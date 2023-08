Le previsioni dell'oroscopo del 29 agosto 2023 invitano i nati sotto il segno del Toro a continuare ad essere testardi. I Vergine, invece, potrebbero essere un po' turbati da alcune faccende private.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete un po' agitati a causa di alcune faccende private. Non riversate sul lavoro le vostre preoccupazioni, altrimenti potreste commettere qualche errore.

11° Bilancia: sul lavoro siete un po' distratti, forse avete altri pensieri per la testa che vi stanno generando qualche turbamento. Risolvete il prima possibile le faccende in sospeso, così allontanerete il malessere.

10° Capricorno: momento un po' confuso per quanto riguarda l'amore. Vi sentite un po' in balia degli eventi, ma cercate di mantenere i piedi saldi per terra, poiché in questi casi la lucidità è tutto.

9° Pesci: attenti a qualche piccolo intoppo sul lavoro. Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 29 agosto vi invitano ad essere cauti e a non trarre subito a conclusioni affrettati, in quanto potreste pentirvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: se ci sono state delle incomprensioni in amore, adesso è il tempo di darsi da fare e rimettersi in sesto. Giornata molto produttiva per quanto riguarda le relazioni lavorative.

7° Acquario: le stelle vi invitano a non perdere tempo.

Se volete ottenere qualche traguardo importante, allora è il caso di mettere le gambe in spalla, come si suol dire, e andare avanti.

6° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 29 agosto vi invitano a non perdere mai la speranza. Siate fiduciosi che il domani possa essere sempre meglio del presente. Soprattutto nel lavoro ci vuole concentrazione.

5° Toro: siete molto decisi. Di solito, quando vi mettete in testa un obiettivo non vi fermate fino a che non lo avrete raggiunto. Ebbene, agite in questo modo e vedrete che non ve ne pentirete.

Oroscopo segno fortunati del 29 agosto

4° in classifica Scorpione: ci sono delle belle soddisfazioni nel prossimo futuro, quindi dovete essere ottimisti.

Naturalmente, la vita è fatta di alti e bassi, godetevi il buono quando arriva.

3° Gemelli: le stelle vi esortano a guardarvi attorno se siete single. A volte l'essenziale è invisibile agli occhi e, nella maggior parte dei casi, lo si ha proprio sotto al naso. Nel lavoro non demordete e vedrete che conquisterete.

2° Cancro: in amore vedrete che con il dialogo riuscirete ad ottenere delle belle soddisfazioni. La giornata sarà favorevole, non vi resta che fare il possibile per renderla ancora più bella circondandovi delle persone giuste.

1° Leone: l'oroscopo del 29 agosto vi invita a non voltarvi indietro in amore. Se un capitolo è chiuso, presto se ne riaprirà un altro. Venere è favorevole, quindi, insistete in questo periodo se siete alla ricerca di novità.