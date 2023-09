L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 settembre 2023. In primo piano in questo contesto le analisi astrologiche dedicate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire chi avrà la fortuna dalla propria parte in questa giornata? Sarà una venerdì molto interessante per i nati sotto il segno del Leone, insieme a quelli dei Gemelli, sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte. Periodo abbastanza positivo anche per coloro dell'Ariete, del Cancro e della Vergine, trio additato si in giornata positiva, comunque legati alla solita scontata routine: chi ha detto che ciò è male?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 22 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo venerdì sarà particolarmente favorevole e renderete conto di essere profondamente coinvolti in una relazione perfetta: il vostro cuore batterà più forte che mai! Non avrete alcun freno e vivrete la giornata leggeri come una piuma, avvolti dalla passione per la persona che avete accanto, oppure che portate in gran segreto nel cuore. Se siete single, la vita sociale vi riserverà spazi in cui potrete mettere in evidenza la calorosa personalità che avete, attirando sempre l'attenzione, degli altri.

Venere, infatti, vi consentirà di sentirvi a vostro agio in diverse situazioni in cui vi troverete coinvolti. Sarà proprio questa giornata a farvi ricordare le atmosfere gioiose e felici dell'estate appena trascorsa. Giove annuncia nuove opportunità nel lavoro: potrebbero essere imperdibili. Quindi, fatevi consigliare da una persona esperta per agire al meglio.

Toro: ★★. In panne! Anche se in questa giornata potrebbero farvi innervosire e perdere la pazienza, il partner sarà per voi come le radici che tengono ancorati alla terra gli alberi: un vero punto di riferimento capace di donare stabilità e amore incondizionato. Potete contare, malgrado il periodo no, sulla sicurezza di un nido caldo e accogliente.

Se siete single, potreste incontrare nuovi contatti che si trasformeranno in preziosi legami, ma non subito. La giornata resterà in sospeso, in attesa di nuovi periodi da colorare con belle prospettive: presto si apriranno porte a straordinarie opportunità. Impegnatevi a migliorare il modo in cui comunicate e cercate di non farvi influenzare troppo dalla famiglia, che a volte può rendervi molto scontrosi. In ambito lavorativo, potreste avere difficoltà a collaborare con chi ha una visione professionale molto diversa dalla vostra. La fiducia in voi stessi vi permetterà di agire con sicurezza.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del 22 settembre pronostica una giornata a cinque stelle! La vostra dolce metà vi incoraggerà ad essere intraprendenti, prendendo interesse attivo nelle mete che coinvolgono la coppia.

Accoglierete con entusiasmo l'invito del partner nel considerare un prossimo viaggio da prenotare per il weekend ormai quasi alle porte. Con un po' di fantasia potrete scoprire soluzioni inaspettate che porteranno gratificazione a entrambi. Se siete single, potreste ricevere telefonate che vi riempiranno il cuore di gioia: parole affettuose, notizie entusiasmanti o semplicemente un messaggio da parte di qualcuno che tiene a voi, chissà... Preparatevi a gustare una giornata davvero speciale! È il momento di agire anche sul fronte lavorativo: cercate di aumentare le entrate, magari prendendo decisioni di investimento oculate. Il momento potrebbe essere indicato per gettare le basi per il futuro, come sempre sognato.

Oroscopo e stelle del 22 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Le stelle sono pronte a spianare la strada nel campo sentimentale: sentirete ancora di più il desiderio di avvicinarvi emotivamente alla persona che avete al fianco. Questa giornata può regalarvi momenti di magico romanticismo, a patto che riusciate a lasciare da parte l'impulso di controllare ogni aspetto della relazione. Solo allora potrete liberare la parte emotiva e rendere la giornata e, di riflesso, la serata, perfetti da vivere insieme a chi avete nel cuore. Se siete single, la forma psicofisica sarà in ottima condizione, il che costituirà una solida base per realizzare i progetti che avete in mente.

Una Luna abbastanza favorevole, questo venerdì sarà molto stimolante, permettendovi di godervi momenti di gioia con gli amici più cari. In generale arriveranno energie positive per alimentare la motivazione sul lavoro. Stringere importanti nuovi accordi capaci di migliorare l'attuale visione del futuro.

Leone: ★★★★★. Tra i grandi favoriti di venerdì! La compagnia affettiva di questa giornata si rivelerà perfetta: trascorrerete delle ore estremamente piacevoli con il partner. Sarà un momento di grande relax, che vi permetterà di andare d'accordo come non accadeva da tempo. Cercate il dialogo e mostratevi disponibili ad ascoltare attentamente ciò che la persona amata avesse da dire: se riceverete critiche, accoglietele con la promessa di correggere eventuali errori.

Se siete single, vi sentirete al massimo della forma, quindi approfittate per fare qualcosa di stimolante: non rimandate a domani ciò che aveste piacere di fare oggi, ok? Le stelle vi suggeriscono di concedervi un piccolo lusso che magari solitamente evitate, come sforare per una volta con una colazione al bar fatta senza rinunciare a golosità o quant'altro! A sera, un bagno rilassante con tanta schiuma, proprio come nei film, per regalarsi momenti di serenità. La giornata lavorativa trascorrerà in tutta tranquillità: potrete ottenere risultati da una attività svolta recentemente.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 22 settembre, predice un periodo abbastanza positivo. In questa giornata, avvertirete il desiderio di un caloroso abbraccio da condividere con il partner.

In modo sufficiente ma continuo, le stelle vi saranno al fianco, infondendovi un notevole magnetismo per creare una serata perfetta da vivere insieme a chi sapete (chissà...). Se siete single, la Luna in Capricorno, visto che anche voi appartenete ad un segno di Terra, senz'altro vi regalerà momenti di profonda sintonia da gustare con le persone a cui tenete di più. Una persona vi aiuterà a ristabilire dialoghi intensi con alcuni amici di lunga data, ultimamente un po' persi per strada. Sul fronte lavorativo, vi mostrerete particolarmente loquaci con i colleghi, guadagnandovi le simpatie di un supervisore molto attento alle comunicazioni verbali. A breve, una novità sul posto di lavoro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 settembre.