L'oroscopo di mercoledì 9 agosto è pronto a svelare tutte le novità del giorno. Nasconde tante sorprese sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La vita sociale, per alcuni segni, è dinamica e allettante mentre per altri, al contrario, è più monotona e spenta. C'è chi si mostra attento ai bisogni del partner e chi tende a essere più concentrato su se stesso.

Ecco cosa prevede la classifica secondo l'oroscopo di oggi 9 agosto.

Oroscopo del 9 agosto 2023: i segni più fortunati dello zodiaco

Pesci (1° posto): la fortuna sarà al vostro fianco.

Questa giornata vi consentirà di vivere momenti indimenticabili. Il partner vi starà accanto in ogni momento, colorando il tempo da passare insieme con emozioni positive e tanto entusiasmo. Non mancherà neanche la gioia degli amici.

Gemelli (2° posto): il lavoro sarà molto importante per voi. Vi impegnerete con costanza e diligenza, in modo da non avere rivali. Sarete ambiziosi, ma questo non vi porterà a diventare arroganti. Al contrario, vi aprirete agli altri, cercando di comunicare con loro e di comprenderli.

Capricorno (3° posto): dedicherete questa giornata agli affetti più cari. Vi piacerà trascorrere il tempo in famiglia, tra risate e tanto divertimento. Cercherete di coinvolgere anche gli amici perché non potrete fare a meno di loro.

L'Oroscopo di oggi vi consiglia di non chiudere la porta all'amore.

Acquario (4° posto): vorrete raggiungere un livello di serenità superiore. Avrete bisogno di eliminare alcuni elementi che, di recente, hanno creato uno stress non indifferente nella vostra vita. Fortunatamente, compirete i passi giusti che, con un po' di costanza, porteranno al risultato desiderato.

Bilancia (5° posto): vivrete in simbiosi con la persona amata. Vorrete fare tutto insieme perché sarete convinti che, in questo modo, rafforzerete il rapporto di coppia. In parte, sarà vero, però, dovrete fare attenzione a non essere troppo invadenti. Sarà sufficiente adottare qualche accortezza in più.

Leone (6° posto): la vita in famiglia potrebbe comportare qualche criticità.

L'oroscopo di oggi vi consiglia di non essere troppo duri verso voi stessi. Seguire i vostri hobby potrebbe rivelarsi la soluzione più giusta. Inoltre, non dovrete prendere troppo sul personale determinate parole.

Previsioni astrologiche del 9 agosto: gli ultimi posti in classifica

Ariete (7° posto): sarete concentrati sul lavoro. Non presterete attenzione agli altri aspetti della vostra vita perché avrete ancora delle mansioni arretrate da svolgere. La stanchezza si farà sentire, ma cercherete di tenere duro, specialmente verso la fine della giornata.

Scorpione (8° posto): non avrete molto tempo per riflettere sul vostro futuro perché tutte le vostre energie saranno occupate dalle attuale relazione di coppia.

Proverete dei sentimenti contrastanti verso il partner. Non vorrete rovinare le cose, ma avrete bisogno di un chiarimento. L'oroscopo di oggi vi consiglia di procedere.

Vergine (9° posto): sarete un po' bruschi nei confronti delle persone care. Utilizzerete parole severe che potrebbero mettere fine ad alcuni importanti rapporti. Sarà fondamentale non esagerare perché non tutti vorranno concedervi una seconda possibilità.

Cancro (10° posto): avrete diversi dubbi sul lavoro. Non sarete certi delle procedure da seguire a causa delle recenti novità introdotte. Il vostro orgoglio vi impedirà di chiedere aiuto, però, l'oroscopo di oggi vi consiglia di non aspettare troppo. Alcuni consigli potrebbero rivelarsi determinanti.

Sagittario (11° posto): proverete un forte astio nei confronti di alcune persone. Non sarà una sensazione piacevole, ma non riuscirete a contrastarla in alcun modo. Avrete bisogno di prendervi un po' di tempo per fare ordine all'interno della vostra vita e per analizzare le emozioni provate.

Toro (12° posto): le stelle non saranno dalla vostra parte. Sarà una giornata frenetica da tutti i punti di vista. Dovrete farvi carico di responsabilità eccessive, con il rischio di non riuscire a occuparvi dei vostri cari. Sicuramente, un maggiore livello di organizzazione potrà essere di aiuto.