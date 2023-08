Si avvicina rapidamente la fine del mese di agosto. Di seguito intanto approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 29 agosto 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La giornata astrologica del 29 agosto

Ariete: in amore c'è la necessità di trovare emozioni nuove, con queste stelle attenzione a non rievocare il passato. Nel lavoro chi è in crisi potrà risolvere un problema visto che la Luna favorevole aiuta.

Toro: per i sentimenti è una giornata che porterà maggiore stanchezza, anche se ora c'è più voglia di amare.

Nel lavoro è meglio non perdere la pazienza e parlare solo di cose sensate.

Gemelli: a livello amoroso le storie che nascono in questi giorni saranno da analizzare con attenzione. Nel complesso è meglio rilassarsi. Nel lavoro sono possibili delle polemiche, sarebbe meglio accettare quello che arriva adesso.

Cancro: in amore le prossime giornate saranno migliori rispetto al passato, lasciate da parte i sentimenti negativi. A livello lavorativo qualcosa non va, le stelle premiano comunque i nuovi accordi in vista della prossima giornata.

Leone: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo meglio non alimentare eventuali polemiche. Nel lavoro i risultati saranno importanti ma in questo momento molte situazioni pesano.

Vergine: a livello amoroso gli incontri saranno fortunati, c'è una buona fase di vitalità. Nel lavoro attenzione alle questioni che nascono in queste ore perché potrebbero essere importanti in vista del futuro.

Bilancia: per i sentimenti - con la Luna in buon aspetto - ci saranno molte cose da fare, valutate al meglio tutte le situazioni che vivrete in questa giornata.

Nel lavoro i progetti per i creativi saranno migliori e saprete come valorizzarli.

Scorpione: a livello sentimentale c'è una situazione non semplice da gestire, attenzione a non essere troppo critici. Nel lavoro possibili complicazioni, se qualcosa non va meglio di mandarlo al mese prossimo.

Sagittario: in amore la Luna è favorevole, vi sentirete complessivamente molto liberi.

Nel lavoro le buone idee non mancano, potrete mettervi in gioco rispetto al passato.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata che porta una buona volontà di azione, riuscirete a fare nuove conoscenze. Nel lavoro potrete fare un' importante scelta in vista del futuro.

Acquario: per i sentimenti le discussioni sono da rimandare, cercate piuttosto di programmare qualcosa di piacevole che vi porti a stare tranquilli. Nel lavoro ci sono nuove proposte, valutate con cura tutto quello che arriva questa settimana.

Pesci: in amore le coppie che hanno avuto un problema da ora dovrebbero cercare di risolverlo, alcune questioni però necessitano di un accordo. Nel lavoro ci sono occasioni da sfruttare entro la fine di settembre.