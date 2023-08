Mercoledì 30 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Giove e Urano stazioneranno nell'orbita del Toro. Venere, invece, si troverà nello spazio zodiacale del Leone, mentre il Sole e Mercurio risiederanno sui gradi della Vergine. Marte, intanto, continuerà il moto in Bilancia, così come il Nodo Nord resterà stabile nel segno dell'Ariete. Nettuno assieme a Saturno, in ultimo, protrarranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Ariete, meno entusiasmante per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: energie mentali. Nonostante la probabile fiacchezza fisica, dovuta principalmente all'esilio marziale, i nati Ariete in questa giornata di metà settimana potranno contare su delle energie mentali di tutto rispetto, grazie alle quali fiuteranno inganni e sotterfugi lontani un miglio.

2° posto Acquario: tesi all'ascolto. Secondo l'oroscopo di mercoledì 30 agosto, i nati Acquario sembreranno più propensi ad ascoltare gli altri di come lo sono stati ultimamente, attenzione maggiore alle parole altrui che il partner apprezzerà di buon grado.

3° posto Bilancia: nuove opinioni. Pregiudizi e preconcetti su persone appena conosciute potrebbero, durante le ventiquattro ore in questione, essere riconsiderati del tutto agli occhi dei nati Bilancia, con quest'ultimi che saranno inclini a fondare nuove basi per opinioni completamente differenti in tal senso.

I mezzani

4° posto Gemelli: inno alla semplicità. Anziché ricercare situazioni, persone o ambienti a prima vista strani, andazzo perseguito dai nati Gemelli più volte negli ultimi mesi, questo mercoledì il segno Mutevole sembrerà voglioso di soddisfare il suo bisogno di semplicità.

5° posto Cancro: introspettivi. Togliendo Marte d'Aria e Giove di Terra, questo mercoledì estivo tutto il carnet astrale si troverà a camminare all'indietro, retrogradazioni multiple che influiranno presumibilmente sia sul tono umorale, il quale risulterà altalenante, che sull'inclinazione a divenire introspettivi per i nati sotto il segno del Cancro.

Scendere nella cantina interiore, però, sarà un esercizio più piacevole del preventivato.

6° posto Leone: in balia delle onde. Viaggiando in crociera, su un treno o un aereo non c'è alcun bisogno di possedere patenti o brevetti per guidare i mezzi citati, ma è necessario godersi soltanto il viaggio in attesa di arrivare a destinazione oppure come vacanza.

Stessa solfa vivranno, c'è da scommetterci, i nati Leone in questa giornata di fine mese accorgendosi che trovarsi in balie delle onde esistenziali del momento non sarà affatto male.

7° posto Sagittario: seguendo le orme. Mercoledì dove i nati Sagittario, i quali solitamente propendono per crearsi la loro comfort zone su basi originali, potrebbero cambiare inclinazione prendendo spunto da persone di maggior successo o seguendo i consigli di esperti in materia. Seguire le orme altrui, specialmente per il terzo decano, sarà una mossa che darà ben presto ottimi frutti monetari.

8° posto Pesci: frettolosi. Spinti dalla voglia di concludere quante più faccende pendenti possibili, i nati Pesci in questa giornata d'agosto avranno ottime chance di risultare frettolosi e non troppo attenti alla qualità delle azioni messe in campo.

9° posto Vergine: pigri. Non ci metteranno probabilmente molto questo mercoledì i nati Vergine per comprendere che la loro voglia di mettersi in gioco latiterà, col segno di Terra che si troverà più energico che mai in termini di forze fisiche ma ben poco motivato mentalmente a sbracciarsi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: indecifrabili. Modo di porsi dei nati Capricorno, sia in termini di azioni che di comunicazione, che sembrerà un rebus questo mercoledì agli occhi delle persone alle quali si rapporteranno, ancor di più nel mondo professionale dove il fare del segno Cardinale parrà pressoché indecifrabile.

11° posto Scorpione: eventi ciclici. Una vecchia dinamica sentimentale in coppia si ripresenterà probabilmente in questo giorno d'estate per i nati Scorpione, i quali saranno chiamati ad affrontarla diversamente divenendo più comprensivi e meno rancorosi.

12° posto Toro: colpi bassi. Semaforo acceso sul rosso per la cerchia amicale di casa Toro, ambito relazionale che parrà riservare qualche amarezza non di poco conto per i nativi, con quest'ultimi che farebbero meglio ad affrontare la questione mentre è calda con la controparte.