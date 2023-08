L'oroscopo della giornata di giovedì 17 agosto vedrà i nativi Vergine di larghe vedute grazie a stelle come Marte e Mercurio, mentre la Luna renderà più comprensivi i nativi Toro. Sagittario si affiderà al suo istinto, mentre Pesci potrebbe non essere sempre così disponibile nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 17 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 17 agosto 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì si rivelerà abbastanza tranquillo e piacevole per la vostra storia d'amore. Anche se la Luna si allontanerà dal segno del Leone, Venere in trigono vi permetterà di essere abbastanza attenti al vostro rapporto.

Anche nel lavoro troverete buoni stimoli in questo periodo. Anche voi vi prenderete delle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vi permetterà di essere più comprensivi in questo giovedì di agosto. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, e potrebbe essere il momento adatto per parlare con il partner di ciò che vi turba o non funziona nel vostro rapporto. In ambito lavorativo continuerete a dare il meglio di voi grazie a questo cielo, anche in questo periodo di vacanza. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Vergine potrebbe rendere complicato questo giovedì. Secondo l'oroscopo, non avrete molto tempo a disposizione da dedicare al partner, alla famiglia e a ciò che amate. Sarà necessario non far pesare troppo questa situazione.

Sul fronte professionale vi darete molto da fare, soprattutto se siete appena tornati dalle vacanze. Ciò nonostante, per i buoni risultati dovrete aspettare. Voto - 6️⃣

Cancro: troverete i giusti stimoli per godere di una relazione appagante secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, la Luna in Vergine vi aiuterà a rendere questo periodo più interessante insieme alla vostra fiamma.

Nel lavoro è arrivato il momento di dimostrare le vostre competenze anche in situazioni più complicate. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale appagante anche in questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio con la persona che amate, e la vostra estate andrà avanti al meglio. Nel lavoro sarà una giornata dove potrebbero arrivare dei cambiamenti professionali, alla quale dovrete dimostrare di essere pronti.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna arriverà nel vostro segno in questa giornata di giovedì. La settimana prenderà una piega differente in amore che sicuramente apprezzerete tanto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi permetteranno di essere di larghe vedute, e in grado di saper gestire molto bene i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo di giovedì. Godrete del pianeta Venere in sestile dal segno del Leone, che vi permetterà di godere di una relazione davvero affiatata. Se siete single sarete in grado di mantenere splendidi rapporti in famiglia e con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro sarà possibile centrare i vostri obiettivi soltanto dimostrando il giusto impegno.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in sestile vi darà una mano questo giovedì. Secondo l'oroscopo, tra voi e il partner ci sarà una maggior tranquillità. Potrebbe essere un buon momento per cercare il dialogo con la persona che amate. Sul fronte professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti, con un buon cielo a sostenervi per raggiungere buoni successi. Voto - 7️⃣

Sagittario: lavorerete d'istinto in questa giornata secondo l'oroscopo. Questo cielo non vi darà molte alternative al momento. Non sempre infatti potreste ambire a raggiungere i risultati sperati. Anche in amore potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo con il partner a causa della Luna in quadratura, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di giovedì ottima dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, godrete della Luna in buon aspetto, che vi permetterà di sentirvi più a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità per poter svolgere i vostri progetti grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna si allontanerà dall'opposizione, ciò nonostante, sarà un giovedì poco interessante in amore. Il vostro rapporto faticherà molto in questo periodo, e potrete uscire da questo periodo soltanto aprendovi al dialogo. Nel lavoro a volte potrebbe essere una buona idea investire in quel che fate in un periodo dove è meglio preservare.

Voto - 6️⃣

Pesci: potreste non essere sempre così disponibili nei confronti del partner secondo l'oroscopo, colpa della Luna in opposizione dal segno della Vergine. Molto meglio invece in ambito professionale, dove sarete abbastanza concentrati e anche un pizzico fortunati per poter raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣