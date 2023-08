L'oroscopo del 21 agosto 2023 ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare i lati più segreti dei segni zodiacali. Amore, lavoro e amicizia hanno la precedenza, ma c'è posto anche per passioni, interessi personali e crescita interiore.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 21 agosto.

Oroscopo del 21 agosto: i primi posti in classifica

Bilancia (1° posto): vi troverete in cima alla classifica. Gli astri vi favoriranno in ambito lavorativo e sentimentale. Agirete con precisione, cura e attenzione.

Non vi farete coinvolgere in situazioni che sentirete estranee ai vostri valori. Il partner vi farà sentire tutto il suo affetto.

Capricorno (2° posto): sarete passionali e romantici allo stesso tempo. Metterete il rapporto di coppia prima di qualunque altra cosa. Il partner, per voi, sarà importantissimo. L'obiettivo finale sarà quello di costruire una relazione dalle solide basi.

Toro (3° posto): trascorrerete la maggior parte del tempo accanto alla persona amata. La sua presenza vi scalderà il cuore. Vivrete momenti entusiasmanti e divertenti, carichi di sentimenti, rivelazioni e affetto. Ci sarà posto anche per gli amici e la famiglia.

Acquario (4° posto): vi prenderete cura dei vostri cari.

Farete di tutto per creare un'atmosfera domestica calma e serena. Non darete adito ai piccoli litigi perché preferirete concentrarvi sulle cose belle e positive. Il lavoro non presenterà ostacoli di alcun genere.

Vergine (5° posto): vi distinguerete dalla massa per il vostro talento. Vorrete trasformarlo in un lavoro, ma dovrete crederci veramente.

Ci saranno dei passi importanti da compiere che, nel corso del tempo, potrebbero dare ottimi risultati in termini economici.

Cancro (6° posto): non avrete alcun problema a socializzare con i vostri amici, ma sarete un po' timidi con le persone sconosciute. Non vi sentirete pronti a parlare di voi ed eviterete alcuni argomenti per non essere pronti a rivelare troppo.

La riflessione interiore vi aiuterà.

Previsioni astrologiche del 21 agosto 2023: i segni meno fortunati

Gemelli (7° posto): non vi sentirete ancora pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Preferirete prendervi del tempo, in modo da analizzare bene la situazione. Per il momento, vi concentrerete sui vostri obiettivi professionali.

Scorpione (8° posto): non avrete molta voglia di occuparvi di alcune questioni burocratiche. Vorreste rimandare a un secondo momento, però, non potrete fare altrimenti. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di procedere a piccoli passi, in modo da alleggerire il lavoro.

Ariete (9° posto): questa settimana non inizierà nel migliore dei modi. Vi renderete conto di dovervi organizzare in modo diverso per continuare ad avere tutto sotto controllo.

Questa consapevolezza potrebbe causare un senso di smarrimento iniziale che neanche le parole della famiglia sapranno lenire.

Pesci (10° posto): il rapporto di coppia non procederà nel migliore dei modi. Andrete incontro ad alcune discussioni difficili da affrontare. Cercherete di raggiungere un compromesso, ma dovrete procedere per gradi, senza fretta o desiderio di vendetta.

Sagittario (11° posto): vi sentirete un po' smarriti. Non potrete fare a meno di pensare alle azioni commesse in passato. Avrete dei rimpianti che vi turberanno molto. Per fortuna, potrete recuperare con qualche piccola mossa. Dovrete solo avere il coraggio di tentare.

Leone (12° posto): sarete costretti a rallentare il ritmo a causa di qualche piccolo problema di salute. Non si tratterà di nulla di grave, ma dovrete prendervi maggiormente cura del vostro corpo. Un diverso approccio potrebbe essere la strategia giusta.