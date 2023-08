Si avvicina l'ultimo weekend del mese di agosto per tutti i segni, intanto di seguito approfondiamo le indicazioni e l'oroscopo di venerdì 25 agosto 2023 con le novità della giornata dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro.

Previsioni astrologiche del 25 agosto

Ariete: in amore sono in arrivo delle giornate interessanti, ma fate attenzione a qualche momento di nervosismo. C'è comunque più voglia di fare. Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone soluzioni in questa giornata, sfruttatele al meglio.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle complicazioni nella vita di coppia, ora potreste avere un piccolo battibecco.

Provate a evitare i momenti di disagio. Nel lavoro è un periodo ideale per programmare un buon progetto.

Gemelli: a livello amoroso non tutto è chiaro al momento, a causa della Luna in opposizione. Non sembrate soddisfatti di quello che state vivendo. Nel lavoro c'è voglia di fare di più, ma in questo momento non è facile.

Cancro: in amore potrebbe arrivare un nuovo incontro, parlate adesso se c'è un problema nella coppia. A livello lavorativo qualcosa si sta muovendo, ma questa sarà una giornata che comunque porterà problemi e agitazioni.

Leone: in amore serve cautela nelle storie, la Luna comunque vi permetterà di vincere adesso. Nel lavoro è meglio staccare la spina se è possibile, visto che è un momento che porta qualche conflitto.

Vergine: per i sentimenti la Luna dissonante metterà in difficoltà qualcuno, per un recupero sarà importante aspettare il weekend. A livello lavorativo ci sarà bisogno di fare maggiore attenzione, per questo motivo nelle prossime settimane servirà cautela.

Bilancia: a livello sentimentale sono in arrivo giornate importanti con qualcosa di nuovo, per questo motivo meglio non alimentare dissidi.

Nel lavoro ci sono state delle conferma, ma sarà necessario recuperare qualcosa.

Scorpione: per i sentimenti è meglio prendere le distanze dalle persone che potrebbero farvi innervosire in questo momento anche perché Giove è in aspetto conflittuale. Nel lavoro prudenza in questo momento, tutto potrebbe infastidirvi.

Sagittario: al livello sentimentale le relazioni potranno riprendere quote grazie anche a diversi pianeti in buon aspetto.

Giornata che potrà creare però delle incertezze. Nel lavoro la creatività non manca, fate ora delle nuove scelte.

Capricorno: in amore sarà una mattinata che porterà qualcosa in più, per questo motivo se dovete programmare un incontro fatelo ora, le stelle che aiutano. Nel lavoro c'è bisogno di un maggiore impegno da parte vostra, per questo motivo chiedete supporto anche agli altri.

Acquario: a livello amoroso Venere in opposizione porta a una possibile chiusura, per questo motivo non fate passi falsi. Nel lavoro coloro che vogliono avere qualche novità dovranno agire adesso.

Pesci: in amore c'è uno stato di maggiore agitazione, sono quindi possibili delle perplessità. Nel lavoro è una giornata che porta qualche cambiamento, ma non le soluzioni che stavate cercando.