L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto rivela quali sono i segni zodiacali più fortunati in ambito economico e finanziario. Chi potrà contare su entrate extra o inaspettate? Chi dovrà fare attenzione alle spese e agli investimenti? Chi potrà beneficiare di collaborazioni o partnership vantaggiose? Scopriamolo insieme con la classifica dei segni più fortunati.

I segni più fortunati: Vergine, Toro, Bilancia

Vergine: può godere di una maggiore stabilità finanziaria grazie al transito di Mercurio, il suo pianeta governatore. Mercurio, però, diventa retrogrado il 24 agosto, quindi la Vergine dovrà fare attenzione a non commettere errori o disattenzioni nelle questioni finanziarie.

È un buon momento per considerare investimenti a lungo termine o per mettere in atto strategie di risparmio.

Toro: riceve l’influsso positivo di Venere, il suo pianeta governatore, nel segno del Leone. Questa posizione favorisce le entrate extra o inaspettate, ma anche le spese impulsiva. Il Toro dovrà quindi evitare di cadere nella trappola del consumismo e utilizzare questa fase per stabilizzare le sue finanze.

Bilancia: può contare sul sostegno di Marte nel segno. Marte dona alla Bilancia energia, determinazione e coraggio nel perseguire i suoi obiettivi finanziari. La Bilancia potrà anche beneficiare di collaborazioni o partnership che potrebbero portare vantaggi economici. Tuttavia, Marte è anche opposto a Nettuno, quindi la Bilancia dovrà essere cauta e non fidarsi troppo delle apparenze.

I segni meno fortunati: Cancro, Pesci, Gemelli

Cancro: potrebbe affrontare alcune sfide finanziarie questa settimana. Il Cancro dovrà essere prudente e pianificare bene le sue spese e i suoi investimenti. Eviterà di fare scelte azzardate o di prendere decisioni importanti senza una valutazione accurata. La pazienza lo aiuterà a superare eventuali ostacoli.

Pesci: si sente confuso e smarrito in ambito economico e finanziario. È influenzato dall’opposizione tra Marte e Nettuno, il suo pianeta governatore, che crea tensione, stress e incertezza. Il Pesci dovrà cercare di mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative. Dovrà anche evitare di farsi coinvolgere in situazioni poco chiare o ingannevoli.

Gemelli: ha difficoltà a comunicare le sue idee e i suoi progetti in ambito finanziario. Il Gemelli è influenzato dal transito retrogrado di Mercurio, il suo pianeta governatore, nel segno della Vergine, che crea confusione, ritardi e malintesi. Il Gemelli dovrà essere chiaro e preciso nelle sue intenzioni e nei suoi accordi finanziari. Dovrà anche essere flessibile e adattabile ai cambiamenti imprevisti.

Gli altri segni

Sagittario: settimana favorevole per le finanze. Gli astri suggeriscono l’arrivo di opportunità finanziarie legate al lavoro o alla carriera. Potreste ricevere un aumento, una promozione o un riconoscimento per il vostro impegno. Sfruttate questa fase per consolidare la vostra posizione professionale e finanziaria.

Capricorno: potreste sentire la voglia di dare una sferzata alla vostra quotidianità, magari cimentandovi in attività mai provate prima e che strizzino l’occhio all’adrenalina. Questo potrebbe portarvi a spendere più del solito, quindi fate attenzione a non esagerare. Cercate di bilanciare le vostre entrate e uscite e di mantenere una certa prudenza negli investimenti.

Acquario: potreste avere delle difficoltà a gestire le vostre finanze. Potreste essere tentati da spese superflue o da investimenti rischiosi. Fate attenzione a non lasciarvi influenzare da consigli poco affidabili o da offerte troppo allettanti. Mantenete il controllo delle vostre finanze e cercate di essere realistici e razionali.

Ariete: potreste avere delle opportunità finanziarie legate al lavoro o alla carriera. Potreste ricevere un aumento, una promozione o un riconoscimento per il vostro impegno. Sfruttate questa fase per consolidare la vostra posizione professionale e finanziaria. Fate attenzione, però, a non essere troppo impulsivi o aggressivi nelle vostre richieste o negoziazioni.

Leone: potreste sentirvi più lucidi e consapevoli delle vostre finanze. Potreste scoprire ciò che non va e cercare di eliminarlo o sostituirlo con qualcosa di più proficuo. Potreste anche beneficiare di entrate extra o inaspettate grazie al transito di Venere nel vostro segno. Fate attenzione, però, a non spendere troppo o a cadere nella trappola del consumismo.

Scorpione: potreste beneficiare di un cambiamento in positivo delle vostre finanze. Gli astri suggeriscono l’arrivo di opportunità finanziarie legate al lavoro o alla carriera. Potreste ricevere un aumento, una promozione o un riconoscimento per il vostro impegno. Attenzione, però, alla giornata inaugurale della settimana dove fareste meglio a dire qualche “no” in modo da non ritrovarsi invischiati in situazioni imbarazzanti.

La classifica completa dei segni zodiacali

Di seguito la classifica dei segni zodiacali in base al grado di fortuna: