Che siate in una relazione o single, le stelle hanno un ruolo importante nel plasmare la vostra vita sentimentale. Scopriamo insieme cosa riservano gli astri durante questo periodo: di seguito l'oroscopo dell'amore per la settimana dal 7 al 13 agosto.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio). Vita di coppia: sarete particolarmente empatici con il vostro partner, il che contribuirà a rafforzare i vostri legami. Mostrate il vostro affetto e sostegno in modo chiaro ed evidente. Single: Potreste sentirvi attratti da qualcuno che conoscete da tempo.

Non esitate a mostrarvi, potrebbe essere una bella sorpresa per entrambi.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre). Vita di coppia: potrebbero emergere alcuni problemi non risolti nella vostra relazione. È il momento di affrontarli apertamente e lavorare insieme per superarli. Single: Questa settimana potreste sentirvi un po' solitari, ma non disperate. Concentratevi su voi stessi e usate questo momento per crescere interiormente.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo). Vita di coppia: la vostra empatia sarà un punto forte nella vostra relazione questa settimana. Cercate di sostenere il vostro partner e comprendere i loro bisogni. Single: Potreste sentirvi attratti da qualcuno che condivide le vostre passioni e interessi.

Approfondite questa connessione e scoprite cosa potrebbe nascere.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile). Vita di coppia: la comunicazione sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni nella vostra relazione. Parlate apertamente dei vostri sentimenti e troverete un nuovo equilibrio.

Evitate litigi e siate pazienti. Single: Questa settimana, potreste incontrare qualcuno di interessante, ma siate prudenti nell'aprire il vostro cuore troppo in fretta. Concedetevi del tempo per conoscere meglio questa persona.

Leone (23 luglio - 22 agosto). Vita di coppia: questa settimana sarà ricca di dolci momenti con il vostro partner.

Mostrate la vostra gratitudine per ciò che hanno fatto per voi e apprezzatevi a vicenda. Single: Potreste sentirvi particolarmente sicuri di voi e attraenti questa settimana. Sfruttate questa sicurezza per avvicinarvi alle persone che vi interessano.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre). Vita di coppia: la comunicazione sarà fondamentale per una relazione armoniosa questa settimana. Esprimete i vostri desideri e ascoltate anche quelli del vostro partner. Single: Sarete socievoli e avventurosi, attirando l'attenzione di molte persone. Godetevi le nuove connessioni e sperimentate il divertimento dell'incontro.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio). Vita di coppia: Sarete pieni di passione e amore verso il vostro partner.

Approfittate di questo periodo per rafforzare i legami e pianificare attività romantiche insieme. Single: Potreste sentirvi un po' inquieti questa settimana. Non forzate le cose, concedetevi del tempo per voi stessi e per esplorare nuovi hobby o interessi. L'amore arriverà quando meno ve lo aspettate.

Vergine (23 agosto - 22 settembre). Vita di coppia: la fiducia sarà la chiave della vostra relazione questa settimana. Non lasciate che la gelosia o i sospetti minino la vostra connessione. Single: Potreste sentirvi un po' combattuti tra le vostre emozioni questa settimana. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che volete davvero da una relazione prima di agire.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio).

Vita di coppia: questa settimana, i compromessi saranno importanti per la vostra relazione. Non siate troppo rigidi nelle vostre posizioni, cercate di trovare un terreno comune. Single: Potreste sentirvi un po' insicuri riguardo alla vostra vita sentimentale. Lavorate sulla vostra autostima e ricordate che siete degni di amore e felicità.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno). Vita di coppia: potreste affrontare alcuni contrasti con il vostro partner dovuti a divergenze di opinioni. Ascoltatevi reciprocamente e cercate un compromesso per risolvere le questioni. Single: Questa settimana è favorevole per nuovi incontri e connessioni. Uscite di più, socializzate e lasciatevi sorprendere dalle persone che incontrerete.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre). Vita di coppia: sarete una settimana piena di dolci momenti con il vostro partner. Trovate il tempo per dedicarvi alle attività che amate entrambi. Single: Siete affascinanti e magnetici, attirate l'attenzione di molte persone. Non abbiate paura di mostrarvi autentici e mostrare il vostro lato più vero.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio). Vita di coppia: potreste sentirvi più distanti dal vostro partner del solito. Dedicate del tempo per riconnettervi e rafforzare la vostra intimità emotiva. Single: Questa settimana potrebbe portarvi incontri sorprendenti. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili con le persone che vi attraggono.