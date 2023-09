L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 settembre. Stiamo per entrare in una nuova settimana e con essa arrivano puntuali le analisi astrali. In questo contesto concentreremo la nostra attenzione sulla giornata di lunedì: allora, ansiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà la fortuna dalla sua parte? E chi invece dovrà affrontare delle nuove sfide? Scopriamolo adesso, iniziamo a svelare i dettagli estrapolati dalle effemeridi e messi nero su bianco dall'oroscopo del giorno 18 settembre: occhi puntati in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Periodo poco positivo in arrivo. Alcune questioni richiederanno un po' d'attenzione, quindi affrontate con uno spirito costruttivo. È importante tenere a mente che anche quando si costruisce un grattacielo imponente, si inizia il lavoro dalle fondamenta, assicurandosi che siano solide e durature per sostenere la struttura nel tempo. Nel contesto lavorativo, è possibile che siate in procinto di ricevere notizie tanto attese in merito a una domanda precedentemente inoltrata. Questo potrebbe rappresentare una svolta positiva riguardo le aspirazioni professionali. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è possibile che si verifichino alcune discussioni o divergenze di opinione nell'ambito di coppia.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che il dialogo sincero può rafforzare qualsiasi legame.

Scorpione: 'top del giorno'. Sarà una giornata ottima, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Il rapporto con il partner si baserà sulla fiducia, creando un legame profondo e appassionato. La presenza della Luna, in entrata nel vostro segno, porterà armonia nella coppia.

Le buone notizie saranno particolarmente significative per le relazioni consolidate. Con il partner sarà molto forte il feeling, grazie agli influssi positivi delle stelle. Potrete godere di una relazione appassionata, profondamente comprensiva e solidale. Se siete single, potrete contare sull'intuito, il buon senso e una serenità interiore che vi guideranno in una scelta importante di vita.

Un progetto a cui tenete molto avrà ottime possibilità di successo, purché siate voi stessi e abbiate fiducia nelle vostre capacità. Nel lavoro, vi sentirete pieni di energia ed euforici, e la vostra creatività sarà in pieno sviluppo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 settembre rivela una giornata straordinaria. Sarà un lunedì vincente, con una ventata di freschezza che caratterizzerà diversi rapporti. La Luna nel segno dello Scorpione porterà armonia, rinnovando le emozioni e garantendo un buonumore costante. Sarà possibile risolvere brillantemente alcune questioni pratiche, liberando così del tempo per il divertimento e il relax. Nel lavoro, si percepirà una gratificante sensazione di complicità nei rapporti con i colleghi, il che darà la spinta necessaria per superare eventuali disguidi.

In amore, si vivrà la giornata con leggerezza ed allegria, lasciandosi trascinare dal buonumore del momento. Qualcuno sorprenderà il partner con trovate fantasiose, creando momenti speciali e rafforzando il legame. Sarà una giornata per godere appieno della compagnia reciproca, condividendo momenti di vera spensieratezza.

Oroscopo e stelle del 18 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Lunedì valutato "sottotono". In amore, l'imprudenza che verrà manifestata nelle azioni spesso renderà precario il rapporto di coppia. Nelle situazioni più delicate, si potrebbe risultare leggermente privi di tatto, pronti a scagliarsi contro chi cercasse inutilmente di dimostrare le proprie ragioni (giuste o sbagliate che siano).

Questa situazione sarà in parte colpa delle stelle, che ogni tanto tendono a spazientire. Soprattutto nell'ultima parte della giornata, sarà necessario fare appello alla propria saggezza, solo così molte cose andranno meglio. Per i single, potrebbe essere un'impresa accettare l'invito alla prudenza da parte dell'astrologo di turno. Dovrete tenere a freno il nervosismo, solo così potrete sconfiggere la scontentezza che vi avvolge da qualche giorno. Nel lavoro, fondamentale credere di più in sé stessi.

Acquario: ★★★★★. Il giorno si presenta brillante, portando maggiore affiatamento con il partner. Saranno molte le ore di felice intesa, quindi se state cercando di apportare cambiamenti nella vita di coppia, questo potrebbe essere il momento migliore per iniziare.

È probabile che arrivi un'abbondante serenità, permettendovi di gustare ogni minuto trascorso con la persona amata. Per i single: da tempo le stelle stanno cercando di farvi ritrovare la fiducia nella vita. Qualcuno potrebbe manifestare interesse a creare una famiglia, magari con l'aggiunta di figli. In generale, sforzatevi di essere sensibili all'amore e alle cose significative della vita. Sul fronte lavorativo o nelle attività in generale, tutto procederà in modo eccellente. Riuscirete con facilità a trovare la strada giusta.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 18 settembre, prevede una giornata molto positiva. Questo inizio di settimana infatti si presenta pieno di opportunità per realizzare i vostri desideri, grazie al sostegno del cielo astrale che vi offre appoggi e possibilità di collaborazione.

L'intuito, la creatività e un forte senso di collaborazione saranno i vostri alleati in questo lunedì. La favorevole predisposizione nei confronti del vostro segno di Luna, Mercurio e Giove, aprirà la strada a fortunate occasioni. Questa giornata sarà perfetta per pianificare un viaggio, concludere affari importanti o semplicemente godervi la piacevole atmosfera offerta dal periodo di fine estate. Al termine della giornata lavorativa, poi, non rimanete fermi ma approfittate del tempo libero per muovervi e fare un po' di attività fisica. Sarà un modo per sfruttare le energie.