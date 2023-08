Nella giornata di mercoledì 9 agosto 2023 l'oroscopo della fortuna vede in rialzo il segno del Pesci con tantissime novità a livello di finanze. Per lo Scorpione e per il Sagittario ci saranno dei cali considerevoli, mentre l'Ariete potrà sfruttare del tempo libero. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo di mercoledì 9 agosto per la fortuna: tempo libero per l'Ariete

1° Pesci: ora i guadagni potrebbero farsi più interessanti che mai grazie alla vostra rinnovata intraprendenza. Nelle giornate precedenti avete omesso qualche dettaglio che ora potrebbe riaffiorare in tutto il suo splendore.

Le energie saranno più intense che mai.

2° Toro: la carrellata di successi di cui sarete spettatori vi porterà ad avere dei guadagni in grado di soddisfare non soltanto i vostri bisogni ma anche qualche sfizio che volevate togliervi da tanto tempo. Sarà il momento anche per un forte recupero delle energie.

3° Ariete: ora avrete tutto il tempo libero che vi serve per poter fare ciò che vi aggrada senza correre il rischio di sottrarre tempo prezioso al lavoro oppure agli affari in generale. Secondo l'oroscopo, potreste riscontrare una creatività fuori dall'ordinario.

4° Capricorno: accettare qualche consiglio e metterlo in pratica potrebbe darvi dei vantaggi sul lavoro, vantaggi che forse non vi sareste mai aspettati.

Avrete delle sorprese che vi daranno anche qualche idea in più per un progetto ambizioso che non avete mai osato realizzare.

Le previsioni astrologiche del 9 agosto: Acquario in rialzo

5° Acquario: molte delle questioni burocratiche in sospeso finalmente troveranno il loro giusto epilogo, secondo l'oroscopo di mercoledì 9 agosto.

Le opportunità saranno incentivate da una forte propensione per i progetti, con il loro compimento previsto nei tempi adeguati.

6° Bilancia: avrete delle belle sfide da portare avanti, ma, nello stesso tempo, avrete la stoffa per poterle vincere tutte. L'impegno e la fortuna di questo periodo potrebbero combinarsi offrendo dei risultati davvero eccellenti, secondo l'oroscopo.

7° Leone: ora più che mai saprete come evitare di lavorare senza dover vedere i vostri risultati andare in fallimento. Secondo l'oroscopo, potreste essere in grado di fare qualche piccola follia in solitaria, senza doversi preoccupare necessariamente delle energie a vostra disposizione.

8° Gemelli: fare qualche strappo alla regola, in questo momento, vi darà una bella occasione per rimettervi in gioco, se avete avuto delle problematiche di stampo professionale. Secondo l'oroscopo, avrete qualche piccola sorpresa davvero originale.

Pausa per Cancro

9° Cancro: finalmente potreste concedervi una pausa che non farà in alcun modo male alle vostre finanze e ai vostri affari. Secondo l'oroscopo, metterete da parte la stanchezza per dirigervi verso un periodo di riposo più o meno prolungato che vi farà soltanto bene.

10° Sagittario: purtroppo questi alti e bassi con le finanze vi stanno mettendo un po' in difficoltà con le spese e non sempre riuscirete a cavarvela. Possibili contrasti sul lavoro, imprevisti che difficilmente potranno essere risolti in tempi rapidi come vorreste.

11° Vergine: dovrete cercare di essere un po' più indulgenti con la vostra squadra di lavoro per cercare di lavorare in sintonia. Non siate preda di questioni irrisolte che potrebbero semplicemente agitarvi. Secondo l'oroscopo, la grinta sarà un po' sottotono.

12° Scorpione: scoprire alcuni insuccessi, in questo momento, potrebbe essere motivo di agitazione per il vostro segno ma, allo stesso tempo, potreste distrarvi comunque e senza troppo sforzo. Fate attenzione alle finanze.