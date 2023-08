Martedì 29 agosto troveremo sul piano astrale Venere transitare nel segno del Leone, mentre la Luna occuperà lo spazio zodiacale dell'Acquario. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, così come il Sole assieme a Mercurio resteranno stabili nell'orbita della Vergine. Nettuno e Saturno, intanto, rimarranno nel domicilio dei Pesci come il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete. Giove insieme a Urano, infine, permarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Vergine, meno roseo per Leone e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: arguti.

Secondo l'oroscopo di mercoledì 29 agosto, i nati Vergine parranno sfoderare uno spirito percettivo e un'arguzia non indifferenti, doti che si riveleranno una manna dal cielo specialmente per coloro che operano nel settore delle vendite al dettaglio.

2° posto Bilancia: comunicativi. L'indole chiacchierona, spesso presente nel corredo astrologico di casa Bilancia, potrebbe risultare ancora più spiccata del solito questo martedì estivo nella cerchia amicale, coi nativi che saranno indiscussi protagonisti dei dialoghi di maggior valenza.

3° posto Acquario: spostamenti. Sia che si tratti di una breve vacanza con gli amici che di una fugace gita romantica fuori porta, i nati Acquario questa giornata di fine mese avranno buone chance di avvertire il crescente desiderio di staccare la spina dal tran tran quotidiano e faranno di tutto per soddisfarlo.

I mezzani

4° posto Toro: riordini. Giornata d'inizio settimana che i nati Toro orienteranno presumibilmente sull'onda della riorganizzazione mentale o di ambienti, ad esempio facendo il punto su un progetto in fase embrionale oppure dando una sistemata come si deve alla mansarda.

5° posto Gemelli: quanto basta. Il focus dei nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, indirizzato verso il peso di alcuni segreti che custodiscono gelosamente, notizie riservate che paleseranno col contagocce e soltanto a persone delle quali si fidano ciecamente.

6° posto Scorpione: famiglia al centro. Le relazioni famigliari balzeranno probabilmente al centro dell'attenzione questo martedì per il segno dello Scorpione, con quest'ultimo che sarà propenso a mettere in campo tutto l'affetto del quale è capace per coccolare le persone care.

7° posto Pesci: circostanze favorevoli. Eventuali défaillance nel luogo di lavoro attuate dai nati Pesci questo martedì, come errori di digitazione nel compilare un modulo, verranno prontamente coperte da un collega che eviterà al segno d'Acqua una lavata di capo.

8° posto Ariete: deleganti. Accorgendosi probabilmente di essere in debito energetico, nel corso del 29 agosto, i nati Ariete potrebbero ascoltare il richiamo insistente del loro corpo che gli intimerà di delegare ad altri alcuni compiti in programma.

9° posto Sagittario: di fiore in fiore. Complice un pizzico d'insoddisfazione professionale, i nati Sagittario in questa giornata di metà 2023 avranno buone chance di sperimentarle tutte pur di sbarcare il lunario, sebbene tale andare di fiore in fiore finirà irrimediabilmente per stressarli ulteriormente. A fronte di ciò, il parterre astrale consiglierà loro di concentrarsi su uno o due obiettivi alla volta al massimo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: straniti.

Sarà presumibilmente l'ambito delle relazioni più larghe, come conoscenti o vicini di casa, al centro di pensieri e attenzioni per i nati Cancro questo martedì, in quanto il segno Cardinale rimarrà fortemente perplesso dal comportamento di alcune di queste persone e non saprà che atteggiamento assumere a riguardo.

11° posto Leone: attese. Quando ci si reca in un ristorante stellato nel momento in cui lo stesso è zeppo di clienti è consuetudine attendersi che l'antipasto venga servito con tempistiche non troppo celeri. Similmente i nati Leone in questa giornata di agosto potrebbero avere diverse questioni in ballo che resteranno sospese, ma tali attese come nel metaforico ristorante citato saranno ben ripagate con eccelsa qualità in futuro.

12° posto Capricorno: invadenza al bando. Un capo o un ex partner avranno buone chance di fare domande dal timbro invadente ai nati Capricorno questo martedì, col segno di Terra che cercherà di dribblare la curiosità altrui in ogni modo.