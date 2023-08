L'oroscopo di domenica 20 agosto aiuta a comprendere in che modo le energie delle stelle influiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Per Ariete, Cancro e Capricorno ci sarà un po' di tensione. I Pesci torneranno più entusiasti che mai

Oroscopo di domenica 20 agosto: tensione per Ariete

Ariete: sarete piuttosto nervosi in questa domenica e non vi mancheranno i motivi per esserlo, visto che qualcuno tenterà in ogni modo di mettervi i bastoni tra le ruote. Qualche tensione anche in amore.

Toro: siete in un periodo in cui vorreste rivoluzionare tutta la vostra vita, ma l'idea dell'incertezza vi fa paura.

Se aspettate delle risposte da tempo, arriveranno presto dei riscontri positivi.

Gemelli: le stelle favoriscono nuovi incontri e nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante. Tutto dipenderà da voi e da quanto sarete disposti a mettervi in gioco.

Cancro: sarà una giornata alquanto complicata in cui è meglio non osare. Se ci sono delle scelte da fare o se dovete chiarire una questione con la persona amata aspettate tempi migliori.

Oroscopo del giorno: strada in discesa per il Leone

Leone: sta iniziando per voi un periodo molto positivo che presto vedrà l'arrivo di una novità pronta a cambiare in meglio la vostra situazione. Potrebbe arrivare un incarico impegnativo al lavoro.

Vergine: ci saranno ottime notizie che potrebbero farvi fare un salto in campo professionale. In amore tutto procederà a gonfie vele e chi è in crisi potrebbe trovare un punto d'incontro.

Bilancia: l'entusiasmo sarà la chiave giusta per affrontare questa giornata. Cercate di non restare fermi sulle vostre posizioni, ma date spazio anche ad altri punti di vista.

Scorpione: avete vissuto le ultime settimana restando un po' nell'ombra, ma adesso è tempo di farvi sentire. Che sia in amore o nel lavoro, osate di più e provate a fare la differenza.

Ostacoli per Capricorno, Acquario sereno e positivo

Sagittario: ricomincia per voi un periodo positivo, ma dovrete mettere da parte l'orgoglio.

Respirate a fondo e concentratevi su tutte le novità che dovrete accogliere.

Capricorno: l'oroscopo del 20 agosto annuncia una domenica non semplice per voi che dovrete districarvi tra imprevisti e ostacoli, ma ce la farete. Un piccola delusione potrebbe arrivare anche in amore.

Acquario: avrete un'energia positiva che non permetterà a niente e a nessuno di rovinarvi questa giornata. Vi accarezzerà l'idea di una bella scampagnata in compagnia del partner.

Pesci: la voglia di fare sarà dalla vostra parte e questa sarà una domenica da vivere in compagnia. Gli amici e il partner saranno affascinati dalla vostra intraprendenza.