qualcuno di esplorazione sul piano professionale.

Vi sentirete appagati dal lavoro svolto, tuttavia sentirete qualche punta di stress e di stanchezza che sarà difficile ignorare. Avrete dei bei guadagni che potranno far fronte a delle spese importanti in questo momento particolare.

7° Gemelli: le questioni burocratiche procederanno speditamente però le vostre energie potrebbero essere le vostre peggiori nemiche in questo momento.

Dovrete cercare di ritagliarvi del tempo per riposare e anche per pensare di più a voi stessi.

8° Ariete: dovrete fare qualche piccolo sacrificio per voi stessi e per la famiglia. Potrebbe esserci qualche rinuncia importante, ma allo stesso tempo avrete anche una piccola soddisfazione all'interno del contesto professionale e degli affari.

Idea per Scorpione

9° Cancro: anche se avete concluso qualche vicenda burocratica nel migliore dei modi, non sentirete una particolare soddisfazione. Ci potrebbe essere anzi una spossatezza che vi fa sentire decisamente scarichi di energie. Sul lavoro ci sarà abbastanza in sintonia.

10° Scorpione: avvantaggiarvi con qualche piccola idea in solitaria potrebbe essere un ottimo modo per ingranare, i guadagni però saranno piuttosto limitati.

Il weekend potrebbe avere qualche piccola faccenda burocratica da sistemare.

11° Sagittario: vi sentirete alquanto annoiati da una situazione professionale che purtroppo al momento non troverà una vera spinta. Probabilmente le energie non esattamente al meglio potrebbero giocare un ruolo in questo declino, ma ci sarà anche una svogliatezza di fondo che sarà di per sé controproducente.

12° Bilancia: spendere troppo in questo momento potrebbe essere deleterio per i vostri affari. Nel corso di questo weekend fareste meglio a regolare le vostre finanze e a ridare vigore a qualche progetto che è rimasto nel cassetto decisamente troppo a lungo.