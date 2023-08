Martedì 15 agosto troviamo sul piano astrale Lilith, Venere, il Sole e la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre Marte e Mercurio sosteranno sui gradi della Vergine. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come il Nodo Nord resterà stabile nello spazio zodiacale dell'Ariete. Giove insieme a Urano, in ultimo, proseguiranno il transito in Toro come Nettuno assieme a Saturno permarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Bilancia: incontri.

Secondo l'oroscopo di martedì 15 agosto, i nati Bilancia si godranno probabilmente un Ferragosto mozzafiato in termini di incontri affettivi, in quanto riusciranno a calamitare l'attenzione altrui suscitando una forte attrazione nei loro riguardi.

2° posto Ariete: focosi. Giornata festiva che vedrà, con buona probabilità, i nati Ariete lasciare organizzare tutto a partner e amici senza batter ciglio, col segno di Fuoco che sarà più avvezzo a dare dimostrazione della sua passionalità alla dolce metà piuttosto che andare per locali.

3° posto Leone: focus sul lavoro. Malgrado il Ferragosto, i nati Leone parranno concentrare gran parte delle loro attenzioni sul mondo professionale e, a prescindere che lavoreranno fattivamente o meno, i loro pensieri saranno indirizzati perlopiù sull'ottimizzazione di progetti da avviare a breve.

I mezzani

4° posto Gemelli: passarci sopra. Qualcosa o qualcuno potrebbero essere fonte di preoccupazione per i nati Gemelli al lavoro in questo giorno di metà agosto, col segno Mutevole che riuscirà con facilità a non crucciarsi più di tanto e a proseguire imperterrito nelle mansioni assegnategli.

5° posto Vergine: voglia di divertirsi.

Complice un periodo appagante dal punto di vista monetario, i nati Vergine sembreranno voler sfruttare queste giornate festive, 15 agosto in primis, per lasciarsi un po' andare facendo trasportare dalle onde del divertimento.

6° posto Toro: coinvolti. Nonostante sulle prime parranno poco inclini alle novità, durante questo Ferragosto i nati Toro finiranno per lasciarsi convincere da partner e amici a provare qualcosa di insolito, tuffo nel vuoto che li vedrà ben presto oltremodo coinvolti.

7° posto Scorpione: titubanti. Come trascorrere la giornata simbolo della stagione estiva sarà, c'è da scommetterci, fonte di forti dubbi per i nati Scorpione, i quali non sapranno sino all'ultimo momento se accettare un invito galante oppure prenotare al solito posto di ogni anno.

8° posto Pesci: deleganti. Se da una parte i nati Pesci potrebbero volersi godere appieno i piaceri scanzonati del Ferragosto, dall'altra parte non avranno granché voglia di prodigarsi nell'acquisto o nella preparazione di chicchessia, preferendo delegare agli altri in scioltezza.

9° posto Capricorno: ombrosi. Un po' per un umore ballerino e un po' perché non saranno particolarmente inclini a festeggiamenti di sorta, i nati Capricorno potrebbero non essere la compagnia ideale il 15 agosto, in quanto il loro volto sarà corrucciato e le parole proferite col contagocce.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: poca speranza. Tutto ciò che rappresenterà il mondo del lavoro e delle finanze avrà buone chance di essere fonte di timori e poca speranza nel prossimo futuro per i nati Cancro, i quali anziché godersi il divertimento festivo finiranno per rimuginarci su.

11° posto Sagittario: batoste sentimentali. Semaforo acceso sul rosso per le faccende di cuore di casa Sagittario nelle ventiquattro ore in questione, soprattutto per i nativi single che verranno illusi da una "preda" affettiva che virerà su un'altra persona poco dopo.

12° posto Acquario: amore flop. Il desiderio di prendersi una pausa dalla coppia sarà, con buona probabilità, particolarmente pressante per i nati Acquario questo martedì, col segno d'Aria che cercherà ogni scusa possibile per dribblare eventuali eventi in programma.