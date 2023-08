L'oroscopo della fortuna della giornata di giovedì 17 agosto 2023 rivede i segni di Terra alle prime posizioni e quelli di Fuoco prevalentemente alle ultime posizioni. Il Gemelli salirà vertiginosamente nella classifica, decretando una ripresa senza precedenti.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna di giovedì: Toro al top

1° Toro: finalmente le remunerazioni pecuniarie saranno al di sopra delle aspettative, conferendovi anche una spinta in più per poter avviare degli investimenti importanti.

Potrete agire con alcuni progetti che in altri tempi sono rimasti a lungo nel cassetto.

2° Capricorno: sarà una delle giornate più fortunate della settimana, soprattutto per quanto riguarda la fluidità del lavoro e la vostra capacità di dialogare con le persone che sono coinvolte in alcuni progetti decisamente importanti. Gli affari andranno a gonfie vele.

3° Gemelli: vi sarete liberati di tutte spese che dovevate fare per la famiglia e quant'altro, e dedicarvi più assiduamente alle questioni finanziarie potrebbe essere una mossa per incrementare in guadagni. Secondo l'oroscopo anche il lavoro sarà molto più leggero del solito.

4° Vergine: non vi smentirete con i progetti in essere. Con la squadra avrete una bellissima affinità che potrebbe essere determinante per il proseguimento di alcuni progetti rimasti in sospeso a causa delle festività recenti.

Le energie saranno al massimo.

Lavoro di squadra ottimale per il segno dell'Acquario

5° Acquario: nella squadra di lavoro si instaureranno rapporti ottimali che andranno ben oltre le questioni professionali. Il clima di intesa potrebbe anche far nascere qualche amicizia in grado di supportarvi in qualche impegno inderogabile in futuro.

Avrete una carica energetica invidiabile.

6° Sagittario: ci saranno degli alti e bassi sul lavoro che non solo avranno delle ripercussioni sui guadagni, ma potrebbero anche farvi essere molto più tesi del solito. La fortuna si presenterà alla vostra porta nella serata, con qualche bella sorpresa niente male.

7° Cancro: avrete dei momenti più rilassati misti ad alcuni che potrebbero incentivare qualche impegno professionale importante.

Potreste avere una fortuna leggermente in calo, ma che agirà in modo abbastanza subitaneo con alcuni affari di rilevante importanza.

8° Ariete: avrete dei grattacapi che potrebbero essere alquanto fastidiosi per il procedimento delle vostre finanze, e le spese se non gestite al meglio potrebbero darvi qualche piccolo squilibrio. Potreste avere anche un po' di calo delle energie, anche se saranno facilmente recuperabili con un po' di riposo.

Pesci solitario

9° Scorpione: avrete una giornata che oscillerà fra qualche piccolo successo e la monotonia più totale. Secondo l'oroscopo il consiglio sarà quello di non cedere al nervosismo e di proseguire con quei progetti che necessitano della vostra attenzione più di ogni altra cosa.

10° Pesci: lavorare da soli potrebbe essere una situazione priva di entusiasmo in questo periodo. Tuttavia, anche con la squadra il clima potrebbe non essere dei migliori, soprattutto se avrete in corso un conflitto che potrebbe scatenare una vera e propria competizione a cielo aperto.

11° Leone: dovrete fare in modo che le energie ritornino ai livelli di prima, incentivando molto di più il vostro entusiasmo che al momento è calato drasticamente. Purtroppo la fortuna potrebbe non accompagnarvi, anzi, potrebbe addirittura ostacolarvi con qualche bastone fra le ruote.

12° Bilancia: sarà una giornata abbastanza deludente nel settore degli affari, mentre con il denaro il consiglio sarà quello di non sperperarlo per cose inutili. Al momento le spese potrebbero incrementare il proprio peso economico, e dovreste essere in grado di sopportare qualche sacrificio.