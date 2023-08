Secondo l'oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023, sarà un periodo disarmonico per i nativi dei Pesci che hanno una relazione sentimentale, e di buon auspicio per gli innamorati che appartengono al segno dell’Ariete. I single nati sotto il segno del Cancro devono fare attenzione a non mischiare l’amore con gli affari e il lavoro. Per sapere che cosa hanno architettato le stelle per le coppie e i single, di seguito potete trovare le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo della settimana 28 agosto-3 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana di buon auspicio per i rapporti coniugali. Se negli ultimi tempi avete trascurato un po’ il vostro partner, avrete tutto il tempo per prendervi cura della persona amata e ottenere – o riguadagnare – i suoi favori. La settimana sarà favorevole per le coppie che hanno una squisita complicità. Single, avrete buone possibilità di incontrare la persona del vostro cuore durante questa settimana.

Toro – La turbolenza nel paradiso astrale minaccerà la vostra vita di coppia, ma sarà ben protetta se sarete in grado di mettere una certa distanza tra il mondo esterno e la vostra relazione amorosa.

Single, il presente sarà importante in termini d’amore. Forse sarete pronti a cambiare tutto nella vostra vita a causa di qualcuno che inizierete ad amare follemente e con cui andrete d’accordo.

Gemelli – Con questo aspetto di Venere, la vostra vita di coppia dovrebbe essere posta sotto ottimi auspici. I partner saranno più complici e più sensuali.

Con la persona amata, vi divertirete come un adolescente. Single, vorrete approfittare di tutti i piaceri che vi vengono incontro e rifiuterete di lasciarvi mettere in gabbia. Giurerete che nessuno riuscirà a privarvi della vostra libertà. Solo che per questo periodo è prevista una cotta e potreste cambiare idea senza preavviso.

Cancro – Con questo cielo astrologico, la vostra vita di coppia sembra molto promettente. Le ultime difficoltà saranno presto dimenticate e trascorrerete momenti indimenticabili con la persona che amate. L’armonia regnerà sulle vostre relazioni. Single, fate attenzione a non mescolare l’amore con gli affari o il lavoro, se non volete trovarvi in una situazione strana.

Previsioni astrologiche per la settimana 28 agosto-3 settembre, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – È probabile un clima di disaccordo nella vostra vita di coppia, a causa della vostra gelosia causata dal comportamento piuttosto volubile del vostro partner. Ma se non reagite impulsivamente, la situazione non dovrebbe portare a una grave crisi.

Se siete single oppure divorziati da poco, l'Oroscopo di questa settimana non vi promette l’incontro con la vostra anima gemella, ma piuttosto una storia leggera, senza clamore, che vi farà molto bene.

Vergine – Dotati di un’immaginazione traboccante, saprete introdurre nei vostri rapporti coniugali la fantasia, che avrà l’effetto di ravvivarli. Nessun problema in vista tra voi e il vostro partner. Sarete entrambi sulla stessa lunghezza d’onda. Single, non facile ambientarsi al momento. Da un lato, Plutone vi spingerà a provare nuove esperienze, mentre dall’altra Saturno, che fa il moralizzatore, vi imprigionerà tra le mura di casa.

Bilancia – Per i cuori solitari del segno, una settimana dolorosa in amore.

In prospettiva, rapporti passionali ma difficili da vivere o annodati in un contesto burrascoso, crisi, gelosia, possessività. Nella vostra vita di coppia, fate attenzione a non prendere una decisione definitiva di cui potreste pentirvi in seguito. Presto vedrete le cose in maniera diversa e il rapporto con il vostro amato partner dovrebbe gradualmente migliorare.

Scorpione – Data questa configurazione astrologica, questo sarà il momento di parlare a cuore aperto con la persona che amate, se avete avuto scontri violenti di recente. Più aspettate, più difficile sarà trovare un terreno comune. Se vivete da soli, questa è una delle settimane migliori dell’anno per un incontro con un futuro luminoso.

Se qualcuno vi fa battere forte il cuore, non nascondetevi dietro alla vostra timidezza: spiegatevi chiaramente. Sarebbe un peccato perdere una così grande opportunità.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete in coppia, approfittate di questa settimana molto benefica per riportare tenerezza e complicità nel vostro rapporto romantico. Se siete un nativo solitario, è probabile che la settimana porti una bella sorpresa: i pianeti si impegneranno al massimo per far battere più forte il vostro cuore.

Capricorno – Buona settimana per le coppie. Venere in aspetto armonico vi spingerà a dare priorità alla vostra vita coniugale.

Farete tutto ciò che è in vostro potere per migliorare il rapporto con il vostro partner. Otterrete ottimi risultati. Un incontro, avvenuto in maniera inaspettata, può prendere una piega molto interessante per i single. In effetti, questa settimana sarà molto favorevole al riavvicinamento e ai progetti futuri.

Acquario – Influenze astrali contrastanti. Da un lato, Giove e Urano possono provocare litigi imprevisti in coppia. Ma dall’altra parte, Venere, la dea dell'amore, proteggerà la vostra vita amorosa con tutto il suo potere. Solo le coppie la cui intesa lascia molto a desiderare rischiano serie difficoltà. Single, sarete meno emotivi e meno ricettivi del solito. Infatti, Marte aumenterà la vostra combattività ma non necessariamente la vostra dolcezza.

Senza dubbio, avrete più energia per difendere i vostri soldi dagli investimenti a sfondo amoroso.

Pesci – Settimana disarmonica per la sfera sentimentale. Ci sarà un ostacolo allo sviluppo emotivo, alla manifestazione dei sentimenti, a qualsiasi progetto per legalizzare un’unione. Sarete attratti dalle novità, dagli amori vibranti ma fugaci. Non compromettete un solido legame cedendo alle lusinghe di un altro amante, che potrebbe finire in uno sfortunato scandalo.