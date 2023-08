Nell'oroscopo della fortuna per il weekend 26 e 27 agosto 2023 ritornerà in vetta il segno dell'Acquario con i suoi successi professionali, mentre i Pesci ritroverà grinta e volontà sul lavoro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del fine settimana 26-27 agosto: Acquario in testa alla classifica

1° Acquario: i vantaggi che riuscirete ad avere grazie alle vostre doti di leader vi renderanno sempre più carismatici, e anche voi vedrete l'autostima crescere a livelli esponenziali.

Vi sentirete particolarmente attratti da un progetto che vi darà delle ambizioni sempre più alte. I guadagni arriveranno prima di quanto pensiate.

2° Toro: farete una marea di successi che con il passare del tempo vi daranno tutti i guadagni che avete raccolto nel corso della settimana. Secondo l'oroscopo potreste pensare di fare qualche investimento che vi renderà la quotidianità sempre meno gravosa. Le energie al massimo potrebbero favorire qualche progetto futuro.

3° Pesci: sarete più determinati che mai, scattanti sul lavoro come se foste molle pronte per fare balzi in avanti davvero vertiginosi. Ci potrebbero essere dei guadagni che vi daranno una relativa tranquillità finanziaria, mentre le idee si susseguiranno senza sosta.

4° Ariete: avrete delle belle giornate di lavoro condite da una creatività fortunatissima, in grado di valorizzare tutto ciò che fate senza dover necessariamente mettere tutto in mostra. Sul piano burocratico avrete una vasta gamma di scelta per adempiere a qualche impegno. Le due serate del weekend saranno di assoluto relax.

Sorprese per Bilancia

5° Bilancia: questa fortuna potrebbe darvi una sorpresa che potrebbe rendere questo fine settimana molto appagante dal punto di vista pecuniario. Ci saranno delle ottime idee da mettere a frutto grazie all'appoggio incondizionato della vostra squadra di lavoro. Avrete una domenica colma di aspettativa.

6° Cancro: in questo fine settimana sembrerà che ogni progetto possa finalmente trovare la propria conclusione.

Potreste avere un lieve rialzo del vostro settore economico che potrebbe essere in grado di farvi coprire delle spese in più. L'oroscopo del weekend 26 e 27 agosto avrà in serbo anche una piccola sorpresa.

7° Scorpione: trovare dei punti di contatto con le persone all'interno del contesto lavorativo potrebbe portarvi ad avere molte situazioni positive. Avrete qualche difficoltà a livello gestionale a causa di qualche novità che vi ha già messi a dura prova.

8° Vergine: non ci sarà nulla di nuovo che possa ravvivare le giornate sul lavoro, però potreste essere voi i fautori di qualche affare sostanzioso che possa rendere questo fine settimana interessante. Cercate di non farvi fermare dallo stress, dal momento che potreste fare qualche balzo in avanti.

Gemelli stressato

9° Leone: provare a fare qualcosa senza una fortuna così brillante potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere professionale. Avere qualche piccolo ausilio anche dal punto di vista burocratico potrebbe fare visibilmente la differenza. Le idee adesso potrebbero essere del tutto azzerate.

10° Capricorno: non ci sarà niente al di fuori del riposo assoluto che vi possa in qualche modo farvi desistere da un po' di pigrizia. Sicuramente avrete a che fare con degli impegni ma procrastinare un po' per concedervi due giornate di relax non farà male a nessuno. La fortuna sarà in calo, per cui sarà meglio non osare troppo con gli affari in questo momento.

11° Gemelli: secondo l'oroscopo lo stress potrebbe essere il fautore di una diatriba all'interno del contesto professionale.

Con la squadra i colleghi potrebbero essere in discordante parere con voi, e non ci saranno possibilità di avviare un dialogo per rimettere le cose a loro posto, per adesso.

12° Sagittario: lo stress potrebbe fare capolino esattamente in un momento poco opportuno, favorendo non solo il rallentamento delle vostre usuali mansioni ma anche l'avvio di alcuni progetti che sono ancora nel cassetto. Potreste sentire l'esigenza di stare per conto proprio e rivalutare qualche decisione economica passata.