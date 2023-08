Sta per partire un nuovo weekend del mese di agosto per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 19 agosto 2023 con le novità ed i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore dovrete cercare di risolvere alcuni problemi legati al passato, sentite per questo una grande emozione dentro. Sul lavoro ci saranno diversi problemi da risolvere.

Toro: in questa fase la situazione astrologica risulta interessante e propizia il superamento di qualche momento di difficoltà.

Sul lavoro le vostre idee saranno vincenti, sfruttate l'energia che sentite dentro.

Gemelli: a livello sentimentale se una persona vi interessa la giornata può essere propizia, il fine settimana sarà positivo anche per questo motivo. Sul lavoro godrete di una fase di maggiore relax che però non è destinata a durare.

Cancro: la Luna in opposizione consiglia di lasciarsi scivolare le cose addosso. A livello lavorativo non date spazio a polemiche inutili, c'è bisogno di maggiore tranquillità.

Leone: sul versante amoroso avvertite una grande vitalità, sfruttatela. Sul lavoro ci saranno diversi momenti utili per farsi valere, attenzione solo a Giove in opposizione che invita a non commettere passi falsi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale le coppie che sono state lontane ora potranno riavvicinarsi, da questo punto di vista sarà un momento interessante. Sul lavoro ci sono state situazioni di stress ma non solo per vostra responsabilità.

Bilancia: con la Luna nel segno ci sarà la possibilità di vivere emozioni speciali a livello sentimentale.

Sul lavoro le buone idee non mancheranno, sfruttate il momento e gettatevi in nuovi progetti.

Scorpione: a livello sentimentale approfittate di questa giornata per parlare col partner, potreste recuperare un rapporto compromesso. Sul lavoro è in arrivo una proposta, dovrete valutare pro e contro.

Sagittario: in amore giornata intrigante, coloro che sono in attesa di una risposta potrebbero ricevere notizie interessanti.

Vitalità e originalità accompagneranno la vostra giornata lavorativa.

Capricorno: se siete in coppia la giornata astrale consiglia di non agitare troppo le acque, all'orizzonte possibili diverbi di coppia. Sul lavoro un importante progetto potrà finalmente partire.

Acquario: giornata segnata da diverse discussioni col partner, lasciatevele scivolare addosso. Sul lavoro le buone idee non mancheranno, puntate sulla vostra energia per emergere rispetto ai colleghi.

Pesci: in amore momento che porta alla luce qualcosa di nuovo, se c'è da fare una scelta importante agite adesso. Sul lavoro momenti di tensioni in arrivo, mantenete la calma e guardate comunque ai progetti più urgenti.