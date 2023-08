Settembre è il mese che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un periodo di transizione e di cambiamento. Come influenzerà questo mese i vari segni zodiacali? Quali saranno le opportunità e le sfide che dovrete affrontare in amore, lavoro e salute? Di seguito l'oroscopo con tutti i segni:

Previsioni astrali settembre 2023: da Ariete alla Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile)

A settembre, l’Ariete si troverà in un momento cruciale per realizzare i propri obiettivi di carriera. Potrete contare su autocontrollo, pazienza, imprenditorialità, ma anche ragione e assertività.

In amore, vi aspettano momenti di gioia continua, sia in coppia che da single. Cercate solo di basarvi sui fatti e non sulle vostre impressioni personali. La salute sarà ottima grazie all’equilibrio tra riflessione e attività fisica.

Toro (21 aprile - 20 maggio)

A settembre, i Toro dovranno rivolgersi ad altre persone per chiedere aiuto. Ci saranno problemi che non potrete risolvere da soli. È importante che chiediate supporto nel modo giusto, perché imporre agli altri i vostri compiti vi farà circondare di avversari e non di sostenitori. In amore, potrete approfondire la vostra relazione o incontrare qualcuno di speciale se siete single. Nel lavoro, troverete interessanti offerte a metà mese, soprattutto se siete alla ricerca di un impiego.

La salute sarà buona se eviterete gli eccessi e curerete l’alimentazione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Settembre sarà un mese dedicato alla famiglia per i Gemelli. Rafforzerete i legami familiari, vi prenderete cura della casa e dell’atmosfera domestica. La carriera passerà in secondo piano, ma non mancheranno le occasioni per dimostrare le vostre capacità e ottenere dei riconoscimenti.

In amore, vivrete momenti di passione e complicità con il vostro partner o con una nuova fiamma se siete single. La salute sarà buona se praticherete regolarmente dello sport e vi rilasserete di più.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Il Cancro a settembre si concentrerà molto sulla sua vita spirituale. Avrete il desiderio di affrontare sentimenti a lungo trascurati e di cercare il significato della vita.

Potreste trovare una fonte di ispirazione in una causa benefica o in un’attività di volontariato. In amore, sarete molto sensibili e romantici, ma anche esigenti e gelosi. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi con il vostro partner o con la persona che vi interessa. Nel lavoro, avrete bisogno di più autonomia e creatività. La salute sarà buona se eviterete lo stress e le tensioni emotive.

Leone (23 luglio - 23 agosto)

Settembre per i Leone sarà pieno di gioia, specialmente se avete figli. Saranno la vostra forza trainante. Il mese sarà dedicato alla famiglia e ai parenti. La cura e il miglioramento della relazione occuperà i Leone e il lavoro passerà in secondo piano. La situazione professionale non sarà delle migliori, ma nessuno dipenderà da voi, quindi dovrete essere pazienti e attendere tempi migliori.

In amore, potreste avere dei colpi di testa e delle avventure, ma fate attenzione a non compromettere la vostra stabilità affettiva. La salute sarà buona se vi divertirete di più e vi prenderete cura di voi stessi.

Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Le questioni familiari saranno, per i Vergine, le più importanti a settembre. L’atmosfera in casa influenzerà fortemente il vostro benessere generale e determinerà le vostre azioni in altre aree della vita. Prendervi cura delle relazioni familiari vi permetterà di convincervi che la famiglia è una forza che può fornire un grande sostegno nella vita. In amore, sarete molto fedeli e devoti al vostro partner o alla persona che vi piace. Sul lavoro sarete molto efficienti e organizzati, ma anche esigenti e critici.

La salute sarà buona se vi concederete dei momenti di relax e di svago.

Previsioni astrologiche settembre 2023: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

I Bilancia a settembre saranno molto attivi e dinamici. Avrete molte idee e progetti da realizzare, sia nel lavoro che nella vita personale. Sarete in grado di comunicare efficacemente e di convincere gli altri a seguire le vostre iniziative. In amore, sarete molto affascinanti e seducenti, ma anche indecisi e volubili. Cercate di essere più coerenti e sinceri con il vostro partner o con la persona che vi attrae. La salute sarà buona se vi riposerete di più e vi idraterete adeguatamente.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre)

Settembre sarà un mese di introspezione per gli Scorpione.

Avrete bisogno di riflettere sulle vostre emozioni, sulle vostre paure, sui vostri desideri. Potreste scoprire aspetti nascosti di voi stessi o dei vostri rapporti con gli altri. In amore, sarete molto intensi e appassionati, ma anche gelosi e possessivi. Cercate di essere più fiduciosi e aperti con il vostro partner o con la persona che vi piace. Nel lavoro, sarete molto determinati e ambiziosi, ma anche cauti e riservati. La salute sarà buona se vi libererete delle tensioni accumulate e vi concederete dei momenti di piacere.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre)

Il Sagittario a settembre sarà molto socievole e avventuroso. Avrete voglia di conoscere nuove persone, di viaggiare, di scoprire nuove culture.

Sarete molto ottimisti e generosi, ma anche imprudenti e irrealistici. In amore sarete molto divertenti e spontanei, ma anche infedeli e irresponsabili. Cercate di essere più maturi e impegnati con il vostro partner o con la persona che vi interessa. Nel lavoro, sarete molto creativi e innovativi, ma anche disorganizzati e distratti. La salute sarà buona se vi modererete nei vizi e nelle spese.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)

A settembre, il Capricorno si dedicherà principalmente alla sua carriera. Avrete l’opportunità di avanzare professionalmente, di ottenere dei successi, di guadagnare di più. Sarete molto responsabili, disciplinati, perseveranti, ma anche rigidi e autoritari. In amore, sarete molto fedeli e leali, ma anche freddi e distanti.

Cercate di essere più affettuosi e romantici con il vostro partner o con la persona che vi piace. La salute sarà buona se vi rilasserete di più e vi prenderete cura del vostro corpo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

L’Acquario a settembre sarà molto curioso e intelligente. Avrete voglia di imparare nuove cose, di ampliare i vostri orizzonti, di esprimere le vostre opinioni. Sarete molto originali, indipendenti, umanitari, ma anche eccentrici e ribelli. In amore sarete molto amichevoli e simpatici, ma anche imprevedibili e distaccati. Cercate di essere più stabili e coinvolti con il vostro partner o con la persona che vi attrae. Nel lavoro, sarete molto originali e collaborativi, ma anche disordinati e contraddittori.

La salute sarà buona se vi divertirete di più e vi circonderete di persone positive.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

I Pesci a settembre saranno molto emotivi e sensibili. Avrete bisogno di ascoltare il vostro intuito, di seguire i vostri sogni, di esprimere la vostra creatività. Potreste avere delle esperienze mistiche o artistiche molto profonde. In amore, sarete molto dolci e romantici, ma anche fragili e dipendenti. Cercate di essere più forti e indipendenti con il vostro partner o con la persona che vi piace. Nel lavoro, sarete molto altruisti e compassionevoli, ma anche confusi e disillusi. La salute sarà buona se vi proteggerete dalle influenze negative e vi curerete di più.