Nella settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna Mercurio sarà dalla parte dei segni di acqua, prevalentemente. L'Acquario sarà al primo posto in ambito finanziario, così come il segno del Bilancia. Ma ci saranno anche soddisfazioni per il segno dell'Ariete, e anche per alcuni di terra.

A seguire le previsioni dell'oroscopo al 27 agosto per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della settimana per la fortuna: occasioni per Bilancia

1° Acquario: ottima fortuna per il vostro segno zodiacale. L'oroscopo vi regalerà delle notizie che sul piano lavorativo potrebbero essere estremamente produttive e gratificanti.

I successi anche in ambito finanziario potrebbero permettervi di fare un investimento che potrebbe migliorare la qualità della vostra vita. L'umore salirà a dismisura in concomitanza con le questioni pecuniarie che diventeranno via via sempre più vantaggiose per voi, secondo l'oroscopo.

2° Bilancia: delle occasioni inaspettate che potrebbero portare una rivoluzione eccezionale ai vostri guadagni, soprattutto se avrete a che fare con dei progetti che sono in fase di conclusione. Secondo l'oroscopo Mercurio avrà per voi una marea di possibilità di comunicazione di idee con la squadra che potrebbero fare molto bene alla vostra carriera. Impegnarvi in questo momento non sarà mai stato così divertente.

Il weekend potrebbe regalarvi una sorpresa.

3° Ariete: Mercurio potrebbe darvi quelle soddisfazioni che nel corso della settimana precedente vi sono mancate, aprendo la strada verso una situazione pecuniaria molto florida. Potrebbero anche verificarsi delle sorprese niente male che potrebbero non solo incentivare il lavoro con la vostra squadra, ma dare anche quella grinta di cui ha bisogno.

Riscontrare qualche giornata migliore sul lavoro sarà molto più frequente, secondo l'oroscopo.

4° Pesci: avrete una bella fortuna adatta per poter agire sul piano pecuniario in modo facile e vincente al tempo stesso. Avrete una bella creatività mista a determinazione, una combinazione che vi conferirà uno slancio molto valido per il proseguimento dei vostri progetti.

Ci saranno svolte importanti per la carriera, e mantenere la concentrazione in questa settimana potrebbe essere la chiave di volta che vi aprirà moltissime porte sul lavoro.

Capricorno ottimista e cauto

5° Vergine: anche se di tanto in tanto la fortuna oscillerà molto a causa di alcune turbolenze di Venere opposto, potreste avere molte risorse sia dal punto di vista energetico e finanziario che potrebbero costruire qualcosa di estremamente positivo. Secondo l'oroscopo avrete una dimestichezza molto abile con gli affari e un senso di collaborazione con la squadra che andrà oltre il normale svolgimento delle giornate.

6° Capricorno: essere cauti e al tempo stesso molto intraprendenti potrebbe essere una buona metodica per poter aprire le porte di alcuni progetti che sono stati fermi a lungo.

Per chi è alla ricerca di un impiego ci saranno alcune occasioni che potrebbero davvero fare la differenza. Secondo l'oroscopo potreste ricevere una sorpresa pecuniaria che vi risolverà qualche piccolo problema di troppo. Nel fine settimana ci sarà dei riposo misto a qualche impegno inderogabile.

7° Scorpione: avrete un po' di ostacoli che vi daranno parecchi grattacapi e che potrebbero anche farvi aumentare a dismisura lo stress. L'oroscopo prevede anche qualche piccola responsabilità in più di cui prendervi carico quanto prima, e ridare anche alla vostra carriera quella spintarella in più che necessita già da un po' di tempo. Avrete del tempo per poter riposare e ricaricare le batterie. Nella squadra di lavoro potrebbe non esserci sempre una divergenza di intenti.

8° Cancro: Mercurio sta uscendo da una situazione a voi sfavorevole, quindi non lamentatevi se in questo momento la comunicazione sul lavoro potrebbe arrivare a singhiozzi. Farete del vostro meglio con le questioni finanziarie ma anche queste al momento potrebbero subire un rallentamento, secondo l'oroscopo. Evitate di fare troppi progetti nel mezzo della settimana, giovedì sarà una giornata da non prendere in considerazione. Meglio il weekend.

Ostacoli importanti per Toro

9° Sagittario: le questioni finanziarie e quelle professionali subiranno un calo complessivo della fortuna, e per forza di cose si generano delle piccole diatribe all'interno del contesto professionale. In solitaria la mancanza di una fortuna che possa essere determinante per i vostri progetti rischia di mandare all'aria molti obiettivi che vi siete prefissati.

Le giornate del fine settimana potrebbero essere molto inquiete a causa della tensione e dello stress.

10° Toro: fare attenzione agli ostacoli sul lavoro sarà una delle attività a cui dovreste necessariamente dedicarvi per non avere delle brutte sorprese. La fortuna al momento potrebbe non accompagnarvi nei vostri progetti, soprattutto quelli che non avete ancora cominciato, secondo l'oroscopo. Potreste sentirvi alquanto stanchi e sottotono, per cui prendervi cura del vostro corpo potrebbe farlo riprendere da eventuali sbalzi troppo pesanti per voi.

11° Leone: Mercurio sarà in opposizione, per cui sul posto di lavoro i malintesi saranno all'ordine del giorno, in questa settimana. Avrete anche una difficoltà maggiore nel conferire una vitalità e una originalità ai vostri progetti più prestigiosi, per cui al momento vi conviene attendere una prospettiva migliore per fare affari con ciò che al momento avete fra le mani.

Secondo l'oroscopo dovreste fare attenzione alle energie in calo, perché comprometteranno il fisico.

12° Gemelli: questo Marte opposto potrebbe creare delle discordanze con la fortuna ed evitare che questa possa avere degli effetti benefici sui vostri affari. La cautela con il vostro denaro dovrà essere molto più alta del previsto, mentre farete molta fatica a concludere qualche cavillo burocratico in corso. La spossatezza potrebbe farvi calare sensibilmente la concentrazione, soprattutto nel corso del fine settimana.