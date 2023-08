L'oroscopo della giornata di mercoledì 9 agosto vedrà l'ultimo quarto di Luna transitare tra il segno del Toro e dei Gemelli, che godranno di momenti interessanti con la persona che amano. La sensibilità dei nativi Sagittario e Scorpione sarà altalenante, mentre Capricorno si sentirà a suo agio in ogni ambito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 agosto 2023 segno per segno

Ariete: questa parte centrale della settimana sarà davvero piacevole per voi nativi del segno.

Soprattutto nel pomeriggio, arriverà la Luna in sestile, che insieme a Venere in trigono non vi mancherà nulla per godere di un bel rapporto con il partner. Bene anche il lavoro, grazie a un discreto impegno e buone idee. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna lasciare il vostro segno durante la giornata. Secondo l'oroscopo, non sarete così sentimentali nei confronti del partner, ma il vostro rapporto non sarà nemmeno così disastroso. Per quanto riguarda il lavoro invece andrete dritti al punto, supportati da buone stelle che v'indicheranno la direzione migliore per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Gemelli: con l'astro argenteo che raggiungerà il vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di mercoledì si rivelerà interessante per la vostra relazione di coppia.

Anche voi single potreste approfondire un legame che sta diventando davvero importante. Nel lavoro non ponetevi obiettivi che attualmente non potete superare. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale solida in questa giornata di agosto. Le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, e potrete godere di un rapporto sereno e tutto sommato spensierato.

Nel lavoro presterete attenzione a ogni dettaglio, perché avrete tutte le competenze necessarie per raggiungere la perfezione in quel che fate. Voto - 9️⃣

Leone: periodo favorevole sul fronte sentimentale, merito di Venere ancora in congiunzione. La Luna inoltre vi darà una mano ad esaltare il vostro rapporto. Approfittate dunque di quei momenti più ricchi d'amore.

Nel lavoro sarà un periodo più calmo, ma voi sarete lì, in attesa di cogliere la vostra occasione. Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna in Gemelli potrebbe mettervi in difficoltà in questa giornata di mercoledì. Sarà necessario evitare possibili fraintendimenti con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, con idee e abilità utili per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in rialzo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli renderà questo caldo mercoledì di agosto migliore per voi e per la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Bene anche il lavoro, anche se ultimamente non ci state mettendo lo stesso impegno. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì che vedrà la vostra sensibilità oscillare particolarmente, con alcune conseguenze sul vostro rapporto con il partner. Positivo invece il settore professionale. Questo periodo in particolare sarà ricco di mansioni da svolgere, che, in un modo o nell'altro, riuscirete a portare a termine. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel segno dei Gemelli, e potrebbe rendere il vostro rapporto meno appagante di prima. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, attenzione al vostro modo di fare. Sul fronte lavorativo questo periodo dell'anno potrebbe non soddisfarvi appieno, complice anche stelle come Marte e Mercurio in cattivo aspetto.

Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì positiva per voi nativi del segno. Il lavoro sta dando i suoi frutti, e voi non potrete che essere soddisfatti dei risultati che state raccogliendo. In amore ci sarà una bella stabilità tra voi e il partner, che se gestita bene darà vita a momenti davvero intensi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in rialzo in questo periodo grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Anche se Venere sarà ancora in opposizione, sarà possibile vivere un rapporto più pacifico, seppur lontano da quel romanticismo estremo. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante un periodo di pausa non vi dispiacerebbe. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarete così affiatati con il partner in questa giornata di mercoledì, considerato che la Luna si sposterà in quadratura dal segno dei Gemelli.

Single oppure no, dunque, attenzione in particolare al vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro alcune mansioni possono andare bene soltanto se avete buone idee e dimostrerete impegno in quel che fate. Voto - 7️⃣