Martedì 3 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dei Gemelli, nel frattempo Marte insieme al Sole risiederanno nel domicilio della Bilancia. Venere, invece, protrarrà il moto in Leone, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Giove e Urano, intanto, continueranno a stazionare in Toro e, allo stesso modo, Nettuno e Saturno proseguiranno il transito in Pesci. Mercurio, in ultimo, rimarrà nel segno della Vergine come il Nodo Nord permarrà in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno frizzante per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: lussi. Secondo le previsioni astrologiche di martedì 3 ottobre, i nati Bilancia avranno buone chance di potersi concedere un acquisto costoso per la loro casa, ad esempio lussi come un quadro d'arte contemporanea o una smart tv con parecchi pollici al seguito.

2° posto Gemelli: energie da convogliare. Le effemeridi di questo martedì d'inizio mese parranno consigliare ai nati Gemelli di soffermarsi a individuare quale idea, questione pratica o affetto ritengono al momento più importante, così da convogliare la maggior parte delle loro numerose energie proprio in quella direzione.

3° posto Leone: umore top. Semaforo acceso sul verde per il tono umorale di casa Leone nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Fuoco che affronterà la giornata che lo attende con fare propositivo, ottimista e incline a non scoraggiarsi facilmente.

I mezzani

4° posto Acquario: stravolgere le regole. Una massima del celebre musicista Frank Zappa cita "Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile" e i nati Acquario parranno, nel corso del 3 settembre, prendere ad esempio tale frase in quanto saranno propensi a stravolgere le regole al fine di creare un nuovo equilibrio.

5° posto Vergine: coriacei. Nonostante il trigono tra i Luminari con l'astro dei venti sullo sfondo non sia propriamente benevolo, i nati Vergine questo martedì potranno contare sulla congiunzione Giove-Urano nell'amico Toro che li renderà probabilmente coriacei quando si tratterà di rispondere a tono o mettere i puntini sulle "i" con interlocutori molesti.

6° posto Ariete: mattone da aggiungere. Posizione di metà classifica per il segno dell'Ariete che parrà profumare di eventi intensi e significativi, accadimenti che avranno buone chance di far comprendere al segno di Fuoco di aver superato un test esistenziale non da poco.

7° posto Toro: permissivi. Sia che si tratti di un genitore con un figlio che di un capo con un suo sottoposto, i nati Toro sembreranno trascorrere un martedì ottobrino sulla scia della permissività, concedendo alla controparte maggiore spazio di manovra e una dose massiccia di libertà.

8° posto Cancro: questioni di principio. Il ménage amoroso dei nati Cancro nelle ventiquattro ore in questione rappresenterà, c'è da scommetterci, un campo minato dove il segno Cardinale non cederà ad alcun compromesso avanzato dal partner pur di tenere il punto.

9° posto Capricorno: oberati di lavoro. Complice qualche "si" di troppo detto recentemente al lavoro, i nati Capricorno questo martedì potrebbero trovarsi oberati di incombenze professionali da portare a compimento, a causa delle quali dovranno sottrarre ore preziose alle persone care.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: sfiduciati. La morsa uraniana stringerà probabilmente ancora più del solito questo martedì autunnale e i nati Scorpione, in merito a ciò che li attende nel prossimo futuro, saranno insofferenti e oltremodo sfiduciati su come e quando agire per il meglio.

11° posto Sagittario: nervosi. Dopo qualche exploit monetario sporadico avvenuto negli ultimi mesi, i nati Sagittario il 3 ottobre potrebbero rendersi conto di aver bisogno di maggiore stabilità lavorativa e finanziaria.

Tale destabilizzante presa di coscienza aumenterà il nervosismo del segno Mutevole.

12° posto Pesci: scarsa autostima. Il percorso del Grande Maestro sui loro gradi, mai troppo scorrevole quando transita sul Sole di nascita, avrà buone chance di fare il paio col contrasto Nettuno-Mercurio andando, come spiacevole conseguenza, a intaccare la già bassa autostima del momento nei nati Pesci.