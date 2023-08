L'oroscopo sulla fortuna della giornata di venerdì 4 agosto 2023 vede in testa alla classifica i nati sotto il segno del Leone, la cui costellazione ospiterà il pianeta Venere. Ancora stabile nelle prime posizioni i Pesci.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni di venerdì per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di venerdì: Leone fortunato

1° Leone: ci saranno degli affari decisamente fortunati che vi daranno anche l'opportunità di formare voi stessi oltre che guadagnare molto. Vi sentirete molto appagati dal punto di vista pecuniario.

I rapporti con i colleghi saranno in miglioramento.

2° Pesci: la vostra produttività sarà ai massimi livelli, e voi sarete pronti per una forte creatività che potrebbe esservi di aiuto per dei progetti futuri niente male. Le energie saranno ottimali, contare su di loro sarà una garanzia.

3° Vergine: uscirete vincitori da moltissime sfide che nelle giornate scorse vi hanno complicato l'ambito professionale. Ora ci sarà non solo del tempo per voi stessi, ma anche del denaro per far fronte a tutte le vostre esigenze.

4° Ariete: finalmente riuscirete a interagire molto più facilmente con le persone all'interno della cerchia di colleghi, portandovi ad avere anche degli obiettivi in comune. Potreste sentire di avere una autostima molto superiore alle vostre stesse aspettative.

Le previsioni astrologiche, segno per segno: affari per Cancro

5° Cancro: la fortuna comincerà a calare, e la buona notizia è che al momento non ne avrete molto bisogno. Andrete spediti per la vostra strada creando una miriade di affari che potrebbero non essere molto difficili come potreste pensare in un primo momento.

6° Toro: avrete una esperienza lavorativa che sarà molto importante per la vostra carriera, specialmente se prevede di andare su un binario leggermente diverso da quello che avete prospettato finora.

Secondo l'oroscopo potreste avere delle ricompense molto redditizie.

7° Capricorno: concludere un affare per voi significherà prendervi del tempo libero per voi stessi e fare ciò che vorrete. Secondo quanto riportato dall'oroscopo potreste avvantaggiarvi di qualche ausilio importante da parte della squadra di lavoro, sarà anche una opportunità per conoscersi meglio.

8° Gemelli: avrete un atteggiamento molto attento alle vostre finanze, e questo sarà un buon segnale dal momento che state attraversando un momento in cui le precauzioni con il denaro potrebbero essere estremamente necessarie.

Ostacoli per Sagittario

9° Sagittario: fare qualche strappo alla regola potrebbe aiutarvi a ricaricare le batterie, ma non a conferire alle vostre finanze una stabilità. Fate attenzione a qualche situazione fra i colleghi che potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote.

10° Bilancia: dovrete fare attenzione allo shopping che in questo periodo potrebbe intensificarsi. Dovrete cercare di non soccombere allo stress cercando di divertirvi a dispetto del riposo, perché quest'ultimo adesso potrebbe essere fondamentale per il vostro fisico.

11° Acquario: dal momento che ci saranno situazioni altalenanti con il denaro potreste trovarvi a dover fare qualche sacrificio importante che vi impedirà di fare qualche acquisto importante. Ora portare pazienza e attendere un momento migliore sarà l'unica possibilità.

12° Scorpione: la vostra mente avrà bisogno di riposare e di essere meno preso dalle faccende che riguarderanno il lavoro e tutto ciò che gli gravita attorno. Secondo l'oroscopo farete in modo che ci siano meno persone attorno a voi in questo momento.