Le previsioni astrali del weekend del 23 e 24 settembre sono pronte a rivelare che cosa riservano gli astri per questo sabato e questa domenica in termini di denaro e fortuna.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo con tutti i segni suddivisi nei rispettivi elementi.

I segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (21 giugno - 22 luglio): questo weekend le stelle suggeriscono che potreste ricevere una sorpresa finanziaria da un membro della famiglia. Forse ma potreste ricevere un regalo inaspettato che gioverà al vostro saldo bancario.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): siete noti per il vostro lato misterioso e questo weekend sembra non essere diverso.

Potreste essere tentati di investire in qualcosa di un po' insolito, ma attenzione a non finire in situazioni finanziarie oscure. Fare qualche ricerca prima di prendere decisioni importanti potrebbe essere la chiave per evitare brutte sorprese.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): siete noti per la vostra sensibilità e adesso potreste essere tentati di fare un grande gesto d'amore finanziario. Ma assicuratevi che il vostro cuore e il vostro portafoglio siano d'accordo. Non volete finire per pentirvi di una spesa impulsiva. Pensate con la testa e il cuore.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): il weekend promette di essere esplosivo in termini di fortuna finanziaria.

Le stelle suggeriscono che potreste fare un piccolo colpo fortunato in un gioco d'azzardo o vincere una scommessa con gli amici. Ricordatevi di non sperperare la vostra fortuna in un colpo solo.

Leone (23 luglio - 22 agosto): questo weekend è il momento perfetto per mostrarvi al mondo e brillare. Potreste essere invitati a un evento sociale o a una festa, e potreste anche fare conoscenza con persone influenti.

Chi sa, potrebbe aprirsi una nuova opportunità lavorativa che potrebbe aumentare il vostro reddito. Siate pronti a mettervi in mostra.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): siete avventurosi di natura e questo weekend sembra essere il momento perfetto per una piccola avventura finanziaria. Potreste pianificare un viaggio last-minute o un'esperienza unica che potrebbe richiedere un investimento.

Ma ricordatevi di bilanciare il vostro desiderio di avventura con la vostra responsabilità finanziaria.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): siete noti per la vostra determinazione e questo weekend sembra non essere diverso. Le stelle suggeriscono che potreste essere determinati a risparmiare qualche soldo extra tagliando le spese inutili. Ma attenzione: resistere alla tentazione dello shopping potrebbe richiedere uno sforzo importante, ma dovete riuscire a essere oculati.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): le stelle suggeriscono che potreste trovare un modo creativo per risparmiare denaro questo weekend. Forse imparerete a fare da soli qualcosa che solitamente pagate a qualcun altro per fare.

Chi sa, potreste scoprire un talento segreto per il bricolage e risparmiare qualche soldo nel processo.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): questo weekend potrebbe portare un aumento nei vostri guadagni o un'opportunità finanziaria inaspettata. Ma non fatevi prendere troppo dalla frenesia dell'accumulo di ricchezza. Ricordatevi di godervi la vita e di condividere la vostra fortuna con gli altri.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): avete una buona capacità di adattamento, ma questo weekend sembra mettervi alla prova finanziariamente. Potreste trovarvi a fare dei compromessi finanziari con un amico o un partner. La buona notizia è che potrebbe essere un buon momento per investire in un'attività condivisa.

Ricordatevi solo di mantenere un occhio attento sul vostro portafoglio.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): questo weekend potrebbe portare qualche decisione finanziaria importante. Le stelle suggeriscono che dovreste cercare di bilanciare le vostre spese e i vostri guadagni. Forse è il momento di creare un piano finanziario solido per il futuro. Ma ricordatevi di concedervi anche qualche piccolo piacere.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): siete noti per essere pensatori fuori dagli schemi e questo weekend potreste avere un'idea brillante che potrebbe portare a guadagni finanziari. Potrebbe essere il momento perfetto per lanciare un progetto creativo che avete in mente da tempo. Ma attenzione alle spese eccessive nell'entusiasmo creativo.