L'Oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 settembre prevede nuove energie per i nati sotto il segno dell'Acquario, che potranno contare su Marte favorevole, mentre Capricorno sarà immerso da mansioni da svolgere. Positività e ottimismo permetteranno ai Sagittario di vivere un rapporto affiatato, mentre Toro avrà bisogno di certezze in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nel complesso valida per i nati nel segno.

Con il partner scorrerà una buona intesa, e sarà abbastanza semplice condividere emozioni e sentimenti, che possano rafforzare il vostro legame. In ambito lavorativo non sarà così facile prendersi cura di alcuni progetti considerato Marte opposto. Le conoscenze non vi mancheranno, per cui, un passo alla volta, raggiungerete il traguardo. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che continua a non splendere secondo l'oroscopo. Single oppure no, avrete bisogno di certezze, di qualcuno che possa rincuorarvi e ricordarvi quanto siete speciali. Sul fronte professionale invece avrete la situazione sotto controllo, e il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa nuova settimana vi darà delle soddisfazioni in ambito amoroso grazie a Venere in sestile.

Fate attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna si troverà in opposizione. Discreto il settore professionale. Mercurio in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, ciò nonostante non vi arrenderete e vi darete da fare per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo ad accompagnarvi durante la prossima settimana.

Single oppure no, troverete la giusta sintonia con la persona che amate, ma dovrete essere in grado di mantenerla anche quando l'astro argenteo vi volterà le spalle durante il weekend. Sul fronte professionale avrete Giove e Mercurio dalla vostra parte, e i buoni risultati saranno a portata di mano. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana intensa dal punto di vista professionale.

Avrete molte cose da fare. Fortunatamente avrete Marte in buon aspetto, ma attenzione perché non sempre potreste avere le idee giuste. Non avrete dunque motivo di avere fretta. In amore la settimana non inizierà benissimo a causa della Luna contraria, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi velocemente grazie a Venere. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà il periodo migliore del mese per scommettere sulla vostra relazione sentimentale. Non sempre potreste essere del giusto umore per cercare di godere di buon rapporto, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì. Un piccolo recupero arriverà nel weekend, quando la Luna sarà favorevole. Nel lavoro continuerete a dare il meglio, e i risultati che otterrete saranno la prova.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima settimana per i nati nel segno, soprattutto sul fronte sentimentale. Venere vi sorriderà dal segno del Leone, così come la Luna vi darà una mano fino a venerdì. Attenzione durante il weekend, perché l'astro argenteo potrebbe mettervi in difficoltà. Nel lavoro Marte vi darà buone energie, che riuscirete a sfruttare al meglio per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la nuova settimana inizierà molto bene per i nati nel segno. La Luna in congiunzione vi darà una mano, ciò nonostante sarà necessario non ignorare Venere in quadratura e i problemi con il partner, che andranno affrontati con maturità. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in sestile per mettere a segno discreti successi, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: positività e ottimismo saranno al centro, soprattutto sul fronte amoroso. Single oppure no, le giornate di giovedì e venerdì saranno le più indicate per dare una svolta amorosa al vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo della prossima settimana stabile per i nati nel segno. Nel lavoro sarete pieni di mansioni da svolgere. Marte in quadratura potrebbe togliervi energie, ciò nonostante non vi arrenderete, soprattutto se avete buone idee in mente. In amore la Luna navigherà in buone posizioni, e sarete in grado di trovare un ottimo equilibrio nel vostro rapporto, tra emozioni e buon senso.

Voto - 8️⃣

Acquario: Marte in trigono dal segno della Bilancia porterà nuove energie per i nati nel segno, da utilizzare soprattutto in ambito professionale. Sul fronte amoroso invece la situazione continua a non essere delle migliori. Anche se la Luna vi darà una mano, con Venere opposta sarà molto difficile cercare di vivere un rapporto appagante, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Pesci: la settimana inizierà molto bene secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Successivamente però, potrebbe insorgere qualche problema di comunicazione con il partner. Non sarà nulla di grave, ciò nonostante non dovrete ingigantire la questione. Nel lavoro questo cielo sarà tutto sommato discreto per provare a gestire bene le vostre mansioni. In ogni caso, attenzione a Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣