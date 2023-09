L'oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre sostiene che gli Ariete vivranno delle esperienze spiacevoli e invita i Toro a risolvere le questioni finanziarie in sospeso. Per i Sagittario non è la settimana giusta per fare affari o investimenti, invece per i Bilancia è una settimana segnata da stelle favorevoli. Scoprite come saranno le prossime giornate dal punto di vista delle finanze e della fortuna, leggendo le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre.

Il settore dei soldi e della fortuna secondo l'oroscopo settimanale al 1° ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Per quanto riguarda le finanze, questa settimana potreste avere delle esperienze spiacevoli e siete costretti a prendere coscienza delle vostre debolezze. Siate forti quando gli altri vi costringono a guardarvi allo specchio, potrebbe essere un’esperienza formativa positiva. Vi consentirà di prepararvi per progetti su larga scala. Non è il periodo giusto per i grandi investimenti.

Toro – È la settimana perfetta per risolvere questioni finanziarie in sospeso. Naturalmente, dovete fare attenzione quando avete a che fare con i soldi. Avete l’istinto giusto per scegliere investimenti sensati e i consigli che ricevete sono molto più conclusivi che in altre occasioni.

Acquisti più grandi: un’auto o una casa non vi preoccupano.

Gemelli – Siate cauti quando avete a che fare con il denaro. Investire capitali in questa settimana potrebbe avere conseguenze molto negative, se non catastrofiche, poiché è molto probabile che punterete sul cavallo sbagliato. Se avete pianificato un acquisto da molto tempo, aspettate ancora un po’: molto presto si verificheranno degli eventi che sconvolgeranno i vostri piani.

Cancro – Dovreste davvero seguire i consigli degli altri per quanto riguarda i soldi. Non perché non potete fare affidamento sulla vostra fortuna, ma perché vi aiuteranno davvero. Probabilmente vi faranno delle offerte finanziarie interessanti, se parlasse con gli esperti. Lo stesso discorso vale per altre transazioni o acquisizioni finanziarie.

Da soli lavorate bene, ma farete ancora meglio con la collaborazione degli altri.

Previsioni settimanali 25 settembre - 1° ottobre, finanze e fortuna: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è il momento migliore per uscire e fare acquisti. Compratevi qualcosa di carino, ma non spendete troppo per un solo oggetto. Invece, investite i vostri soldi in maniera intelligente. Le altre persone sono oneste con voi, quindi, non esitate a seguire i loro consigli. Sia che voi abbiate intenzione di acquistare qualcosa di piccolo o di investire in grande, non potete perdere, anche se spendete più del solito.

Vergine – In questo periodo avete bisogno di una certa sicurezza finanziaria, ma non lasciate che la cautela vi faccia diventare meschini.

Sono sufficienti una mentalità concreta e misure finanziarie ben pianificate. In ogni caso, non ci saranno grosse sorprese in questa settimana. Premiatevi con qualcosa invece di negarvi continuamente.

Bilancia – Questo Oroscopo è favorevole nei vostri confronti. Mantenete questo livello di attività perché avete il giusto istinto per transazioni commerciali redditizie. Le trattative sui giusti investimenti vengono effettuate in buona fede e mirano al successo. Se preferite non mirare troppo in alto, vi si apriranno molte opzioni. Non lasciate che le questioni finanziarie in sospeso rimangano insoluti, se le risolvete in questo periodo sicuramente riceverete qualcosa di positivo.

Scorpione – Sfruttate il vostro attuale stato d’animo deciso e lanciatevi in nuovi progetti finanziari.

Potrebbe essere qualcosa che desiderate molto tempo, un acquisto spontaneo o un investimento a lungo termine. Avete un tocco vincente, soprattutto perché potete fidarvi più del solito dei consulenti bancari e degli amici. Altre persone riconoscono che avete lavorato sodo per i vostri soldi e che li gestirete con cura.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 25 settembre - 1° ottobre, denaro e fortuna: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa è non è la settimana giusta per fare affari. Evitate i progetti rischiosi, poiché le vostre possibilità di realizzare un profitto sono scarse. A lungo termine potreste subire perdite considerevoli e rimpiangerete le decisioni prese in questo periodo. Siete inclini a lasciarvi ingannare quando vi occupate di piccole transazioni, quindi, non lasciate che questo accada.

Capricorno – Siete totalmente rilassati quando affrontate le questioni finanziarie molto toste, al contrario degli altri che sono sotto stress e spaventati. Siete abbastanza coraggiosi da agire al momento giusto e realizzare profitti. Non esagerate, perché l’orgoglio rovina tutto ciò che avete realizzato fino ad adesso.

Acquario – Alcuni imprevisti potrebbero sorgere durante gli affari. I vostri piani e le vostre idee non stanno facendo progressi e non potete convincere gli altri dei loro benefici. Questo può essere davvero frustrante, ma non affrettate le cose, altrimenti potrebbero ritorcersi contro e potreste finire per perdere tutto. Mantenete la calma o potrebbero accadere cose peggiori.

Pesci – Le vostre finanze stanno attraversando una fase turbolenta. Siete convinti che le vostre decisioni siano giuste, ma in realtà non è così. Diventerà presto evidente che i vostri investimenti non sono affatto redditizi. Non incolpate gli altri: frenate il vostro orgoglio e accettate che il vostro distacco abbia causato questa situazione scomoda.