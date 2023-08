L’oroscopo di lunedì 7 agosto è pronto a rivelare come andrà la giornata per tutti i segni zodiacali. Al primo posto della classifica c'è il segno del Sagittario, mentre in ultima posizione si colloca il Toro. Di seguito la classifica dei segni più fortunati e quelli più sfortunati.

Oroscopo lunedì 7 agosto: classifica con i primi sei segni

1. Sagittario: vivrete una giornata positiva, in cui potrete vivere nuove esperienze e ampliare i vostri orizzonti. Potrete viaggiare, conoscere persone interessanti, imparare cose nuove e scoprire nuove opportunità.

Siate aperti e curiosi verso il mondo che vi circonda e non perdete l’occasione di arricchirvi culturalmente e spiritualmente.

2. Leone: sarà una giornata favorevole, in cui potrete esprimere al meglio la vostra personalità e il vostro carisma. Potrete ottenere successi sia in ambito professionale che personale, grazie alla vostra determinazione e alla vostra creatività. Approfittate di questa giornata per fare ciò che vi piace e per divertirvi.

3. Bilancia: vivrete una giornata armoniosa, in cui potrete godervi la pace e la tranquillità che vi circondano. Potrete dedicarvi alle vostre relazioni affettive, sia con il partner che con gli amici, e trovare il giusto equilibrio tra le vostre esigenze e quelle degli altri.

Siate gentili e diplomatici con tutti e cercate di evitare i conflitti.

4. Acquario: sarà una giornata stimolante, in cui potrete mettere in mostra la vostra intelligenza e la vostra originalità. Potrete occuparvi di progetti innovativi, collaborare con persone brillanti, esprimere le vostre idee e trovare soluzioni creative ai problemi.

Siate indipendenti e non lasciatevi condizionare dagli altri.

5. Gemelli: questa è una giornata divertente, in cui potrete dimostrare la vostra simpatia e la vostra versatilità. Potrete comunicare con facilità, intrattenere conversazioni interessanti, fare nuove amicizie e scherzare con tutti. Siate socievoli e allegri e cercate di non annoiarvi mai.

6. Ariete: vi aspetta una giornata movimentata, in cui potrete sfogare la vostra energia e il vostro entusiasmo. Potrete affrontare le sfide che si presenteranno, prendere l’iniziativa, agire con coraggio e ottenere risultati soddisfacenti. Siate audaci e decisi e cercate di non essere troppo impulsivi o aggressivi.

Previsioni astrali 7 agosto: gli ultimi sei segni

7. Vergine: vivrete una giornata produttiva, in cui potrete dedicarvi al vostro lavoro con dedizione e competenza. Potrete svolgere i vostri compiti con precisione, organizzare il vostro tempo in modo efficiente, migliorare le vostre prestazioni e raggiungere i vostri obiettivi. Siate diligenti e responsabili e cercate di non essere troppo perfezionisti o critici.

8. Scorpione: sarete voi a vivere una giornata intensa, in cui potrete approfondire la vostra conoscenza di voi stessi e degli altri. Potrete esplorare i vostri sentimenti, le vostre emozioni, i vostri desideri e i vostri segreti, così come quelli delle persone che vi sono vicine. Siate appassionati e profondi e cercate di non essere troppo gelosi o possessivi.

9. Capricorno: vi aspetta una giornata impegnativa, in cui potrete dimostrare la vostra serietà e la vostra ambizione. Potrete affrontare le difficoltà che si presenteranno, assumervi le vostre responsabilità, pianificare il vostro futuro e costruire le vostre basi solide. Siate determinati e perseveranti e cercate di non essere troppo rigidi o pessimisti.

10. Cancro: sarà una giornata delicata, in cui potrete esprimere la vostra sensibilità e la vostra dolcezza. Potrete occuparvi della vostra famiglia, della vostra casa, delle vostre tradizioni e dei vostri ricordi, così come delle persone che amate e che vi amano. Siate affettuosi e protettivi e cercate di non essere troppo dipendenti o insicuri.

11. Pesci: sarà una giornata tranquilla, in cui potrete godervi i piaceri della vita e il benessere. Potrete dedicarvi alla bellezza, al comfort, al vostro cibo preferito e alle vostre attività preferite. Siate sensuali e rilassati e cercate di non essere troppo pigri o testardi.

12. Toro: vivrete una giornata confusa, in cui potrete faticare a distinguere la realtà dalla fantasia. Potrete sognare, immaginare, creare e ispirarvi, ma anche illudervi, perdervi o ingannarvi. Siate fantasiosi e spirituali e cercate di non essere troppo evasivi o ingenui.