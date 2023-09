L'Oroscopo del weekend che va dal 23 al 24 settembre vede una forte Luna sostare nel segno del Capricorno, segno che dimostrerà grande affetto nei confronti del partner, mentre degli incontri interessanti potrebbero piombare improvvisamente nella vita dei Toro. Scorpione si sentirà piuttosto creativo al lavoro, mentre Bilancia non temerà questo periodo buio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana dal 23 al 24 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 settembre 2023 segno per segno

Ariete: il rapporto con la vostra anima gemella sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura.

Single oppure no, non sempre il vostro modo di fare sarà così romantico e maturo nei confronti del partner, nonostante Venere a favore. Nel lavoro vi servirà qualche idea in più, ma su questo ci state lavorando. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale più godibile in questo fine settimana grazie alla Luna in trigono. Soprattutto voi cuori solitari, potreste fare interessanti incontri, che potrebbero non passare come irrilevanti ai vostri occhi. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno, ma soprattutto intelligenza in quel che fate grazie a Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Il pianeta Venere si sorriderà ancora una volta, e potrete godervi uno degli ultimi weekend caldi insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale sarà necessario iniziare a preparare il terreno in vista della stagione invernale, con nuovi progetti che possano rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali poco convincenti in amore. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e non sempre potreste incontrare il consenso del partner.

Sul fronte professionale sarete piuttosto indaffarati, ciò nonostante non vi dispiacerà affatto darvi da fare in questo periodo di nuove sfide. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di godere di un fine settimana sereno dal punto di vista amoroso. Venere sarà ancora in congiunzione al vostro cielo per un po’, dunque, approfittate di ogni momento insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale sarete una buona risorsa nel vostro team, e vi darete da fare, nonostante tutto. Voto - 8️⃣

Vergine: il rapporto con la persona che amate sarà una sinfonia secondo l'oroscopo. La Luna in trigono accenderà l'intesa e non vi farete mancare nulla per dare vita a splendidi momenti. Per quanto riguarda il lavoro la grinta e la sicurezza che Giove vi darà sarà preziosa per poter mettere insieme progetti di ottima fattura. Voto - 9️⃣

Bilancia: non avrete paura della Luna in quadratura in questo fine settimana, ciò nonostante, in amore, sarà comunque necessario non osare troppo per non causare spiacevoli discussioni con il partner. Sul fronte lavorativo sarete instancabili grazie a Marte.

Forse non otterrete sempre risultati eccezionali, ma vi darete comunque da fare. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana positivo per i nati nel segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà regolato dalla Luna in sestile. Vi sentirete a vostro agio con il partner, ma di passione e sentimenti al momento non se ne parla. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale ottima in ambito amoroso per i nati nel segno. Venere continuerà a illuminare la vostra storia d'amore, e riempirà il vostro cuore di emozioni. Anche voi single dimostrerete gentilezza e buone emozioni. Sul fronte professionale sarete piuttosto razionali, capendo che non potrete svolgere progetti che non potete gestire.

Voto - 7️⃣

Capricorno: godrete di una splendida Luna in congiunzione durante questo weekend. Il rapporto con la persona che amate sarà attivo e piacevole, con momenti davvero entusiasmanti. Sul fronte professionale sarete particolarmente meticolosi in quel che fate, prestando attenzione a ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che non sarà particolarmente appagante neanche in questo fine settimana di settembre. Venere sarà ancora in opposizione, e v'impedirà di vivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro punterete tutto su quei progetti dove siete più ferrati e avete maggiori possibilità di centrare il successo. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo discreto sul fronte amoroso per i nati nel segno.

Tra voi e il partner ci sarà una piacevole intesa grazie alla Luna in sestile. Anche voi cuori solitari potreste trovare qualcuno con cui condividere buone emozioni. Sul fronte professionale non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi brillanti, ciò nonostante vi darete comunque da fare per cercare di massimizzare i risultati. Voto - 7️⃣