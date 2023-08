L'oroscopo di martedì 29 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali. Ci sarà chi non vedrà loro di gettarsi tra le braccia del partner e chi sarà più distaccato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 agosto 2023.

Oroscopo del 29 agosto: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: condividerete una splendida complicità con il partner. Vi fiderete ciecamente di lui e, nonostante gli impegni lavorativi, riuscirete a portare avanti un rapporto di coppia sano ed equilibrato.

Le stelle non vi abbandoneranno.

Toro: sarete pronti a impegnarvi con efficienza e costanza. Avrete tanti obiettivi da raggiungere e saprete bene di non poterlo fare mantenendo un basso profilo. Non sempre troverete l'approvazione delle persone che vi staranno attorno.

Gemelli: non sarà facile mantenere la calma, soprattutto nel rapporto di coppia. In alcuni momenti, vi sentirete davvero persi. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di parlare chiaramente e di non nascondere il vostro stato d'animo.

Cancro: sarete piuttosto audaci sul posto di lavoro. Non potrete fare a meno di dimostrare le vostre capacità. Verrete ricompensati adeguatamente, ma non dovrete avere alcuna fretta. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà graduale.

Leone: il lavoro andrà a gonfie vele. Riceverete una proposta importante che potrebbe avere una forte impatto emotivo su di voi. L'impegno richiesto sarà maggiore, ma non potrete proprio sottrarvi a una simile opportunità.

Vergine: dal punto di vista sentimentale, vi sentirete molto più tranquilli. Finalmente, prenderete una decisione importante, in grado di avere un forte impatto sulla vita di tutti i giorni.

Riceverete il sostegno di una persona speciale.

Previsioni zodiacali del 29 agosto 2023: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: farete fatica a prendere le distanze dalla vostra routine. Per voi, sarà essenziale seguire le abitudini acquisite nel corso del tempo. Alcuni imprevisti, però potrebbero rendere necessaria l'introduzione di un cambiamento.

Scorpione: sarete stanchi di dover accettare determinate persone nella vostra vita. Finalmente, deciderete di prendere le distanze e di ottenere maggiore controllo sulle vostre scelte. Le conseguenze saranno molto positive.

Sagittario: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti, vi sentirete a vostro agio con il partner, però, altro, avvertirete il bisogno di prendere le distanze. Non disdegnerete una via di mezzo.

Capricorno: avvertirete la necessità di rimettervi in forma. Tornerete a praticare attività fisica e a seguire una dieta equilibrata. I risultati non tarderanno ad arrivare. Dovrete solo essere costanti.

Acquario: vi troverete in un momento di grande difficoltà.

Non saprete come lasciarvi alle spalle questa situazione, ma non avrete altra scelta. L'oroscopo di oggi vi consiglia di ragionare con lucidità.

Pesci: sarete restii ad accettare determinati incarichi. La paura di non essere all'altezza della situazione potrebbe avere la meglio. L'oroscopo di oggi vi consiglia di lavorare sulla fiducia in voi stessi.