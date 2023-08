Mercoledì 23 agosto troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dai gradi del Leone (dove transitano Lilith e Venere) all'orbita della Vergine (dove risiedono Marte e Mercurio), mentre Plutone sosterà nel segno del Capricorno. La Luna, intanto, continuerà il transito in Scorpione, così come Nettuno assieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Il Nodo Nord, infine, permarrà nel domicilio dell'Ariete come Giove assieme a Urano rimarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: celeri. Secondo l'oroscopo di mercoledì 23 agosto, i nati Pesci potrebbero mettere in campo un'invidiabile mix di dinamicità e celerità sia in campo pratico che professionale, velocità d'esecuzione mista a poliedricità d'intenti che risulteranno da record.

2° posto Cancro: focus sull'etica. Mercoledì dove i nati Cancro saranno propensi, c'è da scommetterci, a focalizzare gran parte delle loro attenzioni interiormente, prodigandosi verso una sorta di auto-indagine morale sui loro ultimi pensieri e comportamenti.

3° posto Vergine: coinvolgenti. Il probabile mood sbarazzino e calamitante dei nati Vergine, nel corso del 23 agosto, parrà attirare l'attenzione di qualche ghiotta "preda" affettiva che reputerà il segno Mutevole particolarmente carismatico e coinvolgente.

I mezzani

4° posto Scorpione: cambiare le regole. Complice il cambio di guardia solare e la retrogradazione venusiana, i nati Scorpione avranno buone chance di essere inclini a trascorrere questa giornata estiva battendosi per far cambiare delle regole a loro dire obsolete.

5° posto Leone: dalle parole ai fatti. I nati Leone, in questa giornata di metà settimana, potrebbero rendersi conto che alcuni pezzi del puzzle esistenziale si stanno mettendo al loro posto, così il segno di Fuoco si sentirà in dovere di trasformare le fresche idee delle settimane scorse in fatti concreti.

6° posto Acquario: empatici. La possibile propensione a mettersi nei panni dell'altro che i nati Acquario attueranno nelle ventiquattro ore in questione renderà gli stessi decisamente ben visti in società, specialmente allo sguardo di chi li conosce appena.

7° posto Capricorno: finanze al centro. Semaforo acceso sul giallo per le vicende economiche di casa Capricorno questo mercoledì, coi nativi che saranno invogliati dal carnet astrale, binomio Mercurio-Sole di Terra su tutti, a evitare di spendere per beni di secondaria importanza.

8° posto Bilancia: insistenti. Il rischio che presumibilmente correranno i nati Bilancia in questa giornata di metà anno sarà di non arrendersi dinanzi a un "no" di una persona cara, quindi diventare insistenti affinché la stessa non si allinei alla loro idea iniziale.

9° posto Ariete: passaggi obbligati. Giorno di fine mese che vedrà, con buona probabilità, i nati Ariete dover affrontare una discussione pruriginosa col partner o con un figlio, passaggio obbligato sia per riportare il sereno nel focolare domestico ma anche per chiarire la loro posizione.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: ansiosi. Qualche risultato professionale poco rassicurante oppure delle entrate economiche che stentano ad arrivare potrebbero, nel corso del 23 agosto, mettere in allarme i nati Sagittario rendendoli ansiosi in merito a ciò che verrà.

11° posto Gemelli: nessun diritto di replica. I nati Gemelli, durante questo mercoledì di agosto, avranno buone occasioni di avvertire una sgradevole sensazione claustrofobica comunicativamente parlando, in quanto si troveranno all'interno di una discussione dai toni aspri dove capiranno di non poter ribattere in alcun modo.

12° posto Toro: amore flop. Musi lunghi e atmosfere gelide nel ménage sentimentale di casa Toro faranno probabilmente da contorno a questo mercoledì da prendere con le pinze per i nativi, i quali saranno chiamati dal carnet planetario a evitare di mettere sul piatto qualsiasi accusa nei confronti della dolce metà.