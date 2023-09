Sabato 16 e domenica 17 settembre troveremo sul piano astrologico Luna e Marte transitare nel domicilio della Bilancia, nel frattempo Giove e Urano sosteranno nell'orbita del Toro. Sole e Mercurio resteranno stabili nel segno della Vergine, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Venere, inoltre, continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Leone, come il Nodo Nord rimarrà nel segno dell'Ariete. Saturno e Nettuno, in ultimo, risiederanno ancora in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: percettivi. Secondo l'oroscopo di sabato 16 settembre e domenica 17 settembre sarà semplice per i nati Acquario percepire quale direzione esistenziale imboccare a breve, in quanto il segno Fisso parrà godere di un mix d'intuizione e senso pratico non indifferente.

2° posto Leone: una spinta in più. Nonostante il duetto Mercurio-Giove parlerà di qualche picco di nervosismo, il weekend potrebbe ugualmente regalare ai nati Leone la chance di avvicinarsi sempre più ai loro desideri, sebbene le stelle esigeranno uno sforzo energetico più imponente del solito da parte loro.

3° posto Bilancia: voglie da soddisfare. Sia che si tratti di un cibo preferito che dell'acquisto di quell'abito in un negozio al centro, i nati Bilancia potrebbero avere l'occasione di soddisfare un piccolo o grande capriccio che fomenterà in meglio il loro entusiasmo.

I mezzani

4° posto Scorpione: cambi di rotta. Malgrado non sarà possibile far tutto in quarantotto ore, nel periodo in questione i nati Scorpione avranno buone chance di meditare un radicale cambio di rotta al lavoro, ancor di più se liberi professionisti. Tale propensione al mutamento non potrà che avere dei risvolti proficui per la loro carriera.

5° posto Sagittario: oasi amicale. Nelle giornate che concluderanno la settimana, i nati Sagittario sembreranno poter contare appieno sulle loro amicizie accorgendosi, inoltre, che il tempo trascorso insieme a loro non potrà che farli sentire decisamente più sereni.

6° posto Ariete: attività inusuali. Complice un imprevisto al lavoro o in casa, i nati Ariete potrebbero trovarsi invischiati in un'attività inusuale di carattere pratico, ad esempio la riparazione di una poltrona in ufficio o il cambio del miscelatore del lavandino, circostanze grazie alle quali il segno di Fuoco avrà l'occasione di conoscere gente dai tratti simpatici.

7° posto Cancro: far quadrare i conti. Fine settimana settembrino dove, con buona probabilità, i nati Capricorno non potranno permettersi di scialacquare il loro denaro come se niente fosse, il carnet astrale suggerirà loro di mettere mani al portafogli solo per acquisti indispensabili.

8° posto Gemelli: mettere alla prova. Il focus di casa Gemelli questo weekend sarà rappresentato dalla propensione nativa a mettere alla prova il partner temendo che lo stesso stia mentendo, così il segno Mobile metterà in atto domande intrise di dietrologie nonché trabocchetti per scoprire la verità in tal senso.

9° posto Vergine: bizzosi. Eccezion fatta per la routinaria mattinata di sabato, il fine settimana dei nati Vergine parrà avere tinte particolarmente nervose, ancor di più quando l'argomento di discussione virerà sulle nuove conoscenze affettive o su rapporti datati sempre più in crisi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: senza paracadute. L'indole dei nati Capricorno nelle quarantotto ore in questione sarà di affrontare tutto e tutti con estrema sfrontatezza e un pizzico di saccenteria, un po' come se il segno Cardinale si aspettasse di gettarsi da 6 mila metri senza paracadute e non farsi nemmeno un graffio.

11° posto Toro: insoddisfatti. La sfera economica di casa Toro potrebbe rappresentare, seppur momentaneamente, una nota dolente e nati nel segno potrebbero non riuscire ad accontentarsi di ciò che offre il bottino finanziario, con l'inevitabile conseguenza di risultare oltremodo insoddisfatti.

12° posto Pesci: la ruota del criceto. La ciclicità quotidiana dal lavoro alla famiglia passando per la casa avrà buone chance di pesare come un macigno sul groppone dei nati Pesci in queste due giornate di fine estate, col segno Mutevole che si sentirà come un criceto che muove le zampe di continuo ma resta sempre e solo all'interno della sua ruota.