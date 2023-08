L'oroscopo di martedì 22 agosto aiuta a comprendere in che modo i movimenti dei corpi celesti influiranno sull'energia dei diversi segni zodiacali. Toro, Leone e Acquario saranno ostacolati dal nervosismo, mentre per Pesci e Vergine arriverà un periodo pieno di successi.

Oroscopo di martedì 22 agosto: soddisfazioni per Gemelli

Ariete: per voi è un periodo di riflessioni e grandi decisioni. Al lavoro aspettate delle conferme che arriveranno al più presto. In amore sentirete il bisogno di chiarezza e sicurezza e sarete disposti anche a tagliare dei rapporti per questo.

Toro: sarà un martedì un po' sottotono, soprattutto a causa dello stress dovuto a quale spesa di troppo. La stanchezza vi toglierà un po' di lucidità e vi porterà a pensare a incomprensioni inesistenti con partner e famigliari.

Gemelli: il cielo vi aiuterà in questa fase di recupero che vi porterà tante soddisfazioni. Se c'è stato un allontanamento con una persona, questo è il momento giusto per chiarirvi, perché i sentimenti sono favoriti in questa giornata.

Cancro: approfittate di questi ultimi giorni di agosto per concedervi una piccola vacanza all'insegna della compagnia e del relax. La persona amata avrebbe bisogno di più attenzioni da parte vostra, impegnatevi a migliorare le cose.

Oroscopo del giorno: progetti importanti per Bilancia

Leone: il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento e condizionare le vostre scelte. I rapporti con gli altri potrebbero essere messi a rischio da reazioni esagerate e sarà meglio aspettare qualche giorno prima di dire la vostra.

Vergine: state vivendo un periodo di crescita che vedrà diversi cambiamenti, a partire dal lavoro.

Qualche discussione potrebbe mettervi in difficoltà e vi converrà accettare i cambiamenti senza dar vita a polemiche.

Bilancia: sarete in vena di fare progetti importanti e se lavorate in proprio penserete a un ampliamento della vostra attività. Il fascino sarà dalla vostra parte e potrete sfruttare questo momento per incontrare persone interessanti.

Scorpione: sentirete bisogno di leggerezza in ogni campo. Dopo un periodo davvero pesante al lavoro non avrete più voglia di discutere per ogni cosa. In amore le emozioni e i sentimenti vi faranno toccare il cielo con un dito.

Capricorno stanco, Pesci ottimisti

Sagittario: non sarà una giornata al massimo della forma, ma basterà aspettare solo qualche giorno. L'amore tornerà a bussare alla vostra porta a partire da giovedì e tutto quello che nascerà sarà molto positivo per la vostra vita.

Capricorno: sarete un po' stanchi, ma riuscirete ugualmente a portare a termine gli impegni che vi eravate prefissati. Concentratevi di più sull'amore perché negli ultimi tempi avete trascurato troppo il campo sentimentale.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia sarete piuttosto nervosi e polemici e se non avrete discussioni da affrontare diventerete taciturni. Non sarà affatto facile starvi accanto, stare attenti a non ferire le persone a cui volete bene.

Pesci: sarete più ottimisti e avrete fiducia nel futuro, anche se ultimamente avete dovuto affrontare delle difficoltà. Con il giusto approccio riuscirete a vincere ogni sfida, ma in amore dovrete avere ancora molta pazienza.